«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 5-turida «Brentford» o‘z uyida «Chelsi»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Ikkinchi bo‘limda Entoni (61-daqiqada), Igor Tiago (83-daqiqada) va Karvalyu (90+5-daqiqada) kiritgan gollar «Brentford»ga sensatsion g‘alabani taqdim etdi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Brentford» turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, «Chelsi» esa 7-o‘ringa tushib ketdi.
Angliya Premer-ligasining 5-turi kutilmagan va haqiqiy shov-shuvli sensatsiya bilan boshlandi. Turning dastlabki bellashuvida Londonning ko‘p millionlik yulduzlardan iborat «Chelsi» klubi safarda o‘z muxlislari qarshisida qattiq jang taklif eta oladigan xavfli «Brentford» mehmoni bo‘ldi. Biroq maydonda kechgan voqealar «ko‘klar» lageri uchun chinakam dahshatli tushga aylandi: mezbonlar 90 daqiqa davomida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yirik 3:0 hisobidagi sensatsion g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuvning birinchi bo‘limida darvozalar daxlsiz qolgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda «Brentford» hujum chizig‘i alanga oldi: 61-daqiqada Entoni hisobni ochgan bo‘lsa, 83-daqiqada braziliyalik forvard Igor Tiago farqni ikkitaga oshirdi, qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada esa Karvalyu «Chelsi»ning sabr kosasini to‘ldirgan so‘nggi nuqtani qo‘ydi. Ushbu zafardan so‘ng «Brentford» ochkolarini 9 taga yetkazib, APL turnir jadvalida kutilmaganda 3-pog‘onaga ko‘tarildi; «Chelsi» esa joriy mavsumdagi 2-mag‘lubiyatini qabul qilib olib, 7 ochko bilan 7-o‘ringa sho‘ng‘idi.
Xo‘sh, Emiliano Martines, Palmer va Netu kabi nomlarga ega «Chelsi»ning ikkinchi bo‘limdagi falokatiga nima sabab bo‘ldi, «Brentford» qanday qilib grand klub mudofaasini chilparchin qildi va 10 oktyabrdagi navbatdagi sinovlar oldidan intriga qay darajada kuchaydi?
«Ikkinchi bo‘limdagi bo‘ron va 3 ta javobsiz to‘p»: Bellashuv xronikasi
«Brentford Kommyuniti» stadionida kechgan o‘yindagi asosiy voqealar:
61-daqiqa — Entonining muhim zarbasi (1:0): Mezbonlarning qanotdan uyushtirgan keskin qarshi hujumini Entoni sovuqqonlik bilan yakunlab, hisobni ochdi;
83-daqiqa — Igor Tiagodan mustahkam ustunlik (2:0): Braziliyalik hujumchi jarima maydoni ichida mahorat ko‘rsatib, himoyachilarni ortda qoldirdi va ikkinchi to‘pni darvozaga joyladi;
90+5-daqiqa — Karvalyuning qarori (3:0): Zaxiradan maydonga tushgan Karvalyu uchrashuvning so‘nggi soniyalarida «Chelsi» himoyasining pala-partishligidan foydalanib, yakuniy hisobni o‘rnatdi;
Darvozabonlar jangi: Mezbonlar posboni Kellexer o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan holda bir nechta xavfli vaziyatlarni bartaraf etdi, Emiliano Martines esa sheriklarining mudofaadagi qo‘pol xatolari tufayli uch bor to‘p o‘tkazib yubordi.
«3-o‘rindagi "asalarilar" va pastga sho‘ng‘igan "ko‘klar"»: Turnir jadvalidagi keskin burilish
5-tur startidan keyingi APL jadvali manzarasi:
«Brentford» TOP-3 safida: Ortda qolgan beshta bellashuvdan so‘ng 9 ochko to‘plagan Tomas Frank shogirdlari kuchli uchlikka kirib oldi va chempionlik poygasiga qo‘shildi;
«Chelsi» uchun 2-mag‘lubiyat: Sarflangan millionlarga qaramay, mavsumdagi beqarorlik «ko‘klar»ni 7 ochko bilan 7-o‘rinda ushlab turibdi;
Hujum va mudofaa muvozanatining yo‘qligi: Palmer, Rojers va Uelbek uchligi raqibning ixcham va zich himoyasini yorib o‘tishda ojizlik qildi.
6-tur oldidan tayyorgarlik: 10 oktyabr kuni klublarni nima kutmoqda?
Navbatdagi tur bahslari taqvimi va mutaxassislar tahlili:
«Chelsi» — «Bornmut» (10 oktyabr): Londonliklar uyda «Bornmut»ni qabul qiladi va mazkur bahsda jamoadan muxlislar oldida faqat revansh va ishonchli g‘alaba talab etiladi;
«Aston Villa» — «Brentford» (10 oktyabr): Yangicha temp topgan «Brentford» Birmingemga safar qilib, kuchli «Aston Villa»ga qarshi 3 ochko uchun kurashadi;
Murabbiylar shtabiga bosim: Ikki marotaba ochko boy bergan «Chelsi» rahbariyati va murabbiylar shtabi zaxira kuchlari hamda taktik sxemalarni qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘ladi.
«Brentford»ning «Chelsi» ustidan qozongan 3:0 hisobidagi ushbu tarixiy yirik g‘alabasi Angliya Premer-ligasida grand va autsayder tushunchalari yo‘qolib borayotganini, har bir tur kutilmagan dramalarni taqdim etishini yana bir bor yaqqol isbotladi.
Sizningcha, ulkan sarmoya va yulduzli tarkibga ega «Chelsi»ning «Brentford»dan bunday yirik hisobda yengilishiga murabbiyning taktik xatosi sababmi yoki futbolchilarning loqaydligi? «Brentford»ning hozirgi shiddati ularni mavsum oxirigacha yevrokuboklar zonasida saqlab qola oladimi? O‘z tahliliy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APLning ushbu qaynoq sensatsiyasi sharhini barcha futbol ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…