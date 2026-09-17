Delfin baliq qusig‘ini yeb, olimlarni hayratda qoldirdi
Avstraliya yaqinidagi Katta Barer rifi hududida olimlar delfinning g‘ayrioddiy harakatiga guvoh bo‘ldi. Afalina turiga mansub Bubbles ismli delfin katta ko‘zli baliqni quvganidan so‘ng, undan ajralgan qusuqni yegan.
Tadqiqotchilarning kuzatuviga ko‘ra, delfin baliqni quvib, uni stress holatiga tushirgan. Natijada baliq qusgan, shundan keyin esa Bubbles uning qusig‘ini iste’mol qilgan.
Olimlar uchun bu holat ayniqsa qiziq bo‘lgan, chunki delfinlarning turli g‘ayrioddiy oziqlanish usullari avval ham kuzatilgan. Biroq baliq qusig‘ini yeshi kabi holatlarni ilmiy jihatdan qayd etish kam uchraydi.
Mutaxassislar delfin bunday harakatni aynan qanday sabab bilan amalga oshirganini hozircha aniq ayta olmaydi. Bu ozuqa tarkibidagi moddalarga qiziqish yoki tasodifiy xatti-harakat bo‘lishi mumkin.
Tabiatda hayvonlarning inson uchun g‘alati tuyuladigan bunday odatlari olimlarga ularning xulq-atvori va oziqlanish strategiyalarini yanada chuqurroq o‘rganish imkonini beradi.
Izohlar 0
…