Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning eng maxfiy F-35 qiruvchi samolyotiga tegishli, radarga ko‘rinmas qoplama bilan qoplangan kokpit qopqog‘i Avstraliyadan AQSHga yuborilganida, shubhali tarzda Gonkongga borib qolgan.
- Pentagon ushbu qismlarning AQSHga yetib bormaganini tasdiqladi va AQSH Kongressi ushbu hodisa yuzasidan tergov boshladi.
AQSH mudofaa tizimining eng qimmatbaho va yuqori texnologiyali loyihasi bo‘lgan 5-avlod F-35 qiruvchi samolyoti atrofida xalqaro janjal portladi! Samolyotni ta’mirlash uchun Tinch okeani orqali Qo‘shma Shtatlarga yuborilgan eng maxfiy detallar to‘plami manzilga yetib bormasdan, kutilmaganda Pekin nazorati ostidagi Gonkongga borib qolgan. Pentagon ushbu qismlar AQSHga yetib kelmaganini rasman tasdiqladi, Kongress esa shoshilinch tergov boshladi. Xo‘sh, Xitoy razvedkasi qanday o‘ta noyob texnologiyani qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin va bu tasodifmi yoki maxsus reja?
Stels-texnologiya siri: Nima yo‘qoldi?
Politico nashri xabariga ko‘ra, voqea shu yozda sodir bo‘lgan bo‘lib, yo‘qolgan detallar oddiy ehtiyot qism emas:
Radarga ko‘rinmas qoplama: Yo‘qolgan qism F-35 samolyotining uchuvchi kabinasi (kokpit) qopqog‘iga tegishli bo‘lgan;
Maxfiy akril qatlam: Bu detal samolyotni radarlardan yashiruvchi (stels) maxsus qatlam bilan qoplangan bo‘lib, uning tarkibi davlat siri hisoblanadi;
Murakkab marshrut: Ehtiyot qismlar vositachi kompaniya tomonidan Avstraliyadan AQSHga yuborilgan, biroq yuk shubhali tarzda Gonkong aeroportiga kelib tushgan;
Noma’lum taqdir: Hozirda ushbu noyob qismlar kimning qo‘lida ekani va qayerda saqlanayotgani noma’lum bo‘lib qolmoqda.
Kongressda vahima: Pekin sirlarni ko‘chirib oladimi?
«Uskuna nima uchun bu yo‘nalishga burilgani yoki hozirda kimning qo‘lida ekanligi noma’lum. Bu hodisa Pentagon va Kongressda jiddiy xavotir uyg‘otdi, chunki Xitoy AQSHning eng muhim yashirin texnologiyasiga kirish huquqini qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin».
Kongress a’zolari nafaqat ushbu hodisani, balki AQSHning Saudiya Arabistoniga F-35 samolyotlarini sotish qarorini ham keskin tanqid qilmoqda. Sababi, Ar-Riyodning Pekin bilan yaqin iqtisodiy va harbiy aloqalari AQSH texnologiyalarining Xitoyga sizib chiqish xavfini yanada oshiradi.
Logistikadagi tartibsizlik va yo‘qolishlar statistikasi
Hodisa / Mezon
Tafsilotlar va rasmiy faktlar
Yo‘qolgan jihoz
Radardan yashiruvchi maxsus qoplamali F-35 kabina qopqog‘i
Jo‘natuvchi va manzil
Avstraliyadan AQSHga (Tinch okeani orqali), ammo Gonkongga yetkazilgan
Asosiy ishlab chiqaruvchi
Lockheed Martin korporatsiyasi
Shok statistika (2023 hisoboti)
So‘nggi 5 yil ichida 1 milliondan ortiq F-35 qismlari yo‘qolgan yoki hisobotdan chiqqan
Olingan choralar
Pentagon va AQSH Kongressi maxsus tekshiruv hamda tergov boshladi
Harbiy ekspertlarning fikricha, agar Xitoy muhandislari stels-qoplama tarkibini laborator tahlil orqali aniqlab olsa, bu AQSHning havodagi ustunligiga juda og‘ir zarba bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, dunyoning eng qimmat qiruvchisi qismlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri Gonkongga borib qolishi tasodifiy logistika xatosimi yoki Xitoy maxsus xizmatlarining muvaffaqiyatli operatsiyasi?
O‘z taxminingizni izohlarda qoldiring va xalqaro harbiy mojaroga aylanayotgan ushbu shov-shuvli voqeani do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…