Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!
Vashington Rossiya va Eronga nisbatan so‘nggi yillardagi eng og‘ir iqtisodiy zarbaga yo‘l ochuvchi qonunni rasman kuchga kiritdi. Prezident Donald Tramp AQSH Kongressining har ikki palatasi tomonidan ma’qullangan tarixiy «H.R. 5334» qonun loyihasini imzoladi. Biroq ekspertlar va dunyo bozorini hayratda qoldirgan jihat boshqa yerda: ushbu dahshatli sanksiyalar darhol emas, balki faqat Trampning birgina xohishi va shaxsiy qarori bilan ishga tushadi. Xo‘sh, Oq uy rahbari nega bunday cheklovsiz vakolatga ega bo‘ldi va Rossiya tovarlariga 500 foizlik tarif qachon qo‘llanishi mumkin?
«H.R. 5334» qonuni va prezidentning cheksiz vakolatlari
Oq uy ma’muriyati marhum senator Lindsi Grem nomi bilan atalgan 2026 yilgi sanksiyalar hujjati bo‘yicha rasmiy ma’lumotni e’lon qildi:
Ikkilamchi tariflar: Tramp dunyoning istalgan davlatiga qarshi ikkilamchi tariflar kiritish vaqti va hajmini bir o‘zi mustaqil belgilaydi;
Kongressni chetlab o‘tish: AQSH prezidenti alohida davlatlarga Kongressning oldindan roziligisiz maxsus savdo imtiyozlari berish huquqini qo‘lga kiritdi;
Avtomatik emas: Sanksiyalar va bojlar avtomatik ishga tushmaydi — ular faqat diplomatik bosim vositasi sifatida «tugma bosilganda» faollashadi;
Eronga qarshi kengayish: Hujjat nafaqat Moskva, balki Tehronga qarshi amalda bo‘lgan cheklovlarni ham keskin darajada kuchaytiradi.
Tinchlik kelishuvi evaziga sanksiyalarning bekor qilinishi
«Qonun Donald Trampga Ukrainada tinchlik shartnomasi imzolanib, harbiy harakatlar to‘liq to‘xtatilgan taqdirda, ushbu hujjatda nazarda tutilgan barcha sanksiya va tariflarni bir zumda bekor qilish imkonini beradi».
Aynan shu band Vashingtonning muzokaralar stolida Moskvaga nisbatan «qamchi va shirinlik» siyosatidan foydalanishini ko‘rsatmoqda.
Tariflar va jazo mexanizmlari (Jadval)
Cheklov yo‘nalishi
Belgilangan maksimal jazo
Ta’sir doirasi
Rossiya neft va gazini sotib oluvchi davlatlar
100% gacha tarif
Rossiyadan energiya resurslarini olishda davom etadigan uchinchi davlatlar mahsulotlariga AQSHga kirishda qo‘llanadi
Rossiyaning o‘zidan to‘g‘ridan to‘g‘ri import
500% gacha tarif
AQSHga olib kiriladigan barcha Rossiya tovarlariga solinadigan dahshatli boj
Sanksiyalarni bekor qilish sharti
0% (bekor qilish)
Ukraina bo‘yicha tinchlik shartnomasi tuzilib, hujjat talablari bajarilgan taqdirda
500 foizlik boj va 100 foizlik ikkilamchi tariflar tahdidi ayniqsa Rossiyadan neft sotib olayotgan global xaridorlar uchun jiddiy signalga aylandi.
Sizningcha, Tramp ushbu 500 foizlik dahshatli tariflarni haqiqatan ishga tushiradimi yoki bu shunchaki Rossiyani tinchlik shartnomasiga tezroq ko‘ndirish uchun ishlatilayotgan diplomatik bosimmi?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini ostin-ustun qilayotgan ushbu qaynoq geosiyosiy xabarni Telegram orqali do‘stlaringizga yuboring!
Izohlar 0
…