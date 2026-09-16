«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real» safarda «Elche» ustidan 3:2 hisobida dramatik tarzda g‘alaba qozondi.
- Madridliklar Arda Gulerning jarima zarbasidan so‘ng raqib posboni Dituroning avtogoli va Kilian Mbappening goli evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, mezbonlar ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirdi.
- O‘yinning 90+1-daqiqasida zaxiradan tushgan Espi g‘alaba to‘pini kiritib, «Real»ni muqarrar qoqilishdan qutqarib qoldi.
Ispaniya La Ligasining 6-turi doirasida kechgan bellashuv futbol ixlosmandlariga haqiqiy adrenalin va kutilmagan ssenariyli klassik trillerni taqdim etdi. Madridning «Real» klubi safarda liga autsayderi hisoblangan «Elche» mehmoni bo‘lib, 3:2 hisobidagi o‘ta og‘ir va asabiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv «qirollik klubi»ning mutlaq ustunligi bilan boshlangan edi: avvaliga Arda Gulerning jarima zarbasidan so‘ng raqib posboni Dituro to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ygan bo‘lsa, tanaffus arafasida Kilian Mbappe hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Biroq taslim bo‘lishni istamagan mezbonlar ikkinchi bo‘lim oxirida haqiqiy jasorat ko‘rsatib, 71 va 83-daqiqalarda Tibo Kurtua darvozasini ikki bor ishg‘ol etdi va tablodagi muvozanatni tikladi.
Joze Mourino shogirdlari ochko yo‘qotish yoqasiga kelib qolgan bir pallada, 87-daqiqada Trent o‘rniga maydonga tashlangan yosh iste’dod Espi hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada g‘alaba to‘pini kiritib, madridliklarni muqarrar qoqilishdan qutqarib qoldi. Mazkur asabiy muvaffaqiyatdan so‘ng «qaymoqranglilar» ochkolarini 15 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi. Xo‘sh, «Real» ikki to‘plik ustunlikni nega boy berdi, «Elche» himoyasi Mbappe va Vinisiusga qanday qarshilik ko‘rsatdi hamda 90+1-daqiqadagi sehrli qaror ortida nima yotibdi?
«2:0 hisobi va Mbappening mahorati»: Madridliklarning shiddatli starti
Bahsning birinchi bo‘limidagi asosiy voqealar rivoji:
25-daqiqa — Jarima zarbasi va avtogol: Turkiyalik yosh yulduz Arda Gulerning standart vaziyatdan yo‘llagan kuchli zarbasi ortidan to‘p «Elche» posboni Dituroga tegib, to‘rga borib tushdi (0:1);
33-daqiqa — Mbappedan sovuqqon yakun: Kilian Mbappe tanaffusga oz vaqt qolganda raqib mudofaasini jazolab, madridliklarning ikkinchi golini urdi va ustunlikni mustahkamladi (0:2);
To‘liq nazorat illyuziyasi: Birinchi 45 daqiqalikda maydonda bemalol to‘p surgan madridliklar o‘yin taqdiri allaqachon hal bo‘ldi, degan fikrga borib, xotirjamlikka berildi.
«Elche»dan kutilmagan zarba: 12 daqiqalik karaxtlik
Ikkinchi bo‘limda «Real» himoyasi duch kelgan dahshatli bosim:
71-daqiqa — Osorioning javobi: Mezbonlar safida Osorio Kurtua qo‘riqlayotgan darvozaga aniq yo‘l topib, intrigani qayta tikladi (1:2);
83-daqiqa — Ninodan sensatsion hisob tenglashuvi: O‘yin yakuniga sanoqli daqiqalar qolganda Nino hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, butun arenani oyoqqa turg‘izdi;
Kurtua va himoyadagi xatolar: Konate, Heysen va Kukurelyadan iborat mudofaa chizig‘i raqibning tezkor qarshi hujumlari qarshisida ketma-ket pala-partishliklarga yo‘l qo‘ydi.
90+1-daqiqa: Zaxiradan tushgan Espining tarixiy qahramonligi
Joze Mourinoning dahorona rotatsiyasi va g‘alaba kurashi:
87-daqiqadagi o‘zgarish: Joze Mourino charchab qolgan Trent Aleksander-Arnold o‘rniga maydonga yosh hujumkor o‘yinchi Espini tashladi;
90+1-daqiqadagi najot zarbasi: Hakam qo‘shib bergan qo‘shimcha daqiqalarda Espi jarima maydoni ichida chaqqonlik ko‘rsatib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi va «Real»ga o‘ta qadrli 3 ochkoni keltirdi (2:3);
Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alabadan so‘ng «qaymoqranglilar» 15 ochko jamg‘arib, peshqadamlik poygasida 2-pog‘onani saqlab qoldi, mardonavor kurashgan «Elche» esa 2 ochko bilan jadvalning eng quyi bo‘g‘inida qolmoqda.
Madridning «Real» klubi «Elche» maydonida sodir bo‘lgan ushbu dramatik sinov orqali chempionlik yo‘lida har qanday raqibga nisbatan xotirjamlik qimmatga tushishini tushunib yetdi, ammo jamoaning oxirgi soniyalargacha taslim bo‘lmaslik ruhiyati yana bir bor o‘z so‘zini aytdi.
Sizningcha, «Real Madrid»ning liga autsayderi bilan o‘yinda 2:0 hisobidagi ustunlikni qo‘ldan chiqarib, deyarli ochko yo‘qotishiga nima sabab bo‘ldi — himoyadagi xatolarmi yoki futbolchilarning raqibni mensimaganimi? Espining 90+1-daqiqadagi goli uning asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va La Ligadagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…