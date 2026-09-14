O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi

·37·Jamiyat
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi

O‘zbekistonda noodatiy formatdagi onlayn to‘y marosimi o‘tkazildi. Unda kelin-kuyov AQSHda bo‘lgan bo‘lsa, to‘y Toshkentda tashkil etildi.

Marosim uchun qarindoshlar poytaxtda jamlanib, an’anaviy to‘yga xos dasturxon, raqslar va san’atkorlar ishtirokidagi bayram dasturini uyushtirdi. Minglab kilometr uzoqlikda bo‘lgan kelin-kuyov esa Zoom platformasi orqali marosimga qo‘shildi.

Ular videaloqa orqali mehmonlar bilan suhbatlashib, to‘yda kechayotgan barcha jarayonlarni ekranda kuzatib bordi. Shuningdek, masofadan turib o‘zbekona urf-odatlar ham ado etildi. Hatto "kelin-salom" marosimi ham AQSHdan turib amalga oshirildi.

Shu tariqa, masofa to‘y egalarining yaqinlari bilan birga bayram qilishiga to‘sqinlik qilmadi.

Onlayn to‘yZoomKelin-salomToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaBugun, 02:03Chorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaChorva bozorida hammani hayratga solgan qo‘y: uning ko‘rinishi sir bo‘lib qolmoqdaKecha, 23:04Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Oliygoh talabalari ijara to‘lovini qoplash uchun onlayn ariza berish tartibi...Kecha, 22:24Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Kecha, 19:36Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Kecha, 18:4050 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistika50 yoshdan oshgan ayollar ham ona bo‘ldi: O‘zbekistonda yangi statistikaKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)