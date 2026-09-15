Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi

·33·Texno
Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • LandSpace kompaniyasining Zhuque-2 raketa-tashuvchisi 15 sentyabr kuni o‘nta sun'iy yo‘ldoshni muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi.
  • Ushbu parvoz Xitoy tijoriy kosmonavtikasi uchun yirik internet-guruhlarni ommaviy shakllantirish yo‘lidagi yangi bosqichni ochib berdi.
  • Zhuque-2 raketa-tashuvchisi metan va kislorod aralashmasi bilan ishlaydigan suyuq yoqilg‘ili dvigatellarga ega bo‘lib, 2023 yilda dunyoda birinchi bo‘lib metan energetik qurilmasi yordamida orbitaga chiqqan edi.

Xitoyning xususiy aerokosmik kompaniyasi LandSpace o‘zining Zhuque-2 nomli модернизированная raketa-tashuvchisini navbatdagi muvaffaqiyatli parvozga atayin uchirdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, 15 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:26 da Dunfeyn tijoriy kosmik maydonchasidan amalga oshirilgan mazkur start chog‘ida bir yo‘la o‘nta sun'iy yo‘ldosh orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqildi. Ushbu muhim qadam Xitoy tijoriy kosmonavtikasi uchun yirik internet-guruhlarni ommaviy shakllantirish yo‘lidagi yangi bosqichni ochib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Barcha uchirilgan kosmik apparatlar o‘zlarining belgilangan orbitasini egallab, keng polosali sun'iy yo‘ldosh tarmog‘ini yaratishga qaratilgan Qianfan tizimining 19-qutb guruhiga qo‘shildi. Mazkur parvoz Zhuque-2 oilasidagi to‘qqizinchi muvaffaqiyatli urinish bo‘ldi. Biroq, bu safargi misol tariximizda ilk bor raketaning yirik internet-guruhlashuv sun'iy yo‘ldoshlarini ommaviy ravishda joylashtirish uchun foydalanilgani bilan ahamiyatlidir.

Metan texnologiyasining ustunligi va tarixiy ahamiyati

Zhuque-2 raketasining eng asosiy texnologik xususiyati shundaki, u suyuq yoqilg‘ida ishlaydigan dvigatellar, aniqrog‘i, metan va kislorod aralashmasi bilan harakatlanadi. Aynan shu raketa 2023 yilda dunyoda birinchi bo‘lib metan energetik qurilmasi yordamida orbitaga muvaffaqiyatli chiqqan va shu tariqa qator amerikalik raqobatchi loyihalarini ortda qoldirgan edi.

Hozirgi kunda LandSpace kompaniyasi modernizatsiya qilingan Zhuque-2 raketasini bosqichma-bosqich muntazam tijoriy ekspluatatsiya rejimiga o‘tkazmoqda. Bu esa Xitoyning kosmik xizmatlar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga hamda global miqyosdagi raqobatda ilg‘or o‘rinlarni egallashiga zamin yaratmoqda.

Kelajakdagi rejalar va yangi ishlanmalar

Asosiy parvozlar bilan bir qatorda, kompaniya mutaxassislari kelajakda yanada yirikroq bo‘lgan Zhuque-3 raketasini yaratish ustida jadal ish olib bormoqdalar. Yangi loyiha qisman ko‘p martalik foydalanishga mo‘ljallangan konstruksiyaga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda Zhuque-3 uchun birinchi bosqichni qaytarish va uni takroran ishlatish texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish jarayonlari boshlab yuborilgan. Ushbu innovatsiyalarning hayotga tatbiq etilishi kelgusida kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytirish hamda yirik sun'iy yo‘ldosh guruhlarini joylashtirish uchun zarur bo‘lgan uchishlar chastotasini oshirish imkonini beradi.

Zhuque-2LandSpaceMetan raketasiQianfanKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiSamsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiBugun, 14:58Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Redmi TV A Pro 2027 seriyasini taqdim etdiBugun, 11:53Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiKorean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi