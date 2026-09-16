SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqda

·12·Texno
SpaceX Starship kiyimini Mechazilla yordamida tutishga hozirlik koʻrmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX Starship kosmik kemasini start minorasining mexanik manipulyatorlari yordamida havodan ushlab olish tizimini sinovdan o'tkazishga tayyorlanmoqda.
  • Bu texnologiya butun tizimni to'liq ko'p martalik foydalanishga o'tkazishdagi muhim qadamdir.
  • Kelgusi 15-parvozda SpaceX Starship kemasini ushlab olishga urinib ko'radi, Ilon Maskning baholashicha, bu muvaffaqiyat ehtimoli 50–60 foizni tashkil etadi.

Aerokosmik sohada yangi davrni boshlab berayotgan SpaceX kompaniyasi Starship dasturining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biriga yaqinlashmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya kosmik kema korpusini bevosita start minorasining mexanik manipulyatorlari yordamida havod tutib olish tizimini sinovdan oʻtkazishga hozirlik koʻrmoqda. Bu texnologiya kelgusida butun tizimni toʻliq koʻp martalik foydalanishga oʻtkazish yoʻlidagi asosiy qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, navbatdagi 14-sinov parvozi ushbu murakkab jarayondan oldingi soʻnggi qadam boʻlishi kutilmoqda. Agar barcha jarayonlar rejadagidek kechsa, keyingi — 15-parvoz vaqtida SpaceX Starship kemasini start majmuasiga qaytarib, uning mexanik "qoʻllari" yordamida tutib olishga urinib koʻradi. Mazkur texnologiya allaqachon Super Heavy birinchi bosqichini qaytarish jarayonida ham tatbiq etilmoqda.

Muvaffaqiyat ehtimoli va texnik tafsilotlar

Ilon Maskning baholashicha, Starship kemasini birinchi urinishdayoq minoraning mexanik manipulyatorlari yordamida tutib qolish ehtimoli 50–60 foizni tashkil etadi. Unga koʻra, oldingi sinovlarning birida kema Yerga shu qadar aniqlik bilan qaytganki, agar oʻsha paytda tegishli minora tayyor boʻlganida, uni allaqachon ushlab qolish imkoniyati mavjud boʻlar edi.

Shuningdek, SpaceX oldiga qoʻyilgan yana bir ulkan maqsad — ilgari foydalanilgan Starship va Super Heavy apparatlarini qayta uchirishdir. Kompaniya bunday sinovlarni 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlarida oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Mutaxassislar fikricha, aynan 2027-yil toʻliq koʻp martalik foydalanish va tezkor parvozlarga erishish davri boʻlishi mumkin.

Toʻliq koʻp martalik tizim va kelajak rejalari

Anʼanaviy Falcon 9 raketalaridan farqli oʻlaroq, Starship loyihasida nafaqat birinchi tezlatkich, balki kosmik kemaning oʻzi ham qayta tiklanishi va qayta uchirilishi koʻzda tutilgan. Bunda texnikani shunchaki qaytarish emas, balki uni yoʻlovchi samolyotlari kabi minimal xizmat koʻrsatish bilan qisqa muddatda qayta fazoga chiqarish nazarda tutilgan.

Ikkala bosqichning tezkor qayta ishlatilishi orbitalarga yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi. Kelgusida esa SpaceX ushbu texnologiyaga tayanib, Oys va Mars sari keng koʻlamli uzoq muddatli kosmik missiyalarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Biroq buning uchun avvalo kema xavfsiz tarzda tutilishi va qayta tiklanishini amalda isbotlash talab etiladi.

SpaceXStarshipIlon MaskMechazillaKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiOlimlar Oydan oʻzgayeriq sivilizatsiyalar izlarini qidirishni taklif qilishdiBugun, 01:29SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiRealme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarSunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalarBugun, 00:20Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaKecha, 23:22iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiKecha, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi