Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi kapital rekonstruksiyadan chiqqan «Turon» stadionini ko‘zdan kechirdi.
- Loyiha qiymati 118,6 milliard so‘m bo‘lib, stadion sig‘imi 9,3 mingdan 12 ming tomoshabinga kengaytirildi.
- Majmua mahalliy «Orol» futbol klubi va Respublika futbol akademiyasi uchun xalqaro standartlarga moslashtirilgan bo‘lib, unda markazlashgan VAR tizimi va ofsaydni aniqlovchi kameralar o‘rnatilgan.
Orolbo‘yi zaminida sport infratuzilmasini tubdan yangilash, iqtidorli yoshlarni professional darajaga olib chiqish va milliy futbolni yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lida navbatdagi ulkan qadam tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrifi doirasida Nukus shahrida kapital rekonstruksiyadan chiqarilgan muazzam «Turon» stadionini borib ko‘rdi va majmuada yaratilgan zamonaviy imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu keng ko‘lamli loyiha davlat rahbarining 2023 yil 7 apreldagi ommaviy va professional futbolni rivojlantirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida hayotga tatbiq etildi.
Umumiy qiymati 118,6 milliard so‘mni tashkil etgan ulkan majmua nafaqat 85 nafar fuqaroning doimiy bandligini ta’minladi, balki tribunalar sig‘imini 9,3 mingdan 12 ming tomoshabin o‘rnigacha kengaytirdi. Eng e’tiborli jihati, mahalliy «Orol» futbol klubining bosh qarorgohi va Respublika futbol akademiyasiga aylangan arena xalqaro standartlarga to‘liq moslashtirildi: unda markazlashgan VAR (videoyordamchi hakam) tizimi zonasi, ofsaydni aniqlovchi yuqori aniqlikdagi maxsus kameralar hamda OAV vakillari uchun qulay platformalar o‘rnatildi.
Xo‘sh, 118,6 milliard so‘mlik yangi «Turon» stadioni qoraqalpoq futboli va yosh chempionlar uchun qanday imkoniyatlar ochmoqda va davlat rahbari yosh futbolchilar bilan muloqotda qaysi muhim vazifalarni belgilab berdi?
«12 ming o‘rin va 118,6 milliard so‘mlik sarmoya»: Raqamlar va qulayliklar
Nukusdagi «Turon» majmuasi qayta qurilishining asosiy ko‘rsatkichlari:
12 000 tomoshabinlik arena: Rekonstruksiya natijasida tomoshabinlar sig‘imi avvalgi 9,3 ming o‘rindan 12 mingga yetkazilib, zamonaviy o‘rindiqlar bilan jihozlandi;
118,6 milliard so‘mlik loyiha: Majmuani to‘liq yangilash va texnologik jihozlash uchun qariyb 120 milliard so‘m mablag‘ sarflandi;
85 ta yangi ish o‘rni: Sport obyektida mutaxassislar, texnik xodimlar va murabbiylardan iborat 85 kishi doimiy ish bilan ta’minlandi;
3 ta stadion va 2 ta sport zali: Majmua tarkibida asosiy o‘yingohdan tashqari ikkita mashg‘ulot maydoni hamda ikkita yopiq sport zali barpo etildi.
«VAR tizimi va ofsayd kameralari»: Zamonaviy futbol talablari
Stadionga o‘rnatilgan ilg‘or texnologik innovatsiyalar:
Markazlashgan VAR tizimi: Xalqaro va milliy musobaqalarda hakamlik qarorlarining shaffof va adolatli bo‘lishini ta’minlovchi maxsus VAR zonasi tashkil etildi;
Ofsaydni aniqlash nuqtalari: O‘yin davomida bahsli vaziyatlarni soniya ichida hal etish uchun maydon atrofida maxsus yuqori aniqlikdagi kameralar montaj qilindi;
OAV va to‘g‘ridan to‘g‘ri efir platformasi: Televideniye va jurnalistlar uchun bahslarni yuqori saviyada yoritish va tezkor ko‘rsatuvlarni uzatish maqsadida barcha sharoitlarga ega platformalar hozirlandi;
«Orol» klubi va 190 nafar tarbiyalanuvchi: Majmua hududi «Orol» professional klubi bazasiga aylanib, bu yerda Respublika futbol akademiyasining 190 nafar iqtidorli yoshi uzluksiz shug‘ullanmoqda.
«Yotoqxona, tahlil xonalari va yakkakurash zallari»: Akademiyaning to‘liq infratuzilmasi
Yosh sportchilarni tarbiyalash va tayyorlash uchun barpo etilgan sharoitlar:
196 o‘rinli shinam yotoqxona: Viloyatning turli tumanlaridan saralab olingan iqtidorli futbolchilar uchun barcha qulayliklarga ega yotoqxona topshirildi;
84 o‘rinli oshxona va trenajyorlar: Sportchilarning to‘g‘ri ovqatlanishi va jismoniy chidamliligini oshirish maqsadida zamonaviy majmualar faoliyat yuritmoqda;
Taktik tahlil xonalari: Raqiblar o‘yinini chuqur o‘rganish va mashg‘ulotlarni nazariy jihatdan mustahkamlash uchun maxsus multimedia xonalari yaratildi;
Boks, taekvondo va yengil atletika: Majmua faqat futbol bilan cheklanmaydi — bu yerda bir vaqtning o‘zida 100–150 nafar sportchi yakkakurash va yengil atletika bilan shug‘ullanishi mumkin.
Prezident Shavkat Mirziyoyev yangilangan stadionda mashg‘ulot olib borayotgan yosh sportchilar bilan samimiy muloqot qilib, sportda katta g‘alabalarga erishish uchun mehnat va intizom zarurligini ta’kidladi hamda ular bilan esdalik uchun suratga tushdi.
Sizningcha, Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioni va VAR tizimi Orolbo‘yidan milliy termamiz va jahon arenalariga chiqadigan yangi yulduzlarni yetishtirib berishga qay darajada xizmat qiladi? Hududlarda bunday zamonaviy arenalarning barpo etilishi o‘zbek futboli rivojiga qanday turtki beradi deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Nukusdagi ushbu quvonchli sport yangiligi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…