O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning dastlabki 8 oyida O‘zbekistonga 9 102 729 nafar xorij fuqarosi turistik maqsadlarda tashrif buyurdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 21,1 foizga ko‘pdir.
- Sayyohlar oqimida Qirg‘iziston, Qozog‘iston va Tojikiston yetakchilik qilmoqda, shuningdek, Rossiya, Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan ham ko‘plab sayyohlar kelmoqda.
O‘zbekistonning xalqaro turizm sahnasidagi jozibadorligi va strategik mavqei 2026 yilda misli ko‘rilmagan rekord darajaga ko‘tarildi. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning dastlabki 8 oyida (yanvar–avgust) yurtimizga jami 9 102 729 nafar xorij fuqarosi turistik maqsadlarda tashrif buyurdi. Bu o‘tgan 2025 yilning mos davri bilan taqqoslaganda naqd 1,6 million nafarga yoki 21,1 foizga ko‘p demakdir. Bunday shiddatli sakrash mamlakatimizda turizm infratuzilmasi, vizasiz rejimlar geografiyasi va logistika yo‘nalishlari izchil rivojlanayotganining yaqqol amaliy natijasi hisoblanadi.
Sayyohlar soni bo‘yicha mutlaq yetakchilikni yaqin qo‘shnilarimiz — Qirg‘iziston, Qozog‘iston va Tojikiston fuqarolari egallab, millionlik chegaradan dadil oshib o‘tgan bo‘lsa, Rossiya, Xitoy va Turkiya kabi hamkor davlatlardan keluvchilar oqimi ham yuqori o‘sish sur’atini saqlab qolmoqda. Yevropa Ittifoqidan esa Germaniya yetakchi o‘ntalikka mustahkam kirib keldi.
Xo‘sh, 9,1 millionlik bu ko‘rsatkich yil yakunida O‘zbekistonni qanday absolyut rekord sari yetaklaydi, qo‘shni mamlakatlar bilan chegaralarning ochiqligi milliy iqtisodiyotga qanday foyda keltirmoqda va servisni yanada rivojlantirish uchun qanday qadamlar zarur?
«TOP-10 davlat»: O‘zbekistonga eng ko‘p sayyoh qaysi mamlakatlardan keldi?
Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ro‘yxat:
Qirg‘iz Respublikasi — 2 524 378 nafar: Mamlakatimizga eng ko‘p sayyoh yuborayotgan mutlaq yetakchi davlat;
Qozog‘iston — 2 171 581 nafar: Ikkinchi o‘rindagi eng katta sayyohlik oqimi manbai;
Tojikiston — 2 025 400 nafar: 2 millionlik ko‘rsatkichdan oshgan navbatdagi yaqin qo‘shnimiz;
Rossiya — 867 757 nafar: MDH hududidagi eng yirik uzoq masofali sayyohlar oqimi;
Afg‘oniston — 329 620 nafar: Chegaraoldi va tranzit aloqalari faollashgan yo‘nalish;
Xitoy — 318 465 nafar: Vizasiz tartib va yangi aviaqatnovlar tufayli tez o‘sayotgan bozor;
Turkmaniston — 224 766 nafar: Qo‘shnichilik aloqalari rivojlanayotgan mintaqa;
Turkiya — 130 155 nafar: Ziyorat va madaniy turizm ixlosmandlari;
Hindiston — 39 538 nafar: Janubiy Osiyoning istiqbolli va faol auditoriyasi;
Germaniya — 32 249 nafar: Yevropa davlatlari orasida O‘zbekistonga eng ko‘p qiziqish bildirgan ilg‘or mamlakat.
«21,1 foizlik shiddatli sakrash»: Bu ko‘rsatkichlar ortida nima turibdi?
Sayyohlar sonining 1,6 millionga keskin ko‘payishiga zamin yaratgan asosiy omillar:
Ichki va mintaqaviy integratsiya: Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradan o‘tish punktlarining yengillashtirilgani va ID-karta orqali harakatlanish imkoniyati qo‘shnilar oqimini bir necha barobar tezlashtirdi;
Aviaparvozlar va infratuzilma: Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent yo‘nalishlarida yangi xalqaro qatnovlar hamda tezyurar poyezdlar harakatining ko‘payishi sayyohlar uchun qulay sharoit yaratdi;
Ziyorat va gastronomik turizm: O‘zbekistonning boy tarixiy merosi, milliy taomlari va madaniy obidalari jahon mediasida faol targ‘ib qilinmoqda.
Milliy iqtisodiyotga ta’sir va istiqbollar
Mutaxassislarning 8 oylik hisobot bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Valyuta tushumi va ish o‘rinlari: 9,1 milliondan ortiq sayyoh mehmonxona biznesi, umumiy ovqatlanish, milliy hunarmandchilik va transport sohalarida daromadlarni keskin oshirmoqda;
Yil yakuni bo‘yicha katta marra: Agar kuzgi mavsumdagi faollik saqlanib qolsa, 2026 yil yakuniga qadar O‘zbekiston tarixida ilk bor xorijiy sayyohlar soni 11–12 millionlik dovondan oshishi kutilmoqda;
Xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish talabi: Oqimning bu qadar ko‘payishi mehmonxonalar soni, aeroportlardagi xizmat tezligi va logistika sifatini yanada takomillashtirishni kun tartibiga qo‘ymoqda.
O‘zbekistonning 8 oy ichida 9,1 million sayyohni qabul qilishi mamlakatimizning nafaqat mintaqaviy, balki global turizm xaritasidagi eng qaynoq va jozibador markazlardan biriga aylanganini yaqqol namoyish etdi.
Sizningcha, O‘zbekistonga sayyohlar oqimini yanada oshirish va ularning yurtimizda ko‘proq vaqt qolishini ta’minlash uchun qaysi sohalarga (transport, mehmonxonalar yoki servis madaniyati) ko‘proq e’tibor qaratish kerak? Mamlakatimiz yil yakunida 12 millionlik ko‘rsatkichni zabt eta oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz turizmidagi ushbu ulkan tarixiy yutuq sharhini barcha do‘stlaringiz hamda hamkasblaringizga ulashing!
Izohlar 0
…