Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdi
G‘azo sektorida 2023 yilda halok bo‘lgan uch yoshli Rim Ali Badvanning oilasida yana bir qiz farzand dunyoga keldi. Otasi Ali Badvan chaqaloqqa Rim deb ism qo‘ydi. Shu tariqa marhum qizining ismi oilada yana bir bor yangradi.
Rim 2023 yil noyabrida ukasi Toriq bilan birga halok bo‘lgan. O‘sha paytda u taxminan uch yoshda edi.
Rimning bobosi Xolid Nabhan nevarasini mehr bilan "ruhning ruhi" deb atagani aks etgan video esa avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan edi.
"Rim" ismi endi oilada yangi tug‘ilgan qizaloq bilan yana yashashda davom etadi.
Ali Badvan yangi tug‘ilgan qiziga aynan marhum farzandining ismini berish orqali uning xotirasini saqlab qolishni istaganini bildirgan.
Bu qaror oilaning og‘ir yo‘qotish ortidan farzandining nomini unutmaslik va uning xotirasini avlod davomida asrash istagini aks ettiradi.
Izohlar 0
…