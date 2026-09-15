16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi

·3·Dunyo
16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi

Malayziyada maktabda 16 yoshli sinfdoshining o‘limiga sabab bo‘lgan o‘smirga nisbatan sud qaror chiqardi. Sud uning ruhiy holatini inobatga olib, qotillik ayblovi bo‘yicha oqlov hukmi chiqargan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Fojia Kuala-Lumpur yaqinidagi o‘rta maktabda sodir bo‘lgan. O‘sha paytda 14 yoshda bo‘lgan o‘smir maktab hojatxonasida sinfdoshi Yap Shing Syuanga hujum qilgan va qiz voqea oqibatida hayotdan ko‘z yumgan.

Sud muhokamasi davomida himoya tomoni o‘smirning voqeaga aloqadorligini inkor etmagan. Biroq advokatlar uning bolaligidan ruhiy salomatligi bilan bog‘liq jiddiy muammolari bo‘lganini ta’kidlagan.

Sudda so‘z olgan ekspert-psixiatr o‘smirga shizofreniya tashxisi qo‘yilganini ma’lum qilgan. Mutaxassisning aytishicha, unda 9 yoshidan boshlab ruhiy kasallik belgilari va gallyutsinatsiyaga o‘xshash holatlar kuzatilgan.

Uning ruhiy ahvoli pandemiya davrida, shuningdek, maktabga qayta boshlaganidan keyin yanada yomonlashgani qayd etilgan. Advokatlar esa kasallik alomatlarini nazorat qilish uchun unga uzoq muddatli davolanish va dori-darmon zarurligini bildirgan.

14 sentyabr kuni sud o‘smirni qotillik ayblovi bo‘yicha oqlagan. Biroq bu uni darhol ozod qilishini anglatmaydi. Sud uni jamiyatda mustaqil yashashga tayyor deb topilguniga qadar psixiatriya shifoxonasida saqlash va davolashga qaror qilgan.

Uning ruhiy holati muntazam ravishda, ehtimol har yili qayta baholanib boriladi.

O‘smir voyaga yetmagani sababli uning shaxsi Malayziya qonunchiligiga muvofiq oshkor qilinmagan. Sud jarayoni ham yopiq tarzda o‘tkazilgan.

Mazkur ish Malayziyada keng jamoatchilik e’tiborini tortgan. Politsiya avvalroq ijtimoiy tarmoqlar o‘smirning ruhiy holatiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan. Keyinchalik tergov doirasida topilgan yozuvning internetga tarqalishi ham jamoatchilikdagi muhokamalarni yanada kuchaytirgan.

MalayziyaKuala-LumpurYap Shing Syuanshizofreniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiBugun, 13:45Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Bugun, 13:38Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)Astanada bloger bilan raqsga tushgan ikki turistik politsiya xodimasi ishdan bo‘shatildi (video)Bugun, 13:26Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Bugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi