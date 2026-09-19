Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!

·0·Dunyo
Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!

Vashington Rossiya va Eronga nisbatan so‘nggi yillardagi eng og‘ir iqtisodiy zarbaga yo‘l ochuvchi qonunni rasman kuchga kiritdi. Prezident Donald Tramp AQSH Kongressining har ikki palatasi tomonidan ma’qullangan tarixiy «H.R. 5334» qonun loyihasini imzoladi. Biroq ekspertlar va dunyo bozorini hayratda qoldirgan jihat boshqa yerda: ushbu dahshatli sanksiyalar darhol emas, balki faqat Trampning birgina xohishi va shaxsiy qarori bilan ishga tushadi. Xo‘sh, Oq uy rahbari nega bunday cheklovsiz vakolatga ega bo‘ldi va Rossiya tovarlariga 500 foizlik tarif qachon qo‘llanishi mumkin?

«H.R. 5334» qonuni va prezidentning cheksiz vakolatlari

Oq uy ma’muriyati marhum senator Lindsi Grem nomi bilan atalgan 2026 yilgi sanksiyalar hujjati bo‘yicha rasmiy ma’lumotni e’lon qildi:

  • Ikkilamchi tariflar: Tramp dunyoning istalgan davlatiga qarshi ikkilamchi tariflar kiritish vaqti va hajmini bir o‘zi mustaqil belgilaydi;

  • Kongressni chetlab o‘tish: AQSH prezidenti alohida davlatlarga Kongressning oldindan roziligisiz maxsus savdo imtiyozlari berish huquqini qo‘lga kiritdi;

  • Avtomatik emas: Sanksiyalar va bojlar avtomatik ishga tushmaydi — ular faqat diplomatik bosim vositasi sifatida «tugma bosilganda» faollashadi;

  • Eronga qarshi kengayish: Hujjat nafaqat Moskva, balki Tehronga qarshi amalda bo‘lgan cheklovlarni ham keskin darajada kuchaytiradi.

Tinchlik kelishuvi evaziga sanksiyalarning bekor qilinishi

«Qonun Donald Trampga Ukrainada tinchlik shartnomasi imzolanib, harbiy harakatlar to‘liq to‘xtatilgan taqdirda, ushbu hujjatda nazarda tutilgan barcha sanksiya va tariflarni bir zumda bekor qilish imkonini beradi».

Aynan shu band Vashingtonning muzokaralar stolida Moskvaga nisbatan «qamchi va shirinlik» siyosatidan foydalanishini ko‘rsatmoqda.

Tariflar va jazo mexanizmlari (Jadval)

Cheklov yo‘nalishi

Belgilangan maksimal jazo

Ta’sir doirasi

Rossiya neft va gazini sotib oluvchi davlatlar

100% gacha tarif

Rossiyadan energiya resurslarini olishda davom etadigan uchinchi davlatlar mahsulotlariga AQSHga kirishda qo‘llanadi

Rossiyaning o‘zidan to‘g‘ridan to‘g‘ri import

500% gacha tarif

AQSHga olib kiriladigan barcha Rossiya tovarlariga solinadigan dahshatli boj

Sanksiyalarni bekor qilish sharti

0% (bekor qilish)

Ukraina bo‘yicha tinchlik shartnomasi tuzilib, hujjat talablari bajarilgan taqdirda

500 foizlik boj va 100 foizlik ikkilamchi tariflar tahdidi ayniqsa Rossiyadan neft sotib olayotgan global xaridorlar uchun jiddiy signalga aylandi.

Sizningcha, Tramp ushbu 500 foizlik dahshatli tariflarni haqiqatan ishga tushiradimi yoki bu shunchaki Rossiyani tinchlik shartnomasiga tezroq ko‘ndirish uchun ishlatilayotgan diplomatik bosimmi?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini ostin-ustun qilayotgan ushbu qaynoq geosiyosiy xabarni Telegram orqali do‘stlaringizga yuboring!

TrampH.R. 5334Lindsi Gremsanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Bugun, 07:52112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldiBugun, 07:00Kuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKuchli portlashlar va ballistik hujum: Kiyev va viloyat bo‘ylab raketa zarbalari berildiKecha, 23:43Shveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiShveysariya Belarus rejimini sanksiyalar bilan qurshovga oldiKecha, 23:37Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Kecha, 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?