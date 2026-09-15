Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldi

·0·Madaniyat
Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jasur Umirovning yosh farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Videoda

bolaning qutqaruv nimchasisiz ekani ham e’tibor tortgan.

Katerdagi holatni ko‘rgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bolaning xavfsizligi yuzasidan turli fikrlarni bildirdi. Ayniqsa, suv transportida harakatlanish vaqtida xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan-qilinmagani muhokama markaziga chiqdi.

Videodagi holat tegishli mutaxassislar e’tiboridan ham chetda qolmadi.

Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari hamda IIV Turizm politsiyasi xodimlari xonanda bilan profilaktik suhbat o‘tkazdi.

Mutaxassislar suv transportidan foydalanishda, ayniqsa, voyaga yetmagan bolalar bilan harakatlanayotganda xavfsizlik choralariga jiddiy e’tibor qaratish muhimligini ta’kidlagan.

Jasur UmirovFavqulodda vaziyatlar vazirligiTurizm politsiyasixavfsizlik qoidalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiBugun, 10:18Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiSelin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiKecha, 23:17Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Kecha, 18:29Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Kecha, 17:40Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Kecha, 14:33Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiKecha, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi