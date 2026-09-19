Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdi

·25·Texno
Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor sun'iy intellekt tizimlarini mahalliy qurilmada ishlab chiqish va ishga tushirish uchun mo'ljallangan Tiangong AXB35 nomli ixcham ish stansiyalar oilasini taqdim etdi.
  • Eng ilg'or AXB35 Ultra modeli 128 GB birlashtirilgan xotira va NVIDIA RTX Spark platformasiga asoslangan bo'lib, FP4 hisob-kitoblarida 1 petagacha unumdorlikni ta'minlaydi.

Ixcham qurilmalar bozori mutlaqo yangi darajadagi quvvatga ega ish stansiyasi bilan boyidi. Honor kompaniyasi sunʼiy intellekt tizimlarini bevosita mahalliy qurilmada ishlab chiqish va ishga tushirishga moʻljallangan Tiangong AXB35 nomli yangi ixcham kompyuterlar oilasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turkumdagi eng ilgʻor model korpusining hajmi atigi 2 litrni tashkil etgani holda, oʻta yuqori hisoblash quvvatini namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyaning eng kuchli vakili boʻlgan AXB35 Ultra modeli ilgʻor NVIDIA RTX Spark platformasiga tayanadi va 128 gigabayt birlashtirilgan xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur tizim FP4 hisob-kitoblarida 1 petagacha unumdorlikni taʼminlay oladi. Bunday yuqori koʻrsatkichlar sunʼiy intellekt va neysetlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun muhim qadam boʻlib, ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Kichik korpusda yashiringan ulkan imkoniyatlar

Taqdim etilgan qurilmaning oʻlchamlari 203 x 70 x 192 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi taxminan 1,5 kilogrammga teng. Oʻta kichik hajmiga qaramay, ish stansiyasi bulutli xizmatlarga majburiy bogʻlanib qolmasdan, yirik til modellarini toʻgʻridan-toʻgʻri shaxsiy kompyuterning oʻzida ishga tushirish uchun moʻljallangan.

NVIDIA RTX Spark platformasi oʻz ichiga zamonaviy Blackwell RTX grafik arxitekturasi hamda Grace protsessor texnologiyalarini oladi. Uskunaviy konfiguratsiya 6144 tagacha CUDA yadrolarini, 20 yadroli Arm protsessorini va 128 gigabaytlik LPDDR5X toifasidagi birlashtirilgan xotirani oʻz ichiga oladi. Honor maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim hajmi 300 milliard parametrgacha boʻlgan modellarni muvaffaqiyatli ishga tusha oladi.

Texnik imkoniyatlar va interfeyslar

Shuni taʼkidlash kerakki, bunday yirik neysetlar bilan amalda ishlash imkoniyati kvantlanish darajasi, kontekst hajmi, qoʻllaniladigan dasturiy taʼminot hamda bir vaqtning oʻzida bajariladigan vazifalar soniga bevosita bogʻliq. Kompyuter 2 terabayt sigʻimli SSD xotira bilan taʼminlangan boʻlib, SSD uchun moʻljallangan M.2 slotlarining umumiy soni uchtani tashkil qiladi. Qurilma 55, 85 va 132 vatt boʻlgan bir nechta energiya isteʼmoli rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi, quvvatlash esa 240 vattlik tashqi blok orqali amalga oshiriladi.

Ixcham qurilma oʻzining boy interfeyslar toʻplami bilan ham ajralib turadi. Uning imkoniyatlariga quyidagilar kiradi:

  • Ikkita 10GbE Ethernet porti
  • Zamonaviy Wi-Fi 7 simsiz tarmogʻi
  • Ikkita USB4 va toʻrtta USB-A portlari
  • Monitorlarni ulash uchun HDMI 2.1 hamda DisplayPort 1.4

Kengaytirilgan mahsulotlar liniyasi

Qayd etilishicha, Ultra versiyasidan tashqari, mazkur turkumga yana ikkita model kiritilgan. AXB35 Standard modeli Intel Core Ultra X7 358H platformasida qurilgan boʻlib, 64 gigabayt tezkor xotira va 512 gigabaytli SSD bilan taʼminlangan, uning sunʼiy intellekt unumdorligi 180 TOPS ga yetadi. AXB35 Pro versiyasi esa AMD Ryzen AI Max+ 395 platformasi, 128 gigabayt xotira va 1 terabaytlik SSD diskga ega boʻlib, 126 TOPS gacha unumdorlik koʻrsatadi.

Barcha modellar Windows 11 hamda Ubuntu operatsion tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ularni nafaqat korporativ foydalanuvchilar, balki sunʼiy intellekt modellarini mahalliy sharoitda sinovdan oʻtkazish va ishga tushirish uchun toʻlaqonli Linux muhitiga muhtoj boʻlgan dasturchilar uchun ham jozibador tanlovga aylantiradi. Hozircha Honor Tiangong AXB35 ish stansiyalarining narxi va sotuvga chiqish sanasi oshkor etilmagan.

HonorNvidiaSuniy intellektIsh stansiyasiTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiBugun, 04:22Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiBugun, 01:56Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaKecha, 22:52Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiKecha, 21:25Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiKecha, 19:21Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi