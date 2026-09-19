Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor sun'iy intellekt tizimlarini mahalliy qurilmada ishlab chiqish va ishga tushirish uchun mo'ljallangan Tiangong AXB35 nomli ixcham ish stansiyalar oilasini taqdim etdi.
- Eng ilg'or AXB35 Ultra modeli 128 GB birlashtirilgan xotira va NVIDIA RTX Spark platformasiga asoslangan bo'lib, FP4 hisob-kitoblarida 1 petagacha unumdorlikni ta'minlaydi.
Ixcham qurilmalar bozori mutlaqo yangi darajadagi quvvatga ega ish stansiyasi bilan boyidi. Honor kompaniyasi sunʼiy intellekt tizimlarini bevosita mahalliy qurilmada ishlab chiqish va ishga tushirishga moʻljallangan Tiangong AXB35 nomli yangi ixcham kompyuterlar oilasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turkumdagi eng ilgʻor model korpusining hajmi atigi 2 litrni tashkil etgani holda, oʻta yuqori hisoblash quvvatini namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyaning eng kuchli vakili boʻlgan AXB35 Ultra modeli ilgʻor NVIDIA RTX Spark platformasiga tayanadi va 128 gigabayt birlashtirilgan xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur tizim FP4 hisob-kitoblarida 1 petagacha unumdorlikni taʼminlay oladi. Bunday yuqori koʻrsatkichlar sunʼiy intellekt va neysetlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun muhim qadam boʻlib, ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Kichik korpusda yashiringan ulkan imkoniyatlarTaqdim etilgan qurilmaning oʻlchamlari 203 x 70 x 192 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi taxminan 1,5 kilogrammga teng. Oʻta kichik hajmiga qaramay, ish stansiyasi bulutli xizmatlarga majburiy bogʻlanib qolmasdan, yirik til modellarini toʻgʻridan-toʻgʻri shaxsiy kompyuterning oʻzida ishga tushirish uchun moʻljallangan.
NVIDIA RTX Spark platformasi oʻz ichiga zamonaviy Blackwell RTX grafik arxitekturasi hamda Grace protsessor texnologiyalarini oladi. Uskunaviy konfiguratsiya 6144 tagacha CUDA yadrolarini, 20 yadroli Arm protsessorini va 128 gigabaytlik LPDDR5X toifasidagi birlashtirilgan xotirani oʻz ichiga oladi. Honor maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim hajmi 300 milliard parametrgacha boʻlgan modellarni muvaffaqiyatli ishga tusha oladi.
Texnik imkoniyatlar va interfeyslarShuni taʼkidlash kerakki, bunday yirik neysetlar bilan amalda ishlash imkoniyati kvantlanish darajasi, kontekst hajmi, qoʻllaniladigan dasturiy taʼminot hamda bir vaqtning oʻzida bajariladigan vazifalar soniga bevosita bogʻliq. Kompyuter 2 terabayt sigʻimli SSD xotira bilan taʼminlangan boʻlib, SSD uchun moʻljallangan M.2 slotlarining umumiy soni uchtani tashkil qiladi. Qurilma 55, 85 va 132 vatt boʻlgan bir nechta energiya isteʼmoli rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi, quvvatlash esa 240 vattlik tashqi blok orqali amalga oshiriladi.
Ixcham qurilma oʻzining boy interfeyslar toʻplami bilan ham ajralib turadi. Uning imkoniyatlariga quyidagilar kiradi:
- Ikkita 10GbE Ethernet porti
- Zamonaviy Wi-Fi 7 simsiz tarmogʻi
- Ikkita USB4 va toʻrtta USB-A portlari
- Monitorlarni ulash uchun HDMI 2.1 hamda DisplayPort 1.4
Kengaytirilgan mahsulotlar liniyasiQayd etilishicha, Ultra versiyasidan tashqari, mazkur turkumga yana ikkita model kiritilgan. AXB35 Standard modeli Intel Core Ultra X7 358H platformasida qurilgan boʻlib, 64 gigabayt tezkor xotira va 512 gigabaytli SSD bilan taʼminlangan, uning sunʼiy intellekt unumdorligi 180 TOPS ga yetadi. AXB35 Pro versiyasi esa AMD Ryzen AI Max+ 395 platformasi, 128 gigabayt xotira va 1 terabaytlik SSD diskga ega boʻlib, 126 TOPS gacha unumdorlik koʻrsatadi.
Barcha modellar Windows 11 hamda Ubuntu operatsion tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ularni nafaqat korporativ foydalanuvchilar, balki sunʼiy intellekt modellarini mahalliy sharoitda sinovdan oʻtkazish va ishga tushirish uchun toʻlaqonli Linux muhitiga muhtoj boʻlgan dasturchilar uchun ham jozibador tanlovga aylantiradi. Hozircha Honor Tiangong AXB35 ish stansiyalarining narxi va sotuvga chiqish sanasi oshkor etilmagan.
Izohlar 0
…