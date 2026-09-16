Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi

·33·Sport
Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik yosh futbolchi Lamine Yamalning «Oltin toʻp» mukofoti uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.
  • Flikning taʼkidlashicha, Yamalning oʻziga boʻlgan ishonchi uning maydondagi oʻyiniga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
  • Murabbiy, agar futbolchi oʻzini mukofotga loyiq deb hisoblasa, klub ham uni qoʻllab-quvvatlashini taʼkidladi.

«Barselona» bosh murabbiyi Hansi Flik klubning yosh isteʼdod egasi Lamine Yamalni nufuzli «Oltin toʻp» mukofotiga munosib koʻrib olib borayotgan targʻibot kampaniyasini qatʼiy himoya qildi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis yaqinlashib kelayotgan Racing Santander jamoasiga qarshi La Liga oʻyini oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida mazkur mavzu va jamoaning kelgusidagi rejalari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi paytlarda yosh hujumchining oʻzining ushbu mukofotga loyiqligi haqidagi ochiq-oydin bayonotlari futbol jamoatchiligida keng muhokamalarga sabab boʻlayotgan edi. Hansi Flik oʻzining matbuot anjumanidagi chiqishida shogirdining bu ishonchini toʻla qoʻllab-quvvatlashini bildirdi va nima uchun klub bu kampaniyani qoʻllab-quvvatlayotganini tushuntirib oʻtdi.

Lamine Yamalning maydondagi ishonchi

Flikning taʼkidlashicha, Yamalning oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi uning maydondagi harakatlariga va hal qiluvchi vaziyatlardagi natijalariga bevosita ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Murabbiy futbolchining ochiqkoʻngilligi va samimiyligini yuqori baholadi.

«Nega endi Lamine uchun kampaniya uyushtirmasligimiz kerak? U bizning futbolchimiz va men oʻziga ishongan oʻyinchilarni qoʻllab-quvvatlayman. Oʻylaymanki, bu ajoyib gʻoya. Agar u oʻzini bunga loyiq deb topsa, demak, men ham shunday oʻylayman», — deya qayd etdi Hansi Flik.

Kelajak rejalari va Chempionlar ligasi finali

Matbuot anjumanida shuningdek, Kamp Nou stadioni 2029 yilgi Chempionlar ligasi finaliga mezbonlik qilishi rasman eʼlon qilingani ham muhokama markazida boʻldi. Germaniyalik mutaxassis kataloniyaliklar arenasida hal qiluvchi uchrashuv oʻtkazilishidan mamnunligini yashirmadi.

Shu bilan birga, Flik oʻsha vaqtga kelib jamoa boshqaruvida qolish-qolmasligi borasida hozircha aniq fikr bildirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, eng asosiy maqsad mazkur nufuzli musobaqada gʻolib chiqish boʻlib turibdi va murabbiy hozirgi jarayondan zavq olib ishlamoqda.

Hansi FlikLamine YamalBarselonaOltin topLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasiga qaytmoqdaBugun, 02:19Diego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiDiego Simeone 2026 yilgi Oltin toʻp uchun Lionel Messini tanladiKecha, 23:20«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!«Al-Ayn» «An-Nasr» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urdi — Elit OCHL da ulkan sensatsiya!Kecha, 23:16«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdiKecha, 22:10«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldiKecha, 21:37«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqdaKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?