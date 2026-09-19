"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik qanot hujumchisi Rafinya «Barselona» bilan shartnomasini uzaytirib, faoliyatini shu yerda yakunlash istagini bildirdi.
- Joriy mavsumda Rafinya La Liganing dastlabki 5 ta o‘yinida 8 ta gol urib, rekord o‘rnatdi.
- «Barselona» sport direktori Deku ham Rafinyaning formasidan mamnun ekanini va uning shartnomasini 2028 yildan keyin ham uzaytirishni rejalashtirayotganini tasdiqladi.
Kataloniyaning «Barselona» klubi atrofida so‘nggi paytlarda faqat transfer mish-mishlari va moliyaviy bahslar yangrayotgan bir vaqtda jamoa yetakchisidan muxlislar qalbini jo‘nbishga keltirgan samimiy bayonot berildi. Braziliyalik qanot hujumchisi Rafinya o‘zining butun kelajagini «ko‘k-anorranglilar» bilan bog‘lash niyatida ekanini rasman e’lon qildi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, 29 yoshli vinger amaldagi shartnomasini uzoq muddatga uzaytirishga va professional futbolchilik faoliyatini boshqa hech bir jamoaga o‘tmasdan, aynan «Kamp Nou»da yakunlashga tayyorligini ochiq bildirdi.
«Ha, shartnomamni yana biroz uzaytirishni va boshqa klubga o‘tmasdan faoliyatimni shu yerda yakunlashni istardim», — deya ta’kidladi braziliyalik yulduz. Bu qaror bejiz emas: «Barselona» sport direktori Deku ham klub Rafinyaning aqlbovar qilmas sport formasidan to‘liq mamnun ekanini va uning 2028 yildan keyingi taqdiri bo‘yicha shartnomani yangilashga kirishishni maqsad qilganini tasdiqladi. Joriy mavsumda Rafinya shunchaki porlamayapti, balki rekordlarni yangilamoqda: u La Liganing dastlabki 5 ta uchrashuvining barchasida to‘p kiritib, o‘z hisobiga naqd 8 ta gol yozdirib qo‘ydi, jumladan, «Rasing»ga qarshi 7:2 hisobidagi dahshatli g‘alabada xet-trik qayd etdi.
Xo‘sh, Saudiya Arabistoni va APL klublarining ko‘p millionlik takliflarini rad etgan Rafinyani «Barsa»da nima ushlab turibdi, Deku unga qanday maosh va muddat taklif qiladi hamda u Messi va Ronaldino yo‘lidan borib klub afsonasiga aylana oladimi?
«5 ta bahsda 8 ta gol va super het-trik»: Rafinyaning dahshatli statistikasi
Braziliyalik hujumchining joriy mavsumdagi fantastik ko‘rsatkichlari:
100 foizlik golli seriya: Rafinya La Liganing barcha 5 ta turida raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, chempionatning eng sermahsul futbolchisiga aylandi;
Jami 8 ta to‘p: Bor-yo‘g‘i beshta o‘yinda 8 ta gol urish orqali u «Oltin butsa» va La Liga to‘purarligi poygasida yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Rasing»ga qarshi benefis (7:2): Kataloniyaliklarning yirik g‘alabasida Rafinya 3 ta golni o‘z hisobiga yozdirib, joriy mavsumdagi ilk het-trikini nishonladi;
Taktik universallik: Hujumchi nafaqat o‘ng qanotda, balki chap qanot va markaziy hujumchi ortida ham o‘yin tempini belgilab bermoqda.
«2028 yildan nariga»: Deku va «Barselona» rahbariyatining rejasi
Kataloniya klubi sport direktoriyasi tomonidan tayyorlanayotgan yangi bitim bandlari:
Sport direktorining to‘liq ishonchi: Deku avvalroq jamoaning asosiy yuziga aylangan Rafinyaning o‘yini yuqori baholanganini va shartnomani uzaytirish bo‘yicha muzokaralar tez orada boshlanishini aytgan;
Moliyaviy cheklovlar fonida sadoqat: Klubning moliyaviy qiyinchiliklariga qaramay, futbolchining Saudiya Arabistonidan kelgan astronomik maoshli takliflardan voz kechib, «Barsa»ni tanlashi rahbariyat tomonidan yuqori qadrlanmoqda;
Sardorlik maqomi: Rafinya maydonda nafaqat gol urmoqda, balki yosh futbolchilar — Lamin Yamal va Gavi kabi iqtidorlar uchun haqiqiy yetakchi va tayanch vazifasini bajarmoqda;
Faoliyatni Kataloniyada tugatish va’dasi: Uning o‘z xohishi bilan «faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman» deyishi zamonaviy futbolda kam uchraydigan sodiqlik namunasi bo‘ldi.
Sport tahlili: Mutaxassislar va muxlislar nima demoqda?
Ispaniyalik jurnalistlar va futbol ekspertlarining xulosalari:
Transfer xatosidan klub liderigacha: Dastlab ko‘pchilik uning transferini shubha ostiga olgan edi, biroq tinimsiz mehnat va pressing qobiliyati Rafinyani dunyoning eng xavfli vingerlaridan biriga aylantirdi;
Klub moliyasi uchun yengillik: Rafinyaning shartnoma uzaytirishi transfer bozorida yangi qimmatbaho hujumchi qidirish zaruratini yo‘qqa chiqaradi va jamoaviy barqarorlikni ta’minlaydi;
Chempionlik poydevori: Har bir o‘yinda gol urayotgan braziliyalik yulduzning bunday formasi «Barselona»ni ham La Ligada, ham Chempionlar Ligasida bosh favoritlar qatoriga olib chiqmoqda.
Rafinyaning ushbu tarixiy bayonoti pul va boylik emas, balki klub ramzi va muxlislar mehri futbolchilar uchun hamon eng oliy qadriyat ekanini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Rafinyaning bunday dahshatli formasi (5 o‘yinda 8 gol) uni bu yilgi «Oltin to‘p» sovrini uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylantira oladimi? Uning faoliyatini to‘liq «Barselona»da yakunlash qarori haqida qanday fikrdasiz: u klub tarixidagi eng buyuk braziliyaliklar safiga kira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Kataloniya superklubi yetakchisining ushbu shov-shuvli sadoqat bayonoti tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…