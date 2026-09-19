Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi

·1·Dunyo
Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi

Dunyo moliya xaritasida aqlbovar qilmas tarixiy burilish yuz berdi! Forbes jurnalining eng boy 400 amerikalik bo‘yicha yangi reytingi barchani shokka soldi: boyligi milliardlab dollarni tashkil etadigan naq 590 nafar magnat elita ro‘yxatiga kirolmay qoldi, chunki ular bugungi standartlar uchun «juda kambag‘al» bo‘lib chiqdi.

Amerikalik eng boy 20 nafar kishi Forbes'dagi jami boylikning naq 50 foizini egallab olgan bir paytda, Ilon Mask butun boshli davlatlar iqtisodiyotini changda qoldiruvchi natija ko‘rsatdi. Xo‘sh, Maskning boyligi nimaning hisobiga qariyb trillion dollarga yetdi va Nobel mukofoti laureatlari nega buni demokratiya uchun dahshatli tahdid deb atamoqda?

4,4 milliard dollar ham yetmadi: Yangi elita mezoni

RFM radiostansiyasi va USA Today ma’lumotlariga ko‘ra, milliarderlar o‘rtasidagi tabaqalanish tarixda hech qachon bu darajada chuqurlashmagan:

  • «Kambag‘al» milliarderlar: 590 nafar amerikalik milliarder eng boy 400 kishilik ro‘yxatga sig‘madi;

  • Kirish chiptasi: Reytingga kirish uchun boylik chegarasi kamida 4,4 milliard dollardan oshgan bo‘lishi shart (bu yil ro‘yxatga 34 ta yangi yuz qo‘shildi);

  • Top-20 monopoliyasi: AQSHning eng boy 20 nafar fuqarosi ushbu nufuzli ro‘yxatdagi jami kapitalning yarmiga (50%) bir o‘zi egalik qilmoqda.

Ilon Maskning trillionlik qal’asi

«Elon Mask ketma-ket beshinchi yil ushbu ro‘yxatda birinchi o‘rinni egalladi. SpaceX'ning ta’sirchan IPO‘sidan so‘ng, Tesla va SpaceX egalarining sof boyligi taxminan 900 milliard dollarga baholandi. Bu Shveysariyaning yillik yalpi ichki mahsulotiga teng keladigan miqdor! Newsweek hisob-kitoblariga ko‘ra, Mask dunyodagi birinchi trillionerga aylandi va uning boyligi afsonaviy Jon D. Rokfellernikidan naq ikki baravar ko‘p».

Professor Devid Li Uilyamsning ta’kidlashicha, Maskning boyligi butun AQSH yalpi ichki mahsulotining 3 foizini tashkil etmoqda — bu oddiy amerikalik oilaning o‘rtacha boyligidan 5 million baravar ko‘p demakdir. Agar bu trillion dollarni naqd kupyuralarda ustma-ust taxlansa, balandligi 1000 kilometrdan oshib ketadi!

Top-10 milliarderlar: Kimda qancha mablag‘ bor?

O‘rin

Milliarder

Faoliyat sohasi / Asosiy aktivlar

Boyligi (milliard dollarda)

1

Ilon Mask

Tesla, SpaceX, xAI

~900 mlrd $ (trillioner)

2

Jeff Bezos

Amazon, Blue Origin

378 mlrd $

3

Larri Peyj

Google / Alphabet

278 mlrd $

4

Maykl Dell

Dell Technologies

263 mlrd $

5

Sergey Brin

Google / Alphabet

256 mlrd $

6

Mark Sukerberg

Meta

212 mlrd $

7

Larri Ellison

Oracle

204 mlrd $

8

Jensen Huang

Nvidia

199 mlrd $

9

Stiv Ballmer

Microsoft sobiq rahbari

156 mlrd $

10

Uorren Baffet

Berkshire Hathaway

144 mlrd $

«Yangi oligarxiya va demokratiya zavoli»: Iqtisodchilar bongi

Bu darajadagi kuch bir necha shaxs qo‘lida to‘planishi ilm-fan doiralarida katta xavotir uyg‘otmoqda:

«AQSHda milliarderlar ilgari hech qachon bunchalik ko‘p pul va kuchga ega bo‘lmagan va ularning ommaviy axborot vositalaridagi ta’siri misli ko‘rilmagan darajaga chiqdi. Bu ulkan boylik va ta’sir ochiq demokratiyaga jiddiy tahdid soladi», — deya ogohlantiradi Nobel mukofoti sovrindori, professor Pol Krugman.

Bir vaqtlar «hamma teng imkoniyatga ega» deyilgan Amerika endilikda bir nechta super-boylar hukmronlik qiladigan yangi oligarxik tuzumga aylanib borayotgani savol ostida qolmoqda.

Sizningcha, birgina inson qo‘lida Shveysariyadek davlatning budjetidan ham ko‘p boylik to‘planishi dunyo uchun xavfli emasmi? Milliarderlarga nisbatan keskinroq boylik soliqlari joriy etilishi kerakmi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va boylikning yangi cho‘qqilari aks etgan ushbu shov-shuvli maqolani do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Ilon MaskForbes 400TeslaSpaceX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Bugun, 07:52112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldiBugun, 07:00Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKecha, 23:43Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiKecha, 23:37Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Kecha, 22:41Yevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiYevropada yangi C8 alyansi tuzildi: Zelenskiy 8 davlatdan iborat formatni e’lon qildiKecha, 21:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?