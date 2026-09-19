Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?

·67·Dunyo
Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning eng maxfiy F-35 qiruvchi samolyotiga tegishli, radarga ko‘rinmas qoplama bilan qoplangan kokpit qopqog‘i Avstraliyadan AQSHga yuborilganida, shubhali tarzda Gonkongga borib qolgan.
  • Pentagon ushbu qismlarning AQSHga yetib bormaganini tasdiqladi va AQSH Kongressi ushbu hodisa yuzasidan tergov boshladi.

AQSH mudofaa tizimining eng qimmatbaho va yuqori texnologiyali loyihasi bo‘lgan 5-avlod F-35 qiruvchi samolyoti atrofida xalqaro janjal portladi! Samolyotni ta’mirlash uchun Tinch okeani orqali Qo‘shma Shtatlarga yuborilgan eng maxfiy detallar to‘plami manzilga yetib bormasdan, kutilmaganda Pekin nazorati ostidagi Gonkongga borib qolgan. Pentagon ushbu qismlar AQSHga yetib kelmaganini rasman tasdiqladi, Kongress esa shoshilinch tergov boshladi. Xo‘sh, Xitoy razvedkasi qanday o‘ta noyob texnologiyani qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin va bu tasodifmi yoki maxsus reja?

Stels-texnologiya siri: Nima yo‘qoldi?

Politico nashri xabariga ko‘ra, voqea shu yozda sodir bo‘lgan bo‘lib, yo‘qolgan detallar oddiy ehtiyot qism emas:

  • Radarga ko‘rinmas qoplama: Yo‘qolgan qism F-35 samolyotining uchuvchi kabinasi (kokpit) qopqog‘iga tegishli bo‘lgan;

  • Maxfiy akril qatlam: Bu detal samolyotni radarlardan yashiruvchi (stels) maxsus qatlam bilan qoplangan bo‘lib, uning tarkibi davlat siri hisoblanadi;

  • Murakkab marshrut: Ehtiyot qismlar vositachi kompaniya tomonidan Avstraliyadan AQSHga yuborilgan, biroq yuk shubhali tarzda Gonkong aeroportiga kelib tushgan;

  • Noma’lum taqdir: Hozirda ushbu noyob qismlar kimning qo‘lida ekani va qayerda saqlanayotgani noma’lum bo‘lib qolmoqda.

Kongressda vahima: Pekin sirlarni ko‘chirib oladimi?

«Uskuna nima uchun bu yo‘nalishga burilgani yoki hozirda kimning qo‘lida ekanligi noma’lum. Bu hodisa Pentagon va Kongressda jiddiy xavotir uyg‘otdi, chunki Xitoy AQSHning eng muhim yashirin texnologiyasiga kirish huquqini qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin».

Kongress a’zolari nafaqat ushbu hodisani, balki AQSHning Saudiya Arabistoniga F-35 samolyotlarini sotish qarorini ham keskin tanqid qilmoqda. Sababi, Ar-Riyodning Pekin bilan yaqin iqtisodiy va harbiy aloqalari AQSH texnologiyalarining Xitoyga sizib chiqish xavfini yanada oshiradi.

Logistikadagi tartibsizlik va yo‘qolishlar statistikasi

Hodisa / Mezon

Tafsilotlar va rasmiy faktlar

Yo‘qolgan jihoz

Radardan yashiruvchi maxsus qoplamali F-35 kabina qopqog‘i

Jo‘natuvchi va manzil

Avstraliyadan AQSHga (Tinch okeani orqali), ammo Gonkongga yetkazilgan

Asosiy ishlab chiqaruvchi

Lockheed Martin korporatsiyasi

Shok statistika (2023 hisoboti)

So‘nggi 5 yil ichida 1 milliondan ortiq F-35 qismlari yo‘qolgan yoki hisobotdan chiqqan

Olingan choralar

Pentagon va AQSH Kongressi maxsus tekshiruv hamda tergov boshladi

Harbiy ekspertlarning fikricha, agar Xitoy muhandislari stels-qoplama tarkibini laborator tahlil orqali aniqlab olsa, bu AQSHning havodagi ustunligiga juda og‘ir zarba bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, dunyoning eng qimmat qiruvchisi qismlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri Gonkongga borib qolishi tasodifiy logistika xatosimi yoki Xitoy maxsus xizmatlarining muvaffaqiyatli operatsiyasi?

O‘z taxminingizni izohlarda qoldiring va xalqaro harbiy mojaroga aylanayotgan ushbu shov-shuvli voqeani do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

F-35PentagonLockheed MartinGonkong
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 09:01«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildiBugun, 08:52Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiBugun, 08:27Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Bugun, 08:13Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?