Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldi

·2·Texno
Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldi

Yevropa kosmik agentligining Mars Express apparatidagi High Resolution Stereo Camera (HRSC) kamerasi Marsning janubiy qutbi yaqinidagi o‘ta o‘ziga xos muzlik va qoyali hududni muvaffaqiyatli tasvirga oldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hududdagi qoyalar ayrim joylarda bir kilometrdan ziyod balandlikka ko‘tarilib, ulkan zinapoyasimon tizmalar yuzlab kilometrlarga cho‘zilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olingan kadrlarda sayyoramizdagi odatiy qizg‘ish-qo‘ng‘ir ohanglardan farqli o‘laroq, g‘ayrioddiy purpur va pushti ranglar ko‘zga tashlanadi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bu vizual ranglar sirtning asl rangi emas, balki tonggi yorug‘lik, atmosferadagi chang zarrachalari hamda tuproqdagi qirovning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida hosil bo‘lgan optik hodiradir.

Thyles Rupes qoyali tizmasining sirli tuzilishi

Suratdagi qorong‘i hududlar va Thyles Rupes qoyali tizmasining ranglari asosiy jinslardagi mafik minerallarga, xususan, magniy va temirga boy olivin hamda piroksen kabi vulqon materiallariga borib taqaladi. Yanada yorug‘roq qismlar esa qattiq holatdagi karbonat angidrid (quruq muz) yotqiziqlari bilan qoplangan bo‘lib, ular hatto janubiy yarimsharda bahor kelganda ham o‘z holatini saqlab qoladi.

Bunday o‘ziga xos och havorang qismlar qum tepaliklari cho‘qqilari va kraterlar ichida yaqqol ko‘rinib turadi. Kadrning pastki chap qismida esa Marsning janubiy qutbiy muz qatlamining bir qismini tashkil etuvchi ulkan muzlik joylashgani aniqlangan.

Tarkibiy va geologik jarayonlar

Ilmiy kuzatishlarga ko‘ra, Thyles Rupes qoyali tizmasi tektonik kelib chiqish tarixiga ega bo‘lishi mumkin. Taxminlarga ko‘ra, qadimda Mars qa’ri sovib, sayyoraning o‘zi qisqara boshlagan davrda qobiq deformatsiyaga uchragan va ayrim bloklar yuqoriga ko‘tarilib, ana shunday burmalarni hosil qilgan. Bu jarayonlar bundan milliardlab yillar muqaddam sodir bo‘lgan bo‘lib, zamonaviy Mars sayyorasi bunday faol tektonik xususiyatlarga ega emas.

Shuningdek, suratlardan turli yo‘nalishlarda esuvchi shamollar ta’sirida shakllangan qumtepaliklarning bir nechta turlarini ham ko‘rish mumkin. Qizig‘i shundaki, Mars Express apparati 2003-yildan buyon Qizil sayyora atrofida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda.

Ushbu kosmik apparat sayyora sirtini rangli va uch o‘lchovli formatda xaritalashtirib kelmoqda. HRSC kamerasi esa Mars yuzasi naqadar rang-barang ekanini bir necha bor isbotladi: odatiy temir oksidlaridan tashqari, bu yerda vulqon qumlari, loylar, sulfatlar va muz qatlamlari bir-in-oq birga uchraydi.

MarsMars ExpressAstronomiyaQizil sayyoraKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaKecha, 22:52Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiKecha, 21:25Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiKecha, 19:21Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiKecha, 18:592025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borKecha, 18:23Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi