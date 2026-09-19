Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi

·26·Texno
Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anthropic kompaniyasi real hayotdagi tibbiy va biologik muammolarni hal etish maqsadida sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi.
  • Ushbu laboratoriya odatiy biotexnologiya markazlari kabi faoliyat yuritadi va hozirda dori vositalarini yaratishga ixtisoslashmagan.
  • Kompaniya oʻz mijozlari mahsulotlari bilan raqobatlashishi mumkin boʻlgan mahsulotlarni taqdim etgani uchun avval ham eʼtirozlarga uchragan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining jismoniy biologik tajribalarini oʻtkazishga moʻljallangan maxsus laboratoriyasiga ega ekanligini tasdiqladi. Ushbu qadam sunʼiy intellekt imkoniyatlarini raqamli olamdan tashqariga chiqargan holda, real hayotdagi tibbiy va biologik muammolarni hal etishga qaratilgan muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters agentligiga bergan intervyusida Anthropic kompaniyasining hayot haqidagi fanlar boʻlimi rahbari Erik Kauderer-Abrams biologiya sohasida tadqiqot olib borish uchun oxirgi sinov baribir real laboratoriya sharoitida bajarilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya aynan shu yoʻnalishda amaliy ish-harakatlarni boshlab yuborgan va laboratoriya odatiy biotexnologiya markazlari kabi faoliyat yuritmoqda.

Tadqiqotlar va hamkorlik yoʻnalishlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic bu borada oʻz imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida joriy yilning aprel oyida yashirin rejimda ishlovchi Coefficient Bio biotexnologik startapini sotib olgan edi. Hozirda laboratoriya ichki tadqiqotlar bilan bir qatorda tashqi hamkorlar bilan ham yaqindan ishlamoqda. Biroq kompaniya laboratoriya hozirda aniq qanday loyihalar ustida ishlayotganini oshkor etishni istamayapti.

Xususan, ushbu laboratoriya hozircha dori vositalarini yaratish (drug discovery) yoʻnalishiga ixtisoslashmagan. Anthropic farmatsevtika sanoati bilan raqobatlashayotgandek taassurot qoldirmaslikka harakat qilmoqda, chunki mazkur sohada kompaniyaning yirik mijozlari va hamkorlari koʻp. Masalan, yaqindagina Novo Nordisk kompaniyasi bilan qoʻshma dori vositalarini tadqiq qilish boʻyicha shartnoma imzolangani eʼlon qilingan edi.

Xavfsizlik va tanqidlar girdobi

Shu bilan birga, Anthropic oʻz mijozlari mahsulotlari bilan raqobatlashishi mumkin boʻlgan mahsulotlarni taqdim etgani uchun avval ham eʼtirozlarga uchragan. Shu sababli, kompaniya shu hafta Life Sciences Verification Program dasturini ishga tushirdi. Bu dastur malakali bio-tadqiqotchilarga kompaniyaning eng quvvatli modellardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

Biroq texnologiyalar olamida xavfsizlik masalalari hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. Yaqinda Anthropic tadqiqotchisi Jeykob Koksonning isteʼfoga chiqishi jamoatchilik orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. U sunʼiy intellektni yaratayotganlar uning oʻn yillik oxirigacha butun insoniyatni qirib yuborishi mumkinligiga qattiq ishonishlarini aytib ogohlantirgan edi.

Sanoatdagi ziddiyatli qarashlar

Kompaniyaning oʻz xavfsizlik boʻlimi rahbari ham kelgusi oʻn yillikda sunʼiy intellekt insoniyatga ziyon yetkazish ehtimolini 10 foizdan yuqori baholagan. Shu fonda Anthropic bosh direktori Dario Amodei oʻtgan dam olish kunlari butun sanoat vakillarini ishni biroz sekinlashtirishga va oʻz-oʻzini tartibga solishga chaqirib chiqdi. U bioterrorizmni sunʼiy intellektning eng katta xavflaridan biri deb atab kelmoqda.

Ana shunday jiddiy ogohlantirishlar fonida kompaniyaning San-Fransiskoda biologik laboratoriya ochgani texnologiya olamida eʼtiborsiz qolmadi. Taniqli investor va dasturlash startapi asoschisi Chamax Palixapitiya X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida bu holatni kinoya bilan izohlab, bunday tashabbuslar xavotirli tus olayotganiga ishora qildi.

AnthropicSuniy intellektBiologiyaTexnologiyaIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiBugun, 01:56Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaKecha, 22:52Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiKecha, 21:25Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiKecha, 19:21Xiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiXiaomi iBrain tizimi yordamida avtonom aqlli zavod ishini namoyish etdiKecha, 18:592025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari bor2025-yil oxiriga kelib ilmiy maqolalarning 89 foizida sunʼiy intellekt izlari borKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi