Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi

·49·Sport
Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi kapital rekonstruksiyadan chiqqan «Turon» stadionini ko‘zdan kechirdi.
  • Loyiha qiymati 118,6 milliard so‘m bo‘lib, stadion sig‘imi 9,3 mingdan 12 ming tomoshabinga kengaytirildi.
  • Majmua mahalliy «Orol» futbol klubi va Respublika futbol akademiyasi uchun xalqaro standartlarga moslashtirilgan bo‘lib, unda markazlashgan VAR tizimi va ofsaydni aniqlovchi kameralar o‘rnatilgan.

Orolbo‘yi zaminida sport infratuzilmasini tubdan yangilash, iqtidorli yoshlarni professional darajaga olib chiqish va milliy futbolni yangi bosqichga ko‘tarish yo‘lida navbatdagi ulkan qadam tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog‘iston Respublikasiga tashrifi doirasida Nukus shahrida kapital rekonstruksiyadan chiqarilgan muazzam «Turon» stadionini borib ko‘rdi va majmuada yaratilgan zamonaviy imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu keng ko‘lamli loyiha davlat rahbarining 2023 yil 7 apreldagi ommaviy va professional futbolni rivojlantirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida hayotga tatbiq etildi.

Umumiy qiymati 118,6 milliard so‘mni tashkil etgan ulkan majmua nafaqat 85 nafar fuqaroning doimiy bandligini ta’minladi, balki tribunalar sig‘imini 9,3 mingdan 12 ming tomoshabin o‘rnigacha kengaytirdi. Eng e’tiborli jihati, mahalliy «Orol» futbol klubining bosh qarorgohi va Respublika futbol akademiyasiga aylangan arena xalqaro standartlarga to‘liq moslashtirildi: unda markazlashgan VAR (videoyordamchi hakam) tizimi zonasi, ofsaydni aniqlovchi yuqori aniqlikdagi maxsus kameralar hamda OAV vakillari uchun qulay platformalar o‘rnatildi.

Xo‘sh, 118,6 milliard so‘mlik yangi «Turon» stadioni qoraqalpoq futboli va yosh chempionlar uchun qanday imkoniyatlar ochmoqda va davlat rahbari yosh futbolchilar bilan muloqotda qaysi muhim vazifalarni belgilab berdi?

Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi

«12 ming o‘rin va 118,6 milliard so‘mlik sarmoya»: Raqamlar va qulayliklar

Nukusdagi «Turon» majmuasi qayta qurilishining asosiy ko‘rsatkichlari:

  • 12 000 tomoshabinlik arena: Rekonstruksiya natijasida tomoshabinlar sig‘imi avvalgi 9,3 ming o‘rindan 12 mingga yetkazilib, zamonaviy o‘rindiqlar bilan jihozlandi;

  • 118,6 milliard so‘mlik loyiha: Majmuani to‘liq yangilash va texnologik jihozlash uchun qariyb 120 milliard so‘m mablag‘ sarflandi;

  • 85 ta yangi ish o‘rni: Sport obyektida mutaxassislar, texnik xodimlar va murabbiylardan iborat 85 kishi doimiy ish bilan ta’minlandi;

  • 3 ta stadion va 2 ta sport zali: Majmua tarkibida asosiy o‘yingohdan tashqari ikkita mashg‘ulot maydoni hamda ikkita yopiq sport zali barpo etildi.

Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi

«VAR tizimi va ofsayd kameralari»: Zamonaviy futbol talablari

Stadionga o‘rnatilgan ilg‘or texnologik innovatsiyalar:

  • Markazlashgan VAR tizimi: Xalqaro va milliy musobaqalarda hakamlik qarorlarining shaffof va adolatli bo‘lishini ta’minlovchi maxsus VAR zonasi tashkil etildi;

  • Ofsaydni aniqlash nuqtalari: O‘yin davomida bahsli vaziyatlarni soniya ichida hal etish uchun maydon atrofida maxsus yuqori aniqlikdagi kameralar montaj qilindi;

  • OAV va to‘g‘ridan to‘g‘ri efir platformasi: Televideniye va jurnalistlar uchun bahslarni yuqori saviyada yoritish va tezkor ko‘rsatuvlarni uzatish maqsadida barcha sharoitlarga ega platformalar hozirlandi;

  • «Orol» klubi va 190 nafar tarbiyalanuvchi: Majmua hududi «Orol» professional klubi bazasiga aylanib, bu yerda Respublika futbol akademiyasining 190 nafar iqtidorli yoshi uzluksiz shug‘ullanmoqda.

Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdi

«Yotoqxona, tahlil xonalari va yakkakurash zallari»: Akademiyaning to‘liq infratuzilmasi

Yosh sportchilarni tarbiyalash va tayyorlash uchun barpo etilgan sharoitlar:

  • 196 o‘rinli shinam yotoqxona: Viloyatning turli tumanlaridan saralab olingan iqtidorli futbolchilar uchun barcha qulayliklarga ega yotoqxona topshirildi;

  • 84 o‘rinli oshxona va trenajyorlar: Sportchilarning to‘g‘ri ovqatlanishi va jismoniy chidamliligini oshirish maqsadida zamonaviy majmualar faoliyat yuritmoqda;

  • Taktik tahlil xonalari: Raqiblar o‘yinini chuqur o‘rganish va mashg‘ulotlarni nazariy jihatdan mustahkamlash uchun maxsus multimedia xonalari yaratildi;

  • Boks, taekvondo va yengil atletika: Majmua faqat futbol bilan cheklanmaydi — bu yerda bir vaqtning o‘zida 100–150 nafar sportchi yakkakurash va yengil atletika bilan shug‘ullanishi mumkin.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yangilangan stadionda mashg‘ulot olib borayotgan yosh sportchilar bilan samimiy muloqot qilib, sportda katta g‘alabalarga erishish uchun mehnat va intizom zarurligini ta’kidladi hamda ular bilan esdalik uchun suratga tushdi.

Sizningcha, Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioni va VAR tizimi Orolbo‘yidan milliy termamiz va jahon arenalariga chiqadigan yangi yulduzlarni yetishtirib berishga qay darajada xizmat qiladi? Hududlarda bunday zamonaviy arenalarning barpo etilishi o‘zbek futboli rivojiga qanday turtki beradi deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Nukusdagi ushbu quvonchli sport yangiligi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Turon stadioniShavkat MirziyoyevNukusOrol futbol klubi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyorBugun, 07:15«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 07:08Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiBugun, 01:36Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiAleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiBugun, 00:59Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiKecha, 23:39Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng