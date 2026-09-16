Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqda

·19·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi oʻz uyidagi muxlislar bilan xayrlashish uchun Argentina terma jamoasiga qaytmoqda.
  • U 6-oktabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.
  • Ushbu oʻyin 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi dastlabki oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrayotgan «albiseleste» uchun muhim ahamiyatga ega.

Argentina terma jamoasi afsonaviy sardori Lionel Messi oʻz uyidagi muxlislar bilan xayrlashish uchun milliy jamoa safiga sensatsion tarzda qaytadigan boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi dastlabki oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrayotgan «albiseleste» tarkibidan oʻrin olgan yulduz futbolchi oʻzining soʻnggi xalqaro uchrashuvini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oktyabr oyidagi FIFA oyida oʻtkaziladigan oʻrtoqlik oʻyinlari uchun kengaytirilgan tarkibni eʼlon qilgan. Bosh jamoa safidan vaqtincha ketganini eʼlon qilgan Messi aynan vatandoshlari qarshisida munosib xayrlashuv oqshomini oʻtkazish maqsadida yana maydonga tushishga rozi boʻlgan.

Tarixiy oqshom va jahon chempionlari yigʻini

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) prezidenti Chiki Tapianing taʼkidlashicha, ushbu oʻyin butun mamlakat uchun unutilmas voqeaga aylanadi. Oʻyin 6-oktabr kuni Buenos-Ayresdagi mashhur «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadi.

AFA rahbariyati 2022-yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatida zafar quchgan barcha futbolchilarni oʻz oila aʼzolari bilan birgalikda ushbu tarixiy oqshomda hozir boʻlishga taklif qilmoqda. Muxlislar dunyoning eng yaxshi futbolchisining «soʻnggi tangosini» oʻz koʻzlari bilan koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Yangi avlod va tarkibdagi oʻzgarishlar

Bosh murabbiy Lionel Scaloni tajribali futbolchilar bilan bir қаtorda Yevropaning kuchli chempionatlarida toʻp surayotgan yosh isteʼdodlarni ham milliy jamoaga jalb etdi. Xususan, tarkibdan Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni hamda Santiago Castro kabi istiqbolli yoshlar joy oldi.

Shuningdek, jamoaga Agustín Giay va Leonardo Balerdi kabi futbolchilar qaytishdi. Himoyachi Leonardo Balerdi jarohat tufayli oldingi mundialni oʻtkazib yuborgan edi va endi milliy jamoaga yordam berishga shay. Shu bilan birga, diskvalifikatsiya va nafaqaga chiqqani sababli Leandro Paredes, Nicolás Otamendi kabi tajribali oʻyinchilar bu safargi yigʻindan chetda qolishdi.

Oldinda turgan sinovlar va murabbiy kelajagi

Dastlab Xitoyda oʻtkazilishi rejalashtirilgan turnir bekor qilingach, Argentina terma jamoasi Janubiy Amerika va Afrika vakillariga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlarini tashkil etdi. Jamoa 30-sentabr kuni Kordova shahrida Boliviya bilan, 3-oktabr kuni Burkina-Faso bilan, 6-oktabr kuni esa Buenos-Ayresda Benin bilan bahs olib boradi.

Ushbu hissiyotlarga boy oʻyinlardan tashqari, bosh murabbiy Lionel Scaloning kelajagi ham jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda. Mutaxassisning amaldagi shartnomasi dekabr oyida yakuniga yetishi sababli AFA uning xizmatlarini kelgusida ham saqlab qolish ustida ish olib bormoqda.

Lionel MessiArgentinaScaloniFutbolOʻrtoqlik oʻyini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiDiego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiKecha, 23:20«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!Kecha, 23:16«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdiKecha, 22:10«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldiKecha, 21:37«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqdaKecha, 19:54Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiKecha, 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?