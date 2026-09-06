Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat

·33·Salomatlik
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat

Inson organizmining kuch-quvvati, immuniteti va uzoq umr ko‘rishi ko‘pincha qimmatbaho kimyoviy preparatlarga emas, balki kundalik taomnomamizdagi oddiy, ammo bebaho shifobaxsh giyohlarga bog‘liq bo‘ladi. Ko‘pchilik faqat taomlarga xushbo‘y hid va ta’m berish uchun foydalanadigan oshxona ko‘katlari aslida inson tanasining eng muhim a’zolarini davolash, tozalash va himoya qilish bo‘yicha qudratli biologik faol moddalar manbaidir. Quyida xalq tabobati va zamonaviy nutritsiologiyada yuksak qadrlanuvchi, har kuni iste’mol qilish tavsiya etiladigan 8 ta sehrli o‘tlar ro‘yxatini taqdim etamiz.

Miya va qon tomirlari mudofaasi: Rozmarin va Shalfey

Intellektual faollik va asab tizimi uchun bu ikki o‘simlik tengsizdir:

  • Rozmarin — kuchli xotira va miya faolligi: Tarkibidagi karnozik kislotasi miya hujayralarini erkin radikallar zararidan himoya qiladi, diqqatni jamlash va eslab qolish qobiliyatini bir necha barobar kuchaytiradi. Uning xushbo‘y ifori ham charchoqni kamaytirib, aqliy faollikni oshiradi;

  • Shalfey (marmarak) — toza va mustahkam qon tomirlari: Ushbu giyoh arteriya va kapillyarlar devorining elastikligini saqlaydi, qonda zararli xolesterin to‘planishiga to‘sqinlik qiladi hamda tomirlarda tromblar hosil bo‘lish xavfini keskin kamaytiradi.

Saratonga qarshi tabiiy to‘siq va vazn nazorati: Petrushka va Kinza

Organizmni toksinlardan tozalash va yoshartirishda bu ko‘katlarning o‘rni beqiyos:

  • Petrushka — onkologik xastaliklardan ishonchli himoya: Petrushka kuchli tabiiy antioksidantlar — apigenin, lyuteolin va ulkan miqdordagi S vitaminiga boy. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu faol birikmalar hujayralarning patologik o‘zgarishlariga to‘sqinlik qilib, organizmni yallig‘lanish va saraton rivojlanishidan himoya qiladi;

  • Kinza (kashnich) — ozish va faol metabolizm: Kinza oshqozon-ichak trakti harakatini tezlashtiradi, yog‘ to‘qimalarining parchalanishini faollashtiradi va tanadagi ortiqcha suyuqlik hamda og‘ir metallarni tabiiy yo‘l bilan haydab chiqaradi.

Yurak faoliyati va o‘tkir nigoh siri: Rayhon hamda Chabres

Ko‘krak qafasi va ko‘rish organlarini qo‘llab-quvvatlovchi shifobaxsh ne’matlar:

  • Rayhon — sog‘lom va baquvvat yurak kaliti: Ushbu muqaddas giyoh tarkibidagi evgenol va magniy yurak mushaklari faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini me’yorlashtiradi va stress gormonlarini kamaytirib, yurak xurujlari xavfini pasaytiradi;

  • Chabres (tog‘jambil/timyan) — tiniq ko‘rish qobiliyati: A vitamini va tabiiy karotinoidlarga to‘yingan ushbu giyoh ko‘z to‘rpardasining oziqlanishini yaxshilaydi, ko‘rishning susayishiga qarshi kurashadi va ko‘z charchog‘ini bartaraf etadi.

Mushaklar tiklanishi va buyrak filtri: Oregano hamda Yalpiz

Jismoniy kuch-quvvatni tiklash va ichki filtrlarni tozalash formulasi:

  • Oregano (kiyiko‘ti) — mushaklarning tezkor tiklanishi: Tabiiy og‘riq qoldiruvchi va yallig‘lanishga qarshi moddalarga ega bo‘lib, og‘ir jismoniy yuklama va mashg‘ulotlardan so‘ng mushaklardagi spazmlarni yo‘qotishda va to‘qimalarni qayta tiklashda katta yordam beradi;

  • Yalpiz — sog‘lom buyraklar va toza siydik yo‘llari: Yalpizning yengil siydik haydovchi va antiseptik xususiyatlari buyraklarda tuz va toshlar to‘planishining oldini oladi, spazmlarni yumshatadi hamda toksinlarning oson chiqib ketishini ta’minlaydi.

Siz kundalik hayotingizda ushbu shifobaxsh o‘tlardan qanchalik tez-tez foydalanasiz — ularni ovqatga ko‘kat sifatida qo‘shasizmi yoki shifobaxsh choy damlab ichasizmi? Sizning sevimli giyohingiz qaysi biri? O‘z tajribangiz va foydali retseptlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?Bugun, 13:36Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladiBugun, 10:59Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘liYiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li02.09, 18:13Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...02.09, 09:15Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?01.09, 12:431-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva01.09, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi