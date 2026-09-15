Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?
Katta yutuqlar bilan Barselona safiga kelib qoʻshilgan tajribali yarim himoyachi Rodri jamoaning rasmiy sardorlari roʻyxatidan chetda qoldi. Bu holat koʻpchilikda ajablanish uygʻotgan boʻlsa-da, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flick va kiyinish xonasidagi ichki qoidalar oʻziga xos mezonlarga tayanishini koʻrsatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabar qilishicha, Barselona 2026/27 yilgi mavsum uchun oʻzining beshta sardorini rasman eʼlon qildi. Anʼanaga koʻra, bosh murabbiy Hansi Flick Raphinha va Pedrini asosiy yetakchilar etib toʻgʻridan-toʻgʻri tayinladi. Qolgan uchta oʻrin uchun esa jamoa ichida ovoz berish jarayoni oʻtkazildi.
Ovoz berish natijalariga koʻra, Eric Garcia, Frenkie de Jong hamda 19 yoshli Lamine Yamal sardorlik maqomiga sazovor boʻldi. Ayniqsa, yosh iqtidor egasi Lamine Yamalning bu guruhga kiritilgani va Manchester Siti safidan kelgan Rodrining chetda qolgani muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.
Sardorlik uchun tajriba emas, klubdagi staj muhimRodri jahon chempioni maqomida va 76,5 million yevro evaziga Kataloniya klubiga kelib qoʻshilganiga qaramay, jamoa ichki tartibiga koʻra sardorlar asosan klubdagi staj va xodimlar bilan ishlash davriga qarab belgilanadi. Lamine Yamal asosiy jamoada uch mavsumdan buyon toʻp surayotgan boʻlsa, Rodri Camp Nouga iyul-avgust oylarida kelgan edi.
Garchi rasmiy bogʻichga ega boʻlmasa-da, Rodrining jamoadagi taʼsiri sezila boshladi. Murabbiy Hansi Flick Valencia bilan kechgan bahsdan keyin tajribali futbolchining harakatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Rodri maydonda ham, undan tashqarida ham jamoaga tuzilma bagʻishlaydi va oʻyinni tartibga soladi.
Shuningdek, Rodri oʻzining yetakchilik fazilatlarini allaqachon maydon tashqarisida ham namoyon etdi. Valensiyaga qarshi oʻyinda uning sherigi Pau Cubarsiga aytgan soʻzlari efirga tushib ketganidan soʻng, futbolchi darhol Valencia sardori Jose Gayaga qoʻngʻiroq qilib uzr soʻradi va Chempionlar ligasidagi gʻalabadan keyin omma oldida bayonot berdi.
Klub ichki manbalarining taʼkidlashicha, Rodri hozirda yosh tayanch yarim himoyachisi Marc Bernal uchun muhim ustoz vazifasini bajarmoqda. Ular Feyenoord va Levante jamoalariga qarshi uchrashuvlarda birgalikda maydonga tushib, tajriba almashishdi va Rodri rasmiy sardor boʻlmasa-da, jamoaning chinakam yetakchisiga aylanib bormoqda.
Izohlar 0
…