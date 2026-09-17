O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekistonda har 100 ta uy xo‘jaligiga o‘rtacha 124 ta sovitkich va muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda, bu 2000-yilga nisbatan 44,2 foizga o‘sishni anglatadi.
- Mahalliy ishlab chiqarishning kengayishi, iste’mol kreditlari va bo‘lib to‘lash imkoniyatlarining oshishi, shuningdek, energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi ushbu o‘sishga asosiy sabab bo‘ldi.
O‘zbekistonda aholining turmush darajasi, xarid qobiliyati va maishiy qulayliklari so‘nggi chorak asr ichida tubdan o‘zgardi. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan uy xo‘jaliklarining keng qamrovli tanlanma kuzatuvlari natijalari mamlakatimizda maishiy texnika ta’minoti bo‘yicha chinakam tarixiy rekord qayd etilganini ko‘rsatdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda har 100 ta uy xo‘jaligiga o‘rtacha 124 ta sovitkich va muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda.
Bu ko‘rsatkich shuni anglatadiki, yurtimizda nafaqat har bir xonadon kamida bitta sovitkich bilan to‘liq ta’minlangan, balki ko‘plab oilalarda kundalik ehtiyojlar, oziq-ovqat zaxirasi va muzlatish uchun qo‘shimcha alohida muzlatgich kameralaridan foydalanish odatiy turmush tarziga aylangan. Agar ushbu raqamlarni 2000 yildagi ko‘rsatkichlar bilan taqqoslasak, o‘sish naqd 44,2 foizni tashkil etganini ko‘rish mumkin. So‘nggi 25 yillik dinamika aholi daromadlarining oshishi bilan birga mamlakatda mahalliy elektrotexnika sanoatining jadal rivojlangani hamda maishiy texnika xaridi barcha qatlamlar uchun ochiq va qulay bo‘lib qolganini isbotlaydi.
Xo‘sh, 2000 yildagi 86 talik taqchillikdan 124 talik mo‘l-ko‘llikka qanday erishildi, qaysi yillarda keskin burilish yuz berdi va bu raqamlar milliy iqtisodiyotning rivoji haqida qanday xulosa beradi?
«86 tadan 124 tagacha»: Chorak asrlik tarixiy dinamika yillar kesimida
Milliy statistika qo‘mitasi ochiqlagan rasmiy xronologiya:
2000 yil — 86 ta: Asr boshida mamlakatdagi har 100 oiladan 14 tasida hatto bitta ham sovitkich mavjud bo‘lmagan;
2005 yil — 91 ta: Bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan dastlabki ijobiy o‘sish kuzatilgan;
2010 yil — 99 ta: Aholi xonadonlari sovitkich bilan deyarli to‘liq ta’minlanish chegarasiga yaqinlashdi;
2015 yil — 101 ta: O‘zbekiston tarixida ilk bor 100 ta oilaga to‘g‘ri keladigan texnika soni 100 talik psixologik dovondan oshib o‘tdi;
2020 yil — 107 ta: Sifatli va zamonaviy muzlatgichlarga bo‘lgan ehtiyoj ortdi;
2021–2023 yillar (114 ➔ 115 ➔ 118 ta): Oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash madaniyati kengayib, uylarda ikkinchi muzlatgichlar paydo bo‘la boshladi;
2024 yil — 121 ta: Yillik barqaror o‘sishning davomi;
2025–2026 yillar — 124 ta: Mutlaq tarixiy rekord bo‘lib, 2000 yilga nisbatan 44,2 foizlik ulkan o‘sishni qayd etdi.
«Har bir oilada 1,2 tadan»: Bu ko‘rsatkich ortida qanday omillar yotibdi?
Uy xo‘jaliklarida muzlatgichlar soni keskin ko‘payishining asosiy sabablari:
Mahalliy ishlab chiqarishning kengayishi: Yurtimizda yo‘lga qo‘yilgan mahalliy maishiy texnika brendlari raqobatbardosh narxlar va sifatli mahsulotlarni taklif eta boshladi;
Iste’mol kreditlari va bo‘lib to‘lash qulayligi: Zamonaviy bank tizimi va onlayn savdo platformalari orqali texnikalarni foizsiz yoki uzoq muddatli to‘lov asosida sotib olish imkoniyati keskin oshdi;
Alohida muzlatgichlarga talab: Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, go‘sht, meva va sabzavotlarni qish mavsumi uchun yangidek muzlatib saqlash (kamera-morozilnik) an’anasi shahar va qishloq xonadonlarida ommalashdi;
Energiya tejamkor texnologiyalar: Zamonaviy «A+» va invertorli sovitkichlar elektr energiyasini kam iste’mol qilgani bois, oilalar uchun ikkita texnikani ishlatish og‘ir yuk bo‘lmay qoldi.
Ijtimoiy va iqtisodiy tahlil: Xalqning hayot sifati ko‘rsatkichi
Iqtisodchilarning ushbu statistik hisobot bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Qashshoqlikdan farovonlikka: Xalqaro amaliyotda 100 ta oilaga to‘g‘ri keladigan uzoq muddat foydalaniladigan maishiy texnikalar soni jamiyatning moddiy farovonligini baholovchi eng aniq mezonlardan biri sanaladi;
Qishloq hududlarining shaharlashuvi: Ilgari muzlatgichlar asosan shahar xonadonlarida ko‘p bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda chekka qishloq va ovullarda ham ta’minot to‘liq darajaga yetgan;
Kelgusi istiqbollar: Mutaxassislarning fikricha, «aqlli uy» texnologiyalari va «no frost» tizimlari rivojlanishi bilan eski rusumdagi texnikalarni yangilariga almashtirish to‘lqini kelgusi yillarda ham davom etadi.
O‘zbekistonda 100 ta oilaga 124 ta muzlatgich to‘g‘ri kelishi — mamlakatimizda maishiy qulaylik va turmush farovonligi yangi sifat bosqichiga ko‘tarilganining isboti bo‘ldi.
Sizning xonadoningizda nechta sovitkich va muzlatgich ishlab turibdi — ikkinchi muzlatgich kamerasidan foydalanish siz uchun hayotiy zaruratmi yoki ortiqcha xarajat? So‘nggi yillarda mahalliy maishiy texnikalar sifati qay darajada oshdi deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz turmush darajasidagi ushbu qiziqarli tarixiy ko‘rsatkich tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…