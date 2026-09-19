Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anthropic kompaniyasi real hayotdagi tibbiy va biologik muammolarni hal etish maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi.
- Ushbu laboratoriya odatiy biotexnologiya markazlari kabi faoliyat yuritadi va hozirda dori vositalarini yaratishga ixtisoslashmagan.
- Kompaniya oʻz mijozlari mahsulotlari bilan raqobatlashishi mumkin boʻlgan mahsulotlarni taqdim etgani uchun avval ham eʼtirozlarga uchragan.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining jismoniy biologik tajribalarini oʻtkazishga moʻljallangan maxsus laboratoriyasiga ega ekanligini tasdiqladi. Ushbu qadam sunʼiy intellekt imkoniyatlarini raqamli olamdan tashqariga chiqargan holda, real hayotdagi tibbiy va biologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reuters agentligiga bergan intervyusida Anthropic kompaniyasining hayot haqidagi fanlar boʻlimi rahbari Erik Kauderer-Abrams biologiya sohasida tadqiqot olib borish uchun oxirgi sinov baribir real laboratoriya sharoitida bajarilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya aynan shu yoʻnalishda amaliy ish-harakatlarni boshlab yuborgan va laboratoriya odatiy biotexnologiya markazlari kabi faoliyat yuritmoqda.
Tadqiqotlar va hamkorlik yoʻnalishlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic bu borada oʻz imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida joriy yilning aprel oyida yashirin rejimda ishlovchi Coefficient Bio biotexnologik startapini sotib olgan edi. Hozirda laboratoriya ichki tadqiqotlar bilan bir qatorda tashqi hamkorlar bilan ham yaqindan ishlamoqda. Biroq kompaniya laboratoriya hozirda aniq qanday loyihalar ustida ishlayotganini oshkor etishni istamayapti.
Xususan, ushbu laboratoriya hozircha dori vositalarini yaratish (drug discovery) yoʻnalishiga ixtisoslashmagan. Anthropic farmatsevtika sanoati bilan raqobatlashayotgandek taassurot qoldirmaslikka harakat qilmoqda, chunki mazkur sohada kompaniyaning yirik mijozlari va hamkorlari koʻp. Masalan, yaqindagina Novo Nordisk kompaniyasi bilan qoʻshma dori vositalarini tadqiq qilish boʻyicha shartnoma imzolangani eʼlon qilingan edi.
Xavfsizlik va tanqidlar girdobiShu bilan birga, Anthropic oʻz mijozlari mahsulotlari bilan raqobatlashishi mumkin boʻlgan mahsulotlarni taqdim etgani uchun avval ham eʼtirozlarga uchragan. Shu sababli, kompaniya shu hafta Life Sciences Verification Program dasturini ishga tushirdi. Bu dastur malakali bio-tadqiqotchilarga kompaniyaning eng quvvatli modellardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.
Biroq texnologiyalar olamida xavfsizlik masalalari hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. Yaqinda Anthropic tadqiqotchisi Jeykob Koksonning isteʼfoga chiqishi jamoatchilik orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. U sunʼiy intellektni yaratayotganlar uning oʻn yillik oxirigacha butun insoniyatni qirib yuborishi mumkinligiga qattiq ishonishlarini aytib ogohlantirgan edi.
Sanoatdagi ziddiyatli qarashlarKompaniyaning oʻz xavfsizlik boʻlimi rahbari ham kelgusi oʻn yillikda sunʼiy intellekt insoniyatga ziyon yetkazish ehtimolini 10 foizdan yuqori baholagan. Shu fonda Anthropic bosh direktori Dario Amodei oʻtgan dam olish kunlari butun sanoat vakillarini ishni biroz sekinlashtirishga va oʻz-oʻzini tartibga solishga chaqirib chiqdi. U bioterrorizmni sunʼiy intellektning eng katta xavflaridan biri deb atab kelmoqda.
Ana shunday jiddiy ogohlantirishlar fonida kompaniyaning San-Fransiskoda biologik laboratoriya ochgani texnologiya olamida eʼtiborsiz qolmadi. Taniqli investor va dasturlash startapi asoschisi Chamax Palixapitiya X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida bu holatni kinoya bilan izohlab, bunday tashabbuslar xavotirli tus olayotganiga ishora qildi.
Izohlar 0
…