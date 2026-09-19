Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi
Dunyo moliya xaritasida aqlbovar qilmas tarixiy burilish yuz berdi! Forbes jurnalining eng boy 400 amerikalik bo‘yicha yangi reytingi barchani shokka soldi: boyligi milliardlab dollarni tashkil etadigan naq 590 nafar magnat elita ro‘yxatiga kirolmay qoldi, chunki ular bugungi standartlar uchun «juda kambag‘al» bo‘lib chiqdi.
Amerikalik eng boy 20 nafar kishi Forbes'dagi jami boylikning naq 50 foizini egallab olgan bir paytda, Ilon Mask butun boshli davlatlar iqtisodiyotini changda qoldiruvchi natija ko‘rsatdi. Xo‘sh, Maskning boyligi nimaning hisobiga qariyb trillion dollarga yetdi va Nobel mukofoti laureatlari nega buni demokratiya uchun dahshatli tahdid deb atamoqda?
4,4 milliard dollar ham yetmadi: Yangi elita mezoni
RFM radiostansiyasi va USA Today ma’lumotlariga ko‘ra, milliarderlar o‘rtasidagi tabaqalanish tarixda hech qachon bu darajada chuqurlashmagan:
«Kambag‘al» milliarderlar: 590 nafar amerikalik milliarder eng boy 400 kishilik ro‘yxatga sig‘madi;
Kirish chiptasi: Reytingga kirish uchun boylik chegarasi kamida 4,4 milliard dollardan oshgan bo‘lishi shart (bu yil ro‘yxatga 34 ta yangi yuz qo‘shildi);
Top-20 monopoliyasi: AQSHning eng boy 20 nafar fuqarosi ushbu nufuzli ro‘yxatdagi jami kapitalning yarmiga (50%) bir o‘zi egalik qilmoqda.
Ilon Maskning trillionlik qal’asi
«Elon Mask ketma-ket beshinchi yil ushbu ro‘yxatda birinchi o‘rinni egalladi. SpaceX'ning ta’sirchan IPO‘sidan so‘ng, Tesla va SpaceX egalarining sof boyligi taxminan 900 milliard dollarga baholandi. Bu Shveysariyaning yillik yalpi ichki mahsulotiga teng keladigan miqdor! Newsweek hisob-kitoblariga ko‘ra, Mask dunyodagi birinchi trillionerga aylandi va uning boyligi afsonaviy Jon D. Rokfellernikidan naq ikki baravar ko‘p».
Professor Devid Li Uilyamsning ta’kidlashicha, Maskning boyligi butun AQSH yalpi ichki mahsulotining 3 foizini tashkil etmoqda — bu oddiy amerikalik oilaning o‘rtacha boyligidan 5 million baravar ko‘p demakdir. Agar bu trillion dollarni naqd kupyuralarda ustma-ust taxlansa, balandligi 1000 kilometrdan oshib ketadi!
Top-10 milliarderlar: Kimda qancha mablag‘ bor?
O‘rin
Milliarder
Faoliyat sohasi / Asosiy aktivlar
Boyligi (milliard dollarda)
1
Ilon Mask
~900 mlrd $ (trillioner)
2
Jeff Bezos
Amazon, Blue Origin
378 mlrd $
3
Larri Peyj
Google / Alphabet
278 mlrd $
4
Maykl Dell
Dell Technologies
263 mlrd $
5
Sergey Brin
Google / Alphabet
256 mlrd $
6
Mark Sukerberg
Meta
212 mlrd $
7
Larri Ellison
Oracle
204 mlrd $
8
Jensen Huang
Nvidia
199 mlrd $
9
Stiv Ballmer
Microsoft sobiq rahbari
156 mlrd $
10
Uorren Baffet
Berkshire Hathaway
144 mlrd $
«Yangi oligarxiya va demokratiya zavoli»: Iqtisodchilar bongi
Bu darajadagi kuch bir necha shaxs qo‘lida to‘planishi ilm-fan doiralarida katta xavotir uyg‘otmoqda:
«AQSHda milliarderlar ilgari hech qachon bunchalik ko‘p pul va kuchga ega bo‘lmagan va ularning ommaviy axborot vositalaridagi ta’siri misli ko‘rilmagan darajaga chiqdi. Bu ulkan boylik va ta’sir ochiq demokratiyaga jiddiy tahdid soladi», — deya ogohlantiradi Nobel mukofoti sovrindori, professor Pol Krugman.
Bir vaqtlar «hamma teng imkoniyatga ega» deyilgan Amerika endilikda bir nechta super-boylar hukmronlik qiladigan yangi oligarxik tuzumga aylanib borayotgani savol ostida qolmoqda.
Sizningcha, birgina inson qo‘lida Shveysariyadek davlatning budjetidan ham ko‘p boylik to‘planishi dunyo uchun xavfli emasmi? Milliarderlarga nisbatan keskinroq boylik soliqlari joriy etilishi kerakmi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va boylikning yangi cho‘qqilari aks etgan ushbu shov-shuvli maqolani do‘stlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!
Izohlar 0
…