«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi

·54·Sport
«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real» safarda «Elche» ustidan 3:2 hisobida dramatik tarzda g‘alaba qozondi.
  • Madridliklar Arda Gulerning jarima zarbasidan so‘ng raqib posboni Dituroning avtogoli va Kilian Mbappening goli evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, mezbonlar ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirdi.
  • O‘yinning 90+1-daqiqasida zaxiradan tushgan Espi g‘alaba to‘pini kiritib, «Real»ni muqarrar qoqilishdan qutqarib qoldi.

Ispaniya La Ligasining 6-turi doirasida kechgan bellashuv futbol ixlosmandlariga haqiqiy adrenalin va kutilmagan ssenariyli klassik trillerni taqdim etdi. Madridning «Real» klubi safarda liga autsayderi hisoblangan «Elche» mehmoni bo‘lib, 3:2 hisobidagi o‘ta og‘ir va asabiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv «qirollik klubi»ning mutlaq ustunligi bilan boshlangan edi: avvaliga Arda Gulerning jarima zarbasidan so‘ng raqib posboni Dituro to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ygan bo‘lsa, tanaffus arafasida Kilian Mbappe hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Biroq taslim bo‘lishni istamagan mezbonlar ikkinchi bo‘lim oxirida haqiqiy jasorat ko‘rsatib, 71 va 83-daqiqalarda Tibo Kurtua darvozasini ikki bor ishg‘ol etdi va tablodagi muvozanatni tikladi.

Joze Mourino shogirdlari ochko yo‘qotish yoqasiga kelib qolgan bir pallada, 87-daqiqada Trent o‘rniga maydonga tashlangan yosh iste’dod Espi hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada g‘alaba to‘pini kiritib, madridliklarni muqarrar qoqilishdan qutqarib qoldi. Mazkur asabiy muvaffaqiyatdan so‘ng «qaymoqranglilar» ochkolarini 15 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 2-o‘rinni egallab turibdi. Xo‘sh, «Real» ikki to‘plik ustunlikni nega boy berdi, «Elche» himoyasi Mbappe va Vinisiusga qanday qarshilik ko‘rsatdi hamda 90+1-daqiqadagi sehrli qaror ortida nima yotibdi?

«2:0 hisobi va Mbappening mahorati»: Madridliklarning shiddatli starti

Bahsning birinchi bo‘limidagi asosiy voqealar rivoji:

  • 25-daqiqa — Jarima zarbasi va avtogol: Turkiyalik yosh yulduz Arda Gulerning standart vaziyatdan yo‘llagan kuchli zarbasi ortidan to‘p «Elche» posboni Dituroga tegib, to‘rga borib tushdi (0:1);

  • 33-daqiqa — Mbappedan sovuqqon yakun: Kilian Mbappe tanaffusga oz vaqt qolganda raqib mudofaasini jazolab, madridliklarning ikkinchi golini urdi va ustunlikni mustahkamladi (0:2);

  • To‘liq nazorat illyuziyasi: Birinchi 45 daqiqalikda maydonda bemalol to‘p surgan madridliklar o‘yin taqdiri allaqachon hal bo‘ldi, degan fikrga borib, xotirjamlikka berildi.

«Elche»dan kutilmagan zarba: 12 daqiqalik karaxtlik

Ikkinchi bo‘limda «Real» himoyasi duch kelgan dahshatli bosim:

  • 71-daqiqa — Osorioning javobi: Mezbonlar safida Osorio Kurtua qo‘riqlayotgan darvozaga aniq yo‘l topib, intrigani qayta tikladi (1:2);

  • 83-daqiqa — Ninodan sensatsion hisob tenglashuvi: O‘yin yakuniga sanoqli daqiqalar qolganda Nino hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, butun arenani oyoqqa turg‘izdi;

  • Kurtua va himoyadagi xatolar: Konate, Heysen va Kukurelyadan iborat mudofaa chizig‘i raqibning tezkor qarshi hujumlari qarshisida ketma-ket pala-partishliklarga yo‘l qo‘ydi.

90+1-daqiqa: Zaxiradan tushgan Espining tarixiy qahramonligi

Joze Mourinoning dahorona rotatsiyasi va g‘alaba kurashi:

  • 87-daqiqadagi o‘zgarish: Joze Mourino charchab qolgan Trent Aleksander-Arnold o‘rniga maydonga yosh hujumkor o‘yinchi Espini tashladi;

  • 90+1-daqiqadagi najot zarbasi: Hakam qo‘shib bergan qo‘shimcha daqiqalarda Espi jarima maydoni ichida chaqqonlik ko‘rsatib, to‘pni darvoza to‘riga joyladi va «Real»ga o‘ta qadrli 3 ochkoni keltirdi (2:3);

  • Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alabadan so‘ng «qaymoqranglilar» 15 ochko jamg‘arib, peshqadamlik poygasida 2-pog‘onani saqlab qoldi, mardonavor kurashgan «Elche» esa 2 ochko bilan jadvalning eng quyi bo‘g‘inida qolmoqda.

Madridning «Real» klubi «Elche» maydonida sodir bo‘lgan ushbu dramatik sinov orqali chempionlik yo‘lida har qanday raqibga nisbatan xotirjamlik qimmatga tushishini tushunib yetdi, ammo jamoaning oxirgi soniyalargacha taslim bo‘lmaslik ruhiyati yana bir bor o‘z so‘zini aytdi.

Sizningcha, «Real Madrid»ning liga autsayderi bilan o‘yinda 2:0 hisobidagi ustunlikni qo‘ldan chiqarib, deyarli ochko yo‘qotishiga nima sabab bo‘ldi — himoyadagi xatolarmi yoki futbolchilarning raqibni mensimaganimi? Espining 90+1-daqiqadagi goli uning asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va La Ligadagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Real MadridLa LigaKilian MbappeElche
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiBugun, 03:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?