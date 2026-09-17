O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?

·44·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aholining maishiy ta’minoti: 100 ta oilaga nechta muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekistonda har 100 ta uy xo‘jaligiga o‘rtacha 124 ta sovitkich va muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda, bu 2000-yilga nisbatan 44,2 foizga o‘sishni anglatadi.
  • Mahalliy ishlab chiqarishning kengayishi, iste’mol kreditlari va bo‘lib to‘lash imkoniyatlarining oshishi, shuningdek, energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi ushbu o‘sishga asosiy sabab bo‘ldi.

O‘zbekistonda aholining turmush darajasi, xarid qobiliyati va maishiy qulayliklari so‘nggi chorak asr ichida tubdan o‘zgardi. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan uy xo‘jaliklarining keng qamrovli tanlanma kuzatuvlari natijalari mamlakatimizda maishiy texnika ta’minoti bo‘yicha chinakam tarixiy rekord qayd etilganini ko‘rsatdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatiga O‘zbekistonda har 100 ta uy xo‘jaligiga o‘rtacha 124 ta sovitkich va muzlatgich to‘g‘ri kelmoqda.

Bu ko‘rsatkich shuni anglatadiki, yurtimizda nafaqat har bir xonadon kamida bitta sovitkich bilan to‘liq ta’minlangan, balki ko‘plab oilalarda kundalik ehtiyojlar, oziq-ovqat zaxirasi va muzlatish uchun qo‘shimcha alohida muzlatgich kameralaridan foydalanish odatiy turmush tarziga aylangan. Agar ushbu raqamlarni 2000 yildagi ko‘rsatkichlar bilan taqqoslasak, o‘sish naqd 44,2 foizni tashkil etganini ko‘rish mumkin. So‘nggi 25 yillik dinamika aholi daromadlarining oshishi bilan birga mamlakatda mahalliy elektrotexnika sanoatining jadal rivojlangani hamda maishiy texnika xaridi barcha qatlamlar uchun ochiq va qulay bo‘lib qolganini isbotlaydi.

Xo‘sh, 2000 yildagi 86 talik taqchillikdan 124 talik mo‘l-ko‘llikka qanday erishildi, qaysi yillarda keskin burilish yuz berdi va bu raqamlar milliy iqtisodiyotning rivoji haqida qanday xulosa beradi?

«86 tadan 124 tagacha»: Chorak asrlik tarixiy dinamika yillar kesimida

Milliy statistika qo‘mitasi ochiqlagan rasmiy xronologiya:

  • 2000 yil — 86 ta: Asr boshida mamlakatdagi har 100 oiladan 14 tasida hatto bitta ham sovitkich mavjud bo‘lmagan;

  • 2005 yil — 91 ta: Bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan dastlabki ijobiy o‘sish kuzatilgan;

  • 2010 yil — 99 ta: Aholi xonadonlari sovitkich bilan deyarli to‘liq ta’minlanish chegarasiga yaqinlashdi;

  • 2015 yil — 101 ta: O‘zbekiston tarixida ilk bor 100 ta oilaga to‘g‘ri keladigan texnika soni 100 talik psixologik dovondan oshib o‘tdi;

  • 2020 yil — 107 ta: Sifatli va zamonaviy muzlatgichlarga bo‘lgan ehtiyoj ortdi;

  • 2021–2023 yillar (114 ➔ 115 ➔ 118 ta): Oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq muddat saqlash madaniyati kengayib, uylarda ikkinchi muzlatgichlar paydo bo‘la boshladi;

  • 2024 yil — 121 ta: Yillik barqaror o‘sishning davomi;

  • 2025–2026 yillar — 124 ta: Mutlaq tarixiy rekord bo‘lib, 2000 yilga nisbatan 44,2 foizlik ulkan o‘sishni qayd etdi.

«Har bir oilada 1,2 tadan»: Bu ko‘rsatkich ortida qanday omillar yotibdi?

Uy xo‘jaliklarida muzlatgichlar soni keskin ko‘payishining asosiy sabablari:

  • Mahalliy ishlab chiqarishning kengayishi: Yurtimizda yo‘lga qo‘yilgan mahalliy maishiy texnika brendlari raqobatbardosh narxlar va sifatli mahsulotlarni taklif eta boshladi;

  • Iste’mol kreditlari va bo‘lib to‘lash qulayligi: Zamonaviy bank tizimi va onlayn savdo platformalari orqali texnikalarni foizsiz yoki uzoq muddatli to‘lov asosida sotib olish imkoniyati keskin oshdi;

  • Alohida muzlatgichlarga talab: Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, go‘sht, meva va sabzavotlarni qish mavsumi uchun yangidek muzlatib saqlash (kamera-morozilnik) an’anasi shahar va qishloq xonadonlarida ommalashdi;

  • Energiya tejamkor texnologiyalar: Zamonaviy «A+» va invertorli sovitkichlar elektr energiyasini kam iste’mol qilgani bois, oilalar uchun ikkita texnikani ishlatish og‘ir yuk bo‘lmay qoldi.

Ijtimoiy va iqtisodiy tahlil: Xalqning hayot sifati ko‘rsatkichi

Iqtisodchilarning ushbu statistik hisobot bo‘yicha tahliliy xulosalari:

  • Qashshoqlikdan farovonlikka: Xalqaro amaliyotda 100 ta oilaga to‘g‘ri keladigan uzoq muddat foydalaniladigan maishiy texnikalar soni jamiyatning moddiy farovonligini baholovchi eng aniq mezonlardan biri sanaladi;

  • Qishloq hududlarining shaharlashuvi: Ilgari muzlatgichlar asosan shahar xonadonlarida ko‘p bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda chekka qishloq va ovullarda ham ta’minot to‘liq darajaga yetgan;

  • Kelgusi istiqbollar: Mutaxassislarning fikricha, «aqlli uy» texnologiyalari va «no frost» tizimlari rivojlanishi bilan eski rusumdagi texnikalarni yangilariga almashtirish to‘lqini kelgusi yillarda ham davom etadi.

O‘zbekistonda 100 ta oilaga 124 ta muzlatgich to‘g‘ri kelishi — mamlakatimizda maishiy qulaylik va turmush farovonligi yangi sifat bosqichiga ko‘tarilganining isboti bo‘ldi.

Sizning xonadoningizda nechta sovitkich va muzlatgich ishlab turibdi — ikkinchi muzlatgich kamerasidan foydalanish siz uchun hayotiy zaruratmi yoki ortiqcha xarajat? So‘nggi yillarda mahalliy maishiy texnikalar sifati qay darajada oshdi deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz turmush darajasidagi ushbu qiziqarli tarixiy ko‘rsatkich tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

Milliy statistika qo‘mitasimuzlatgichA+ reytingO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!Bugun, 17:05O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?Bugun, 17:01«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi«Boysun do‘ppisi» geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazildiKecha, 23:52Internet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiInternet tezligi bo‘yicha reytingda O‘zbekistonning o‘rni ma’lum bo‘ldiKecha, 23:4517 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?17 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?Kecha, 23:32Olmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydiOlmaliqda 15 million dollarlik Xitoy mo‘jizasi: zamonaviy «Ekopark» qad rostlaydi15.09, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi