Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- LandSpace kompaniyasining Zhuque-2 raketa-tashuvchisi 15 sentyabr kuni o‘nta sun'iy yo‘ldoshni muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi.
- Ushbu parvoz Xitoy tijoriy kosmonavtikasi uchun yirik internet-guruhlarni ommaviy shakllantirish yo‘lidagi yangi bosqichni ochib berdi.
- Zhuque-2 raketa-tashuvchisi metan va kislorod aralashmasi bilan ishlaydigan suyuq yoqilg‘ili dvigatellarga ega bo‘lib, 2023 yilda dunyoda birinchi bo‘lib metan energetik qurilmasi yordamida orbitaga chiqqan edi.
Xitoyning xususiy aerokosmik kompaniyasi LandSpace o‘zining Zhuque-2 nomli модернизированная raketa-tashuvchisini navbatdagi muvaffaqiyatli parvozga atayin uchirdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 15 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:26 da Dunfeyn tijoriy kosmik maydonchasidan amalga oshirilgan mazkur start chog‘ida bir yo‘la o‘nta sun'iy yo‘ldosh orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqildi. Ushbu muhim qadam Xitoy tijoriy kosmonavtikasi uchun yirik internet-guruhlarni ommaviy shakllantirish yo‘lidagi yangi bosqichni ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Barcha uchirilgan kosmik apparatlar o‘zlarining belgilangan orbitasini egallab, keng polosali sun'iy yo‘ldosh tarmog‘ini yaratishga qaratilgan Qianfan tizimining 19-qutb guruhiga qo‘shildi. Mazkur parvoz Zhuque-2 oilasidagi to‘qqizinchi muvaffaqiyatli urinish bo‘ldi. Biroq, bu safargi misol tariximizda ilk bor raketaning yirik internet-guruhlashuv sun'iy yo‘ldoshlarini ommaviy ravishda joylashtirish uchun foydalanilgani bilan ahamiyatlidir.
Metan texnologiyasining ustunligi va tarixiy ahamiyatiZhuque-2 raketasining eng asosiy texnologik xususiyati shundaki, u suyuq yoqilg‘ida ishlaydigan dvigatellar, aniqrog‘i, metan va kislorod aralashmasi bilan harakatlanadi. Aynan shu raketa 2023 yilda dunyoda birinchi bo‘lib metan energetik qurilmasi yordamida orbitaga muvaffaqiyatli chiqqan va shu tariqa qator amerikalik raqobatchi loyihalarini ortda qoldirgan edi.
Hozirgi kunda LandSpace kompaniyasi modernizatsiya qilingan Zhuque-2 raketasini bosqichma-bosqich muntazam tijoriy ekspluatatsiya rejimiga o‘tkazmoqda. Bu esa Xitoyning kosmik xizmatlar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga hamda global miqyosdagi raqobatda ilg‘or o‘rinlarni egallashiga zamin yaratmoqda.
Kelajakdagi rejalar va yangi ishlanmalarAsosiy parvozlar bilan bir qatorda, kompaniya mutaxassislari kelajakda yanada yirikroq bo‘lgan Zhuque-3 raketasini yaratish ustida jadal ish olib bormoqdalar. Yangi loyiha qisman ko‘p martalik foydalanishga mo‘ljallangan konstruksiyaga ega bo‘lishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda Zhuque-3 uchun birinchi bosqichni qaytarish va uni takroran ishlatish texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish jarayonlari boshlab yuborilgan. Ushbu innovatsiyalarning hayotga tatbiq etilishi kelgusida kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirish hamda yirik sun'iy yo‘ldosh guruhlarini joylashtirish uchun zarur bo‘lgan uchishlar chastotasini oshirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…