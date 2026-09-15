Istanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildi

·0·Jamiyat
Istanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildi

Istanbulning Umraniya tumanida ikki nafar o‘zbekistonlik ayol — 36 yoshli Durdona Hakimova va 32 yoshli Sayyora Ergashaliyevaning o‘limida ayblangan Dilshod Turdimurodov hamda G‘ofurjon Kamolxo‘jayevga 11 sentyabr kuni sud hukmi o‘qildi. Bu haqda UzDaily xabar berdi.

Istanbul og‘ir jinoyatlar bo‘yicha sudi ularni og‘irlashtiruvchi holatlarda qotillik sodir etganlikda aybdor deb topib, har biriga ikki martalab umrbod qamoq jazosi tayinladi. Bundan tashqari, ayollarning uyida o‘g‘rilik qilgani uchun sudlanuvchilarning har biriga yana ikki marta 7 yildan, jami 14 yil qamoq jazosi berildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, jinoyatlar 2026 yil yanvar oyida Istanbulda sodir etilgan. 24 yanvar kuni shahardagi chiqindi konteynerlaridan biridan ayolning bo‘laklangan jasadi topilgan. Keyinchalik tergov jarayonida boshqa o‘zbekistonlik ayol ham ayni xonadonda o‘ldirilgani aniqlangan.

Sud jarayonida ayblanuvchilar voqealarga oid turli ko‘rsatmalar bergan. Ulardan biri qotilliklardan birini yolg‘iz sodir etganini bildirgan bo‘lsa, ikkinchisi qilgan ishidan pushaymonligini aytgan.

Durdona HakimovaSayyora ErgashaliyevaIstanbul Umraniya tumaniDilshod Turdimurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBuxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBugun, 13:57Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiBugun, 12:29Kredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandiKredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandiBugun, 12:15O‘zbekistonda harbiy xizmatga boruvchilar uchun majburiy narkotest joriy etildiO‘zbekistonda harbiy xizmatga boruvchilar uchun majburiy narkotest joriy etildiBugun, 07:10Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)Kecha, 21:03Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiKecha, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi