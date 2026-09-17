Devid Bekhem Lionel Messiga toʻqqizinchi Oltin toʻpni berishni yoqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Devid Bekhem, Inter Mayami hammuassisi, Lionel Messining 100-golini nishonlaganidan so'ng, unga navbatdagi "Oltin to'p"ni berishni qo'llab-quvvatladi.
- Bekhemning fikricha, Messi 39 yoshida ham yuqori saviyada o'ynayotgani uni ushbu sovrin uchun asosiy da'vogarga aylantiradi.
- Lionel Messi Kruz Azulga qarshi o'yinda 100-golini urib, Inter Mayami jamoasiga ilk Campeones Cup kubogini taqdim etdi.
Inter Mayami hammuassisi Devid Bekhem argentinalik afsonaviy hujumchi Lionel Messining MLS klubi safidagi yubiley gollaridan soʻng unga navbatdagi «Oltin toʻp» mukofotini topshirish kerakligini bildirdi. Sobiq Angliya terma jamoasi sardorining fikricha, futbolchining 39 yoshda ham yuqori saviyadagigini saqlab qolgani uni ushbu nufuzli sovrin uchun asosiy daʼvogarga aylantiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Lionel Messi Campeones Cup doirasida Meksikaning Kruz Azul jamoasiga qarshi kechgan bahsda Inter Mayami safidagi yubiley – 100-goliga mualliflik qildi. Uchrashuv maydon egalarining 2:0 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlandi va bu Florida klubiga oʻz tarixidagi ilk Campeones Cup kubogini keltirdi.
Tarixiy gollar va Chempionlar oʻyiniUchrashuvning 24-daqiqasida Luis Suaresning aniq uzatmasini bosh bilan darvozaga yoʻllagan Lionel Messi hisobni ochdi. Oʻyin yakuniga yetib borayotgan bir paytda, aniqrogʻi 81-daqiqada esa argentinalik futbolchi burchak toʻpini amalga oshirib, Kasemironing gol urishiga imkon yaratdi va yakuniy natijani taʼminladi.
Ushbu yorqin oʻyin futbolchining terma jamoadagi yozgi muvaffaqiyatlaridan soʻng sodir boʻldi. Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi Argentina terma jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionati finaliga olib chiqib, turnir davomida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.
Bekhem va jamoadoshlarining eʼtirofiOʻyindan keyingi intervyuda Devid Bekhem oʻzining yulduz futbolchisini yuqori baholab, uning yoshiga qaramay koʻrsatayotgan oʻyini hayratlanarli ekanini taʼkidladi. «Uni bu ishni qilayotganini koʻrganingizda, shuningdek, u oʻtkazgan Jahon chempionatini eslasangiz, 39 yoshida bu darajada oʻynayotgan boshqa hech kim yoʻq», — dedi Bekhem.
Sobiq Real Madrid va Manchester Yunayted yarim himoyachisi Kasemiro ham jamoa sardorining fikrlarini qoʻllab-quvvatlab, muxlislarni bu noyob isteʼdodning soʻnggi yillaridan zavqlanishga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi futbol uchun nima qilgan va qilayotgan boʻlsa, hammasi aql bovar qilmaydigan darajada ulkan ahamiyatga ega.
Izohlar 0
…