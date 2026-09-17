Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)

·0·Madaniyat
Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)

Kecha, 16 sentyabr kuni xonanda Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi olgani haqida xabar bergan edik. Tug‘ilgan kunida uning yaqinlari xonandaga noodatiy syurpriz uyushtirdi.

Rayhon G‘aniyeva mazkur lahzalar aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirdi.

“Kim turk seriallarini yaxshi ko‘rsa, mana ko‘ring, yaqinlarim menga tungi soat 12 da qanday syurpriz uyushtirishdi!” — deya yozib qoldirdi xonanda.

Videoda xonandaning yaqinlari turk aktyorlarining yuzlari aks etgan niqoblarni taqib, qo‘llarida tort, sharlar va gullar bilan uni tabriklagani aks etgan. Kutilmagan syurprizdan Rayhonning hayratga tushgani ham videoda yaqqol ko‘rinadi.

Xonandaning kuzatuvchilari esa izohlarda uni tavallud ayyomi bilan tabriklab, samimiy tilaklarini bildirishda davom etmoqda.

Rayhon G‘aniyevaTurk seriallariTavallud syurprizTurk aktyorlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaAmerikalik mashhur reper Snoop Dogg endi to‘ylarda ishtirok etmoqdaBugun, 15:37Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Jahongir Otajonov hozir qancha chorvasi borligini ochiqladi (video)Bugun, 12:26JONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiJONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 12:22Hande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiHande Erchel keskin o‘zgarishga qo‘l urdi: yangi soch rangi muxlislarining tanqidiga sabab bo‘ldiBugun, 12:09Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)Munisa Rizayevaga katta tanlov: turmush o‘rtog‘i undan sahnani tark etishni so‘ramoqda! (video)Bugun, 12:06JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiJONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi