O‘zbekiston va Janubiy Koreya strategik sherikligi raqamlarda — Aloqalar yangi bosqichda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning dastlabki 7 oyida O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi tashqi savdo aylanmasi 1,1 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, bu hamkorlikning yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
- Ushbu davrda Koreyadan O‘zbekistonga import 1 037 million dollarga yetgan bo‘lsa, O‘zbekiston eksporti 37,5 million dollarni tashkil etdi.
Markaziy Osiyoning yuragi bo‘lgan O‘zbekiston hamda Sharqiy Osiyoning texnologik giganti sanalmish Janubiy Koreya o‘rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik 2026 yilda yanada jadal sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning dastlabki 7 oyida (yanvar–iyul) ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro tashqi savdo aylanmasi 1,1 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar tarkibida yuqori texnologiyali uskunalar, avtoehtiyot qismlar va sanoat mahsulotlariga asoslangan import hajmi 1 037 million dollarni, O‘zbekiston eksporti esa 37,5 million dollarni tashkil qildi.
Ikki tomonlama aloqalar faqatgina tovar ayirboshlash bilan cheklanib qolmay, sarmoyaviy va gumanitar jabhalarda ham misli ko‘rilmagan faollikni namoyish etmoqda: yilning birinchi yarmida Koreyadan asosiy kapitalga 216,4 million dollarlik investitsiya va kreditlar o‘zlashtirilgan bo‘lsa, mamlakatimizda koreys kapitali ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 730 taga yetdi. Bundan tashqari, turizm va oliy ta’lim yo‘nalishidagi safarlar ham ikki xalqni har qachongidan ham yaqinroq bog‘lamoqda.
Xo‘sh, 1,1 milliardlik ushbu ulkan savdo hajmi yil yakunigacha qanday cho‘qqiga yetishi mumkin, Koreya sarmoyasi qaysi sohalarni rivojlantirmoqda va nega o‘zbekistonlik yoshlar Seul universitetlarini tanlamoqda?
«Savdo va sarmoya salmog‘i»: O‘zbekiston va Janubiy Koreya iqtisodiy munosabatlari raqamlarda
Milliy statistika qo‘mitasi ochiqlagan asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar:
1,1 milliard dollarlik aylanma: 2026 yilning yanvar–iyul oylarida ikki davlat o‘rtasidagi umumiy tashqi savdo aylanmasi salmoqli marrani zabt etdi;
Import hajmi — 1 037 mln dollar: Janubiy Koreyadan yurtimizga asosan zamonaviy sanoat uskunalari, avtomobilsozlik komponentlari, kimyo va yuqori aniqlikdagi texnologik mahsulotlar keltirilmoqda;
O‘zbekiston eksporti — 37,5 mln dollar: Milliy mahsulotlarimiz, jumladan kimyo, to‘qimachilik va rangli metallar Koreya bozoriga yetkazib berildi;
216,4 million dollar sarmoya: Yanvar–iyun oylarida Koreya Respublikasidan asosiy kapitalga yo‘naltirilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar va kreditlar hajmi ushbu darajaga yetdi;
730 ta qo‘shma korxona: 2026 yil 1 avgust holatiga ko‘ra, yurtimizda Koreya kapitali ishtirokida muvaffaqiyatli ish olib borayotgan korxonalar tarmog‘i kengaydi.
«Sayyohlar va talabalar almashinuvi»: Gumanitar ko‘prik qanday ishlamoqda?
Ikki mamlakat fuqarolarining o‘zaro tashriflari bo‘yicha rasmiy tahlil:
26 512 nafar koreyalik turist: 7 oy davomida Janubiy Koreyadan O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar madaniy obidalar, Samarqand, Buxoro va Toshkentning turistik salohiyatiga yuqori qiziqish bildirdi;
20 073 nafar o‘zbekistonlik sayohati: Yurtdoshlarimiz ham Koreyaning tarixiy, texnologik va tibbiy turizm imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda;
1 394 nafar talaba Seulga yo‘l oldi: Oliy ta’lim maqsadida O‘zbekistondan Janubiy Koreya universitetlariga yuborilgan talabalar soni bo‘yicha Seul eng talabgir yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda;
591 nafar koreyalik talaba O‘zbekistonda: Janubiy Koreyadan yurtimiz oliygohlariga til o‘rganish, mintaqaviy tadqiqotlar va ta’lim dasturlari bo‘yicha kelgan yoshlar soni ham salmoqli darajada shakllandi.
Strategik tahlil: Savdo disbalansi va kelajakdagi istiqbollar
Iqtisodchi va xalqaro ekspertlarning ushbu hisobot bo‘yicha xulosalari:
Importning texnologik mazmuni: Savdo aylanmasida Koreya importining ustunligi iste’mol tovarlari hisobiga emas, balki O‘zbekiston sanoati va ishlab chiqarishini modernizatsiya qiluvchi asosiy vositalar va zavod uskunalari bilan bog‘liq;
Eksport salohiyatini oshirish ehtiyoji: Milliy eksportchilarimiz uchun Janubiy Koreyaning yuqori daromadli bozoriga tayyor oziq-ovqat, qishloq xo‘jaligi va to‘qimachilik mahsulotlarini ko‘proq olib kirish bo‘yicha yangi imkoniyatlar ochilmoqda;
IT va yashil energetika loyihalari: 730 ta korxonadan tashqari, oldinda qayta tiklanuvchi energiya, elektromobillar infratuzilmasi va raqamli dasturlash sohasida yangi yirik investitsion loyihalar kutilmoqda.
O‘zbekiston va Janubiy Koreya hamkorligining ushbu tarixiy raqamlari ikki davlat nafaqat ishonchli savdo sherigi, balki Osiyo mintaqasida bir-birining iqtisodiyotini to‘ldiruvchi eng mustahkam strategik hamkorlar ekanini yaqqol namoyish etmoqda.
Sizningcha, Janubiy Koreya bilan savdo aylanmasida O‘zbekiston eksportini keskin oshirish uchun mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz qaysi mahsulotlarga ko‘proq urg‘u berishi kerak? Koreya universitetlarining o‘zbek yoshlari orasida bu qadar ommalashishiga bosh omil nima deb o‘ylaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ikki davlat hamkorligining ushbu muhim ko‘rsatkichlari tahlilini barcha tadbirkorlar, talabalar hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…