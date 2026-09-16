Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik yosh futbolchi Lamine Yamalning «Oltin toʻp» mukofoti uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.
- Flikning taʼkidlashicha, Yamalning oʻziga boʻlgan ishonchi uning maydondagi oʻyiniga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
- Murabbiy, agar futbolchi oʻzini mukofotga loyiq deb hisoblasa, klub ham uni qoʻllab-quvvatlashini taʼkidladi.
«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik klubning yosh isteʼdod egasi Lamine Yamalni nufuzli «Oltin toʻp» mukofotiga munosib koʻrib olib borayotgan targʻibot kampaniyasini qatʼiy himoya qildi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis yaqinlashib kelayotgan Racing Santander jamoasiga qarshi La Liga oʻyini oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida mazkur mavzu va jamoaning kelgusidagi rejalari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi paytlarda yosh hujumchining oʻzining ushbu mukofotga loyiqligi haqidagi ochiq-oydin bayonotlari futbol jamoatchiligida keng muhokamalarga sabab boʻlayotgan edi. Hansi Flik oʻzining matbuot anjumanidagi chiqishida shogirdining bu ishonchini toʻla qoʻllab-quvvatlashini bildirdi va nima uchun klub bu kampaniyani qoʻllab-quvvatlayotganini tushuntirib oʻtdi.
Lamine Yamalning maydondagi ishonchiFlikning taʼkidlashicha, Yamalning oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi uning maydondagi harakatlariga va hal qiluvchi vaziyatlardagi natijalariga bevosita ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Murabbiy futbolchining ochiqkoʻngilligi va samimiyligini yuqori baholadi.
«Nega endi Lamine uchun kampaniya uyushtirmasligimiz kerak? U bizning futbolchimiz va men oʻziga ishongan oʻyinchilarni qoʻllab-quvvatlayman. Oʻylaymanki, bu ajoyib gʻoya. Agar u oʻzini bunga loyiq deb topsa, demak, men ham shunday oʻylayman», — deya qayd etdi Hansi Flik.
Kelajak rejalari va Chempionlar ligasi finaliMatbuot anjumanida shuningdek, Kamp Nou stadioni 2029 yilgi Chempionlar ligasi finaliga mezbonlik qilishi rasman eʼlon qilingani ham muhokama markazida boʻldi. Germaniyalik mutaxassis kataloniyaliklar arenasida hal qiluvchi uchrashuv oʻtkazilishidan mamnunligini yashirmadi.
Shu bilan birga, Flik oʻsha vaqtga kelib jamoa boshqaruvida qolish-qolmasligi borasida hozircha aniq fikr bildirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, eng asosiy maqsad mazkur nufuzli musobaqada gʻolib chiqish boʻlib turibdi va murabbiy hozirgi jarayondan zavq olib ishlamoqda.
Izohlar 0
…