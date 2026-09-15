Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?

·3·Sport
Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?

Katta yutuqlar bilan Barselona safiga kelib qoʻshilgan tajribali yarim himoyachi Rodri jamoaning rasmiy sardorlari roʻyxatidan chetda qoldi. Bu holat koʻpchilikda ajablanish uygʻotgan boʻlsa-da, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flick va kiyinish xonasidagi ichki qoidalar oʻziga xos mezonlarga tayanishini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabar qilishicha, Barselona 2026/27 yilgi mavsum uchun oʻzining beshta sardorini rasman eʼlon qildi. Anʼanaga koʻra, bosh murabbiy Hansi Flick Raphinha va Pedrini asosiy yetakchilar etib toʻgʻridan-toʻgʻri tayinladi. Qolgan uchta oʻrin uchun esa jamoa ichida ovoz berish jarayoni oʻtkazildi.

Ovoz berish natijalariga koʻra, Eric Garcia, Frenkie de Jong hamda 19 yoshli Lamine Yamal sardorlik maqomiga sazovor boʻldi. Ayniqsa, yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning bu guruhga kiritilgani va Manchester Siti safidan kelgan Rodrining chetda qolgani muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.

Sardorlik uchun tajriba emas, klubdagi staj muhim

Rodri jahon chempioni maqomida va 76,5 million yevro evaziga Kataloniya klubiga kelib qoʻshilganiga qaramay, jamoa ichki tartibiga koʻra sardorlar asosan klubdagi staj va xodimlar bilan ishlash davriga qarab belgilanadi. Lamine Yamal asosiy jamoada uch mavsumdan buyon toʻp surayotgan boʻlsa, Rodri Camp Nouga iyul-avgust oylarida kelgan edi.

Garchi rasmiy bogʻichga ega boʻlmasa-da, Rodrining jamoadagi taʼsiri sezila boshladi. Murabbiy Hansi Flick Valencia bilan kechgan bahsdan keyin tajribali futbolchining harakatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Rodri maydonda ham, undan tashqarida ham jamoaga tuzilma bagʻishlaydi va oʻyinni tartibga soladi.

Shuningdek, Rodri oʻzining yetakchilik fazilatlarini allaqachon maydon tashqarisida ham namoyon etdi. Valensiyaga qarshi oʻyinda uning sherigi Pau Cubarsiga aytgan soʻzlari efirga tushib ketganidan soʻng, futbolchi darhol Valencia sardori Jose Gayaga qoʻngʻiroq qilib uzr soʻradi va Chempionlar ligasidagi gʻalabadan keyin omma oldida bayonot berdi.

Klub ichki manbalarining taʼkidlashicha, Rodri hozirda yosh tayanch yarim himoyachisi Marc Bernal uchun muhim ustoz vazifasini bajarmoqda. Ular Feyenoord va Levante jamoalariga qarshi uchrashuvlarda birgalikda maydonga tushib, tajriba almashishdi va Rodri rasmiy sardor boʻlmasa-da, jamoaning chinakam yetakchisiga aylanib bormoqda.

RodriBarselonaLamine YamalHansi FlickLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiAlvaro Morata Lamine Yamalni «Oltin toʻp»ga munosib koʻrdiBugun, 13:15Alan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiAlan Mozo Lionel Messi va Inter Miami jamoasiga ogohlantirish yoʻlladiBugun, 13:11Lamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirLamin Yamal: Chempionlar ligasini yutishdan qoʻrqish qoʻrqoqlikdirBugun, 12:59Esekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiEsekiel Lavesi depressiya va Lionel Messi yordami haqida gapirdiBugun, 12:10Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiBugun, 11:15Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?