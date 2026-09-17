Devid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladi

·33·Sport
Devid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Devid Bekhem, Inter Mayami hammuassisi, Lionel Messining 100-golini nishonlaganidan so'ng, unga navbatdagi "Oltin to'p"ni berishni qo'llab-quvvatladi.
  • Bekhemning fikricha, Messi 39 yoshida ham yuqori saviyada o'ynayotgani uni ushbu sovrin uchun asosiy da'vogarga aylantiradi.
  • Lionel Messi Kruz Azulga qarshi o'yinda 100-golini urib, Inter Mayami jamoasiga ilk Campeones Cup kubogini taqdim etdi.

Inter Mayami hammuassisi Devid Bekhem argentinalik afsonaviy hujumchi Lionel Messining MLS klubi safidagi yubiley gollaridan soʻng unga navbatdagi «Oltin toʻp» mukofotini topshirish kerakligini bildirdi. Sobiq Angliya terma jamoasi sardorining fikricha, futbolchining 39 yoshda ham yuqori saviyadagigini saqlab qolgani uni ushbu nufuzli sovrin uchun asosiy daʼvogarga aylantiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Lionel Messi Campeones Cup doirasida Meksikaning Kruz Azul jamoasiga qarshi kechgan bahsda Inter Mayami safidagi yubiley – 100-goliga mualliflik qildi. Uchrashuv maydon egalarining 2:0 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlandi va bu Florida klubiga oʻz tarixidagi ilk Campeones Cup kubogini keltirdi.

Tarixiy gollar va Chempionlar oʻyini

Uchrashuvning 24-daqiqasida Luis Suaresning aniq uzatmasini bosh bilan darvozaga yoʻllagan Lionel Messi hisobni ochdi. Oʻyin yakuniga yetib borayotgan bir paytda, aniqrogʻi 81-daqiqada esa argentinalik futbolchi burchak toʻpini amalga oshirib, Kasemironing gol urishiga imkon yaratdi va yakuniy natijani taʼminladi.

Ushbu yorqin oʻyin futbolchining terma jamoadagi yozgi muvaffaqiyatlaridan soʻng sodir boʻldi. Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi Argentina terma jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionati finaliga olib chiqib, turnir davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.

Bekhem va jamoadoshlarining eʼtirofi

Oʻyindan keyingi intervyuda Devid Bekhem oʻzining yulduz futbolchisini yuqori baholab, uning yoshiga qaramay koʻrsatayotgan oʻyini hayratlanarli ekanini taʼkidladi. «Uni bu ishni qilayotganini koʻrganingizda, shuningdek, u oʻtkazgan Jahon chempionatini eslasangiz, 39 yoshida bu darajada oʻynayotgan boshqa hech kim yoʻq», — dedi Bekhem.

Sobiq Real Madrid va Manchester Yunayted yarim himoyachisi Kasemiro ham jamoa sardorining fikrlarini qoʻllab-quvvatlab, muxlislarni bu noyob isteʼdodning soʻnggi yillaridan zavqlanishga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi futbol uchun nima qilgan va qilayotgan boʻlsa, hammasi aql bovar qilmaydigan darajada ulkan ahamiyatga ega.

Lionel MessiDevid BekhemInter MayamiOltin topFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiHansi Flick qoʻl ostidagi Barselona mavsumni rekord natijalar bilan boshladiBugun, 14:15Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiBugun, 14:11«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonot«Dunyodagi eng yaxshi klubni quramiz!»: «Arsenal» bosh murabbiyidan shov-shuvli bayonotBugun, 13:38Mario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiMario Balotelli Italiya futbolidagi chuqur inqirozning asl ildizini fosh qildiBugun, 13:32«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...«Himoyalanishni bilmaydigan jamoa»: Kapello «Milan»ning sharmandali mag‘lubiyati haqida...Bugun, 13:28Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng