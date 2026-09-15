«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo‘yicha yangi rahbari Kaya Kallas Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan faqat Yevropaning «maksimal talab va pozitsiyalari» asosida telefon orqali gaplashishga tayyorligini bildirdi.
- Kallas Rossiyaning o‘z shartlari bilan boshlanmoqchi bo‘lgan har qanday muloqot formatini rad etishini ta’kidladi.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik bo‘yicha yangi rahbari Kaya Kallas Finlyandiya ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqot shartlari haqida keskin va qat’iy fikr bildirdi. Yevrodiplomatiyaning yangi yetakchisi Kreml rahbari bilan telefon orqali gaplashishga tayyorligini, biroq bu muloqot faqat Yevropaning «maksimal talab va pozitsiyalari» asosida bo‘lishi shartligini ochiqladi. Kallas Rossiyaning o‘z shartlari ostida boshlanmoqchi bo‘lgan har qanday muloqot formatini keskin rad etishini alohida ta’kidladi. «Rossiyaning talablari maksimal darajada. Bunga javoban biz ham o‘z maksimal talablarimizni ilgari surishimiz shart, faqat shundagina muzokaralar pozitsiyasida muvozanat paydo bo‘ladi», — deya o‘z strategiyasini izohladi u.
Qizig‘i shundaki, Kallas Moskvaga shaxsan tashrif buyurish ehtimolini tilga ham olmadi — ekspertlarning eslatishicha, Rossiya Tergov qo‘mitasi Estoniyada sovet askarlari xotirasiga o‘rnatilgan yodgorliklarni buzish bo‘yicha shaxsan Kallasga nisbatan rasmiy jinoiy ish qo‘zg‘atgan va uni qidiruvga bergan. Avvalroq Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Kallasning muzokaralarda ishtirok etish da’volariga «behuda» deya qisqa javob qaytargan edi. Xo‘sh, Kaya Kallasning qat’iy bosimi Bryussel va Moskva o‘rtasidagi aloqalarni qanday o‘zgartiradi, telefon muloqoti haqiqatda amalga oshishi mumkinmi va Kreml yevrodiplomatning ushbu ultimatumiga qanday javob beradi?
«Rossiya shartlariga yo‘q!»: Kaya Kallasning maksimal talablar strategiyasi
Yevropa Ittifoqining yangi tashqi siyosat rahbari bildirgan asosiy fikrlar:
Telefon orqali muloqotga tayyorlik: Kallas Finlyandiya matbuotiga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bevosita telefon orqali gaplashish imkoniyatini inkor etmasligini bildirdi;
«Faqat maksimal pozitsiyalardan turib»: «Trebovaniya Rossii maksimalni. Bunga qarshi biz ham o‘z maksimal talablarimizni qo‘yishimiz lozim, toki muzokaralar stokida kuchlar muvozanati ta’minlansin», — dedi Kallas;
Kreml shartlarini rad etish: Yevrokomissiya vakili Rossiya ilgari surayotgan bir tomonlama shartlar va ultimatumlar asosidagi har qanday dialogni mutlaqo qo‘llab-quvvatlamasligini ochiq bayon etdi.
Moskvadagi jinoiy ish va qidiruv: Nima uchun Kallas Rossiyaga borolmaydi?
Yevrodiplomatning shaxsiy xavfsizligi va yuridik cheklovlar:
Tashrif haqida sukut: Kallas muloqotni faqat telefon formatida ko‘rayotgani va Moskvaga borish haqida umuman og‘iz ochmagani bejiz emas;
Sovet yodgorliklari mojarosi: Estoniya bosh vaziri bo‘lgan davrida mamlakat bo‘ylab sovet davri yodgorliklarining buzilishi sababli Rossiya Tergov qo‘mitasi unga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atgan;
Qidiruvdagi yevrodiplomat: Rossiya rasmiy organlari uni qidiruvdagi shaxslar ro‘yxatiga kiritgani bois, Kallasning Moskvaga qadam bosishi yuridik va siyosiy jihatdan mutlaqo imkonsiz bo‘lib qolmoqda.
Mariya Zaxarovaning keskin reaksiyasi: «Zrya» (Behuda)
Moskvaning munosabati va diplomatik to‘siqlar:
Bahorgi talablar: Kaya Kallas hali bahor oylaridayoq Rossiya bilan bo‘ladigan har qanday global muzokaralarda o‘zining bevosita ishtirokini talab qilib chiqqan edi;
Zaxarovaning bir so‘zli raddiyasi: O‘shanda Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova yevropalik siyosatchining ambitsiyalariga kesatiq bilan «Zrya» (Behuda urinish) deb baho bergan edi;
Muloqot istiqboli: Moskvaning murosasiz kayfiyati va Kallasning qat’iy pozitsiyasi fonida Putin va Yevropa diplomatiyasi rahbari o‘rtasidagi telefon muloqoti yaqin kelajakda amalga oshishi katta shubha ostida qolmoqda.
Kaya Kallasning ushbu bayonoti Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan har qanday ehtimoliy muzokaralarda o‘z shartlarini qat’iy diktat qilish niyatida ekanini namoyish etdi.
Sizningcha, Kaya Kallasning «maksimal pozitsiyalardan turib gaplashish» usuli Rossiya rahbariyatini yon berishga majbur qila oladimi yoki bu pozitsiya Bryussel va Moskva o‘rtasidagi diplomatik muzlikni yanada chuqurlashtiradimi? Kallasning Rossiya tomonidan jinoiy qidiruvda ekani uning Yevropa diplomatiyasi rahbari sifatidagi ishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa siyosatidagi ushbu qaynoq to‘qnashuv haqidagi maqolani barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro tahlil ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…