«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi

·50·Dunyo
«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo‘yicha yangi rahbari Kaya Kallas Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan faqat Yevropaning «maksimal talab va pozitsiyalari» asosida telefon orqali gaplashishga tayyorligini bildirdi.
  • Kallas Rossiyaning o‘z shartlari bilan boshlanmoqchi bo‘lgan har qanday muloqot formatini rad etishini ta’kidladi.

Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik bo‘yicha yangi rahbari Kaya Kallas Finlyandiya ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqot shartlari haqida keskin va qat’iy fikr bildirdi. Yevrodiplomatiyaning yangi yetakchisi Kreml rahbari bilan telefon orqali gaplashishga tayyorligini, biroq bu muloqot faqat Yevropaning «maksimal talab va pozitsiyalari» asosida bo‘lishi shartligini ochiqladi. Kallas Rossiyaning o‘z shartlari ostida boshlanmoqchi bo‘lgan har qanday muloqot formatini keskin rad etishini alohida ta’kidladi. «Rossiyaning talablari maksimal darajada. Bunga javoban biz ham o‘z maksimal talablarimizni ilgari surishimiz shart, faqat shundagina muzokaralar pozitsiyasida muvozanat paydo bo‘ladi», — deya o‘z strategiyasini izohladi u.

Qizig‘i shundaki, Kallas Moskvaga shaxsan tashrif buyurish ehtimolini tilga ham olmadi — ekspertlarning eslatishicha, Rossiya Tergov qo‘mitasi Estoniyada sovet askarlari xotirasiga o‘rnatilgan yodgorliklarni buzish bo‘yicha shaxsan Kallasga nisbatan rasmiy jinoiy ish qo‘zg‘atgan va uni qidiruvga bergan. Avvalroq Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Kallasning muzokaralarda ishtirok etish da’volariga «behuda» deya qisqa javob qaytargan edi. Xo‘sh, Kaya Kallasning qat’iy bosimi Bryussel va Moskva o‘rtasidagi aloqalarni qanday o‘zgartiradi, telefon muloqoti haqiqatda amalga oshishi mumkinmi va Kreml yevrodiplomatning ushbu ultimatumiga qanday javob beradi?

«Rossiya shartlariga yo‘q!»: Kaya Kallasning maksimal talablar strategiyasi

Yevropa Ittifoqining yangi tashqi siyosat rahbari bildirgan asosiy fikrlar:

  • Telefon orqali muloqotga tayyorlik: Kallas Finlyandiya matbuotiga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bevosita telefon orqali gaplashish imkoniyatini inkor etmasligini bildirdi;

  • «Faqat maksimal pozitsiyalardan turib»: «Trebovaniya Rossii maksimalni. Bunga qarshi biz ham o‘z maksimal talablarimizni qo‘yishimiz lozim, toki muzokaralar stokida kuchlar muvozanati ta’minlansin», — dedi Kallas;

  • Kreml shartlarini rad etish: Yevrokomissiya vakili Rossiya ilgari surayotgan bir tomonlama shartlar va ultimatumlar asosidagi har qanday dialogni mutlaqo qo‘llab-quvvatlamasligini ochiq bayon etdi.

Moskvadagi jinoiy ish va qidiruv: Nima uchun Kallas Rossiyaga borolmaydi?

Yevrodiplomatning shaxsiy xavfsizligi va yuridik cheklovlar:

  • Tashrif haqida sukut: Kallas muloqotni faqat telefon formatida ko‘rayotgani va Moskvaga borish haqida umuman og‘iz ochmagani bejiz emas;

  • Sovet yodgorliklari mojarosi: Estoniya bosh vaziri bo‘lgan davrida mamlakat bo‘ylab sovet davri yodgorliklarining buzilishi sababli Rossiya Tergov qo‘mitasi unga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atgan;

  • Qidiruvdagi yevrodiplomat: Rossiya rasmiy organlari uni qidiruvdagi shaxslar ro‘yxatiga kiritgani bois, Kallasning Moskvaga qadam bosishi yuridik va siyosiy jihatdan mutlaqo imkonsiz bo‘lib qolmoqda.

Mariya Zaxarovaning keskin reaksiyasi: «Zrya» (Behuda)

Moskvaning munosabati va diplomatik to‘siqlar:

  • Bahorgi talablar: Kaya Kallas hali bahor oylaridayoq Rossiya bilan bo‘ladigan har qanday global muzokaralarda o‘zining bevosita ishtirokini talab qilib chiqqan edi;

  • Zaxarovaning bir so‘zli raddiyasi: O‘shanda Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova yevropalik siyosatchining ambitsiyalariga kesatiq bilan «Zrya» (Behuda urinish) deb baho bergan edi;

  • Muloqot istiqboli: Moskvaning murosasiz kayfiyati va Kallasning qat’iy pozitsiyasi fonida Putin va Yevropa diplomatiyasi rahbari o‘rtasidagi telefon muloqoti yaqin kelajakda amalga oshishi katta shubha ostida qolmoqda.

Kaya Kallasning ushbu bayonoti Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan har qanday ehtimoliy muzokaralarda o‘z shartlarini qat’iy diktat qilish niyatida ekanini namoyish etdi.

Sizningcha, Kaya Kallasning «maksimal pozitsiyalardan turib gaplashish» usuli Rossiya rahbariyatini yon berishga majbur qila oladimi yoki bu pozitsiya Bryussel va Moskva o‘rtasidagi diplomatik muzlikni yanada chuqurlashtiradimi? Kallasning Rossiya tomonidan jinoiy qidiruvda ekani uning Yevropa diplomatiyasi rahbari sifatidagi ishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa siyosatidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv haqidagi maqolani barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro tahlil ixlosmandlariga ulashing!

Kaya KallasYevropa IttifoqiVladimir PutinMariya Zaxarova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiXoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiBugun, 23:05Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Bugun, 22:30Uyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiUyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiBugun, 22:22Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiChexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiBugun, 22:04Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiBugun, 20:53Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiBugun, 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi