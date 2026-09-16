Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi oʻz uyidagi muxlislar bilan xayrlashish uchun Argentina terma jamoasiga qaytmoqda.
- U 6-oktabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.
- Ushbu oʻyin 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi dastlabki oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrayotgan «albiseleste» uchun muhim ahamiyatga ega.
Argentina terma jamoasi afsonaviy sardori Lionel Messi oʻz uyidagi muxlislar bilan xayrlashish uchun milliy jamoa safiga sensatsion tarzda qaytadigan boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, 2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi dastlabki oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrayotgan «albiseleste» tarkibidan oʻrin olgan yulduz futbolchi oʻzining soʻnggi xalqaro uchrashuvini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi oktyabr oyidagi FIFA oyida oʻtkaziladigan oʻrtoqlik oʻyinlari uchun kengaytirilgan tarkibni eʼlon qilgan. Bosh jamoa safidan vaqtincha ketganini eʼlon qilgan Messi aynan vatandoshlari qarshisida munosib xayrlashuv oqshomini oʻtkazish maqsadida yana maydonga tushishga rozi boʻlgan.
Tarixiy oqshom va jahon chempionlari yigʻiniArgentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) prezidenti Chiki Tapianing taʼkidlashicha, ushbu oʻyin butun mamlakat uchun unutilmas voqeaga aylanadi. Oʻyin 6-oktabr kuni Buenos-Ayresdagi mashhur «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi kechadi.
AFA rahbariyati 2022-yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatida zafar quchgan barcha futbolchilarni oʻz oila aʼzolari bilan birgalikda ushbu tarixiy oqshomda hozir boʻlishga taklif qilmoqda. Muxlislar dunyoning eng yaxshi futbolchisining «soʻnggi tangosini» oʻz koʻzlari bilan koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Yangi avlod va tarkibdagi oʻzgarishlarBosh murabbiy Lionel Scaloni tajribali futbolchilar bilan bir қаtorda Yevropaning kuchli chempionatlarida toʻp surayotgan yosh isteʼdodlarni ham milliy jamoaga jalb etdi. Xususan, tarkibdan Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni hamda Santiago Castro kabi istiqbolli yoshlar joy oldi.
Shuningdek, jamoaga Agustín Giay va Leonardo Balerdi kabi futbolchilar qaytishdi. Himoyachi Leonardo Balerdi jarohat tufayli oldingi mundialni oʻtkazib yuborgan edi va endi milliy jamoaga yordam berishga shay. Shu bilan birga, diskvalifikatsiya va nafaqaga chiqqani sababli Leandro Paredes, Nicolás Otamendi kabi tajribali oʻyinchilar bu safargi yigʻindan chetda qolishdi.
Oldinda turgan sinovlar va murabbiy kelajagiDastlab Xitoyda oʻtkazilishi rejalashtirilgan turnir bekor qilingach, Argentina terma jamoasi Janubiy Amerika va Afrika vakillariga qarshi oʻrtoqlik oʻyinlarini tashkil etdi. Jamoa 30-sentabr kuni Kordova shahrida Boliviya bilan, 3-oktabr kuni Burkina-Faso bilan, 6-oktabr kuni esa Buenos-Ayresda Benin bilan bahs olib boradi.
Ushbu hissiyotlarga boy oʻyinlardan tashqari, bosh murabbiy Lionel Scaloning kelajagi ham jamoatchilik eʼtiborida qolmoqda. Mutaxassisning amaldagi shartnomasi dekabr oyida yakuniga yetishi sababli AFA uning xizmatlarini kelgusida ham saqlab qolish ustida ish olib bormoqda.
Izohlar 0
…