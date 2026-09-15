Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pentagon o‘z qo‘shinlarini himoya qilish uchun orbital nazorat qurollariga ega ekanini rasman tan oldi.
- Bu, AQSH Prezidenti Donald Tramp tomonidan e’lon qilingan va qiymati 175 milliard dollarga baholanayotgan «Oltin gumbaz» raketaga qarshi mudofaa tizimining koinot segmenti bilan bog‘liq.
- Mazkur tizimning ilk yirik sinovlari 2028 yilning oxiriga mo‘ljallangan.
- Ushbu rivojlanish koinotning harbiy maydonga aylanishi va yangi qurollanish poygasini boshlab berishi mumkin.
Global harbiy raqobat va qurollanish poygasi yer sathidan oshib, ochiq koinot kengliklariga rasman ko‘chib o‘tdi. AQSH Harbiy-havo kuchlari (VVS) vaziri Troy Meynk Havo va kosmik kuchlar assotsiatsiyasiga yo‘llagan murojaatida Pentagon o‘z qo‘shinlarini dushman tahdidlaridan himoya qilish uchun yetarli miqdordagi koinot nazorati qurollariga ega ekanini ochiq ma’lum qildi. «Politico» nashri xabariga ko‘ra, rasmiy Vashington orbitadagi ushbu maxsus tizimlar orqali har qanday raqib hujumini fazoning o‘zidayoq bartaraf etish qudratiga ega bo‘lib ulgurgan. Mazkur bayonot AQSH Prezidenti Donald Tramp tomonidan e’lon qilingan va umumiy qiymati qariyb 175 milliard dollarga baholanayotgan gigant «Oltin gumbaz» (Golden Dome) raketaga qarshi mudofaa tizimi doirasidagi koinot segmenti bilan chambarchas bog‘liq.
Ko‘p pog‘onali ushbu mudofaa qalqoni yer, dengiz va orbital qurollarni o‘z ichiga olib, Trampning ikkinchi prezidentlik muddati yakuniga qadar to‘liq ishga tushirilishi ko‘zda tutilgan. «CNN» telekanalining xabar berishicha esa, mazkur supertizimning ilk yirik sinovlari 2028 yilning oxiriga mo‘ljallanmoqda. Xo‘sh, Pentagonning «orbital quroli» aslida qanday ishlaydi, 175 milliard dollarlik «Oltin gumbaz» loyihasi kimga qarshi qaratilgan va fazodagi yangi urush xavfi dunyo xavfsizligini qanday o‘zgartiradi?
«Orbitada nazorat quroli bor»: Troy Meynkning sensatsion bayonoti
AQSH harbiy rahbariyatining koinotdagi mudofaa imkoniyatlari haqidagi bayonoti tafsiloti:
Orbital himoya tizimlari mavjudligi: Troy Meynk AQSH Havo va kosmik kuchlari assotsiatsiyasi minbaridan turib: «Endilikda AQSH orbitada o‘z qurolli kuchlarini dushmanlardan himoya qilishga qodir koinot nazorati quroliga ega», — deya rasman e’lon qildi;
Yetarli arsenal: Pentagon fazodagi sun’iy yo‘ldoshlar va harbiy orbital modullar yerdagi qo‘shinlarni har qanday raketa yoki kosmik zarbalardan muhofaza qilish uchun yetarli hajmda joylashtirilganini ta’kidladi;
Strategik burilish: Ushbu rasmiy tan olish AQSHning fazoni faqat razvedka va aloqa maydoni emas, balki faol harbiy himoya va jangovar hudud deb qabul qila boshlaganini tasdiqlaydi.
175 milliard dollarlik «Oltin gumbaz»: Donald Trampning superqalqoni
AQSHning kelajakdagi mudofaa arxitekturasi:
Tarixiy megaloyiha: AQSH Prezidenti Donald Tramp mamlakat raketaga qarshi mudofaasini yangi darajaga olib chiquvchi «Oltin gumbaz» tizimining umumiy arxitekturasi tasdiqlanganini va loyiha qiymati 175 milliard dollarni tashkil etishini ma’lum qilgan;
Uch pog‘onali to‘siq: «Oltin gumbaz» quruqlikdagi bazalar, dengizdagi harbiy kemalar va ochiq koinotdagi orbital qurollar klasterini yagona boshqaruv markaziga birlashtiradi;
Ikkinchi muddat yakunigacha topshiriq: Prezident Tramp ushbu tizimni o‘zining ikkinchi prezidentlik muddati tugagunga qadar to‘liq jangovar navbatchilikka qo‘yishni qat’iy talab qilmoqda;
2028 yilgi yirik sinov: «CNN» manbalarining ochiqlashicha, tizimning barcha bo‘g‘inlari ishtirokidagi ilk global amaliy sinovlar 2028 yilning yakunida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Kosmik qurollanish poygasi: Yangi jahon urushi xavfimi?
Orbitadagi yangi texnologiyalar va geosiyosiy to‘qnashuv tahlili:
Sun’iy yo‘ldoshlar urushi: Fazodagi lazerlar, kinetik qurollar va radioelektron urush tizimlari raqib davlatlarning gipertovushli raketalarini koinotning o‘zidayoq yo‘q qilishga ixtisoslashgan;
Rossiya va Xitoyga javob: Vashingtonning koinotga bunday miqyosda investitsiya kiritishi Pekin va Moskvaning gipertovushli qurollari hamda fazoviy dasturlariga nisbatan bevosita javob chorasi sifatida baholanmoqda;
Koinot bo‘yicha xalqaro shartnomalar taqdiri: Orbitaga qurol joylashtirishning kengayishi 1967 yilgi Koinot to‘g‘risidagi fundamental shartnoma qoidalarini shubha ostiga qo‘yib, fazoni yangi harbiy to‘qnashuv poligoniga aylantirish xavfini tug‘dirmoqda.
AQSH harbiy-havo kuchlari rahbarining mazkur chiqishi va 175 milliard dollarlik loyihaning jadallashuvi insoniyat XXI asrda yerdan tashqaridagi qurollanishning yangi va xatarli davriga qadam qo‘yganidan dalolat beradi.
Sizningcha, koinotga orbital qurollarning joylashtirilishi va 175 milliard dollarlik «Oltin gumbaz» loyihasi dunyo xavfsizligini kafolatlaydimi yoki aksincha, fazoda yangi global urush xavfini yanada kuchaytiradimi? Ochiq koinotning harbiy poligonga aylanishi insoniyat uchun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy ilm-fan hamda koinot texnologiyalariga oid ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…