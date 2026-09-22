Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi
O‘zbekiston delegatsiyasi XX yozgi Osiyo o‘yinlarida navbatdagi medalni qo‘lga kiritdi. Ko‘rgazmali chiqish dasturida ishtirok etgan Darya Latisheva hakamlardan 19,413 ball olib, kumush medalga sazovor bo‘ldi. Bu natija uning Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy medallari sonini uchtaga yetkazdi.
O‘zbekistonlik sportchilarning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlaridagi sovrinli chiqishlari davom etmoqda. Navbatdagi medal Darya Latisheva hisobiga yozildi.
O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan sportchi ko‘rgazmali chiqish dasturida o‘z mahoratini namoyish etib, hakamlardan 19,413 ball to‘pladi.
Bu ko‘rsatkich Latishevaga musobaqada ikkinchi o‘rinni egallash va shohsupaga ko‘tarilish imkonini berdi.
19,413 ball — Latishevaga kumush medalni olib keldi
Ko‘rgazmali chiqish dasturida sportchilarning texnikasi, harakatlarni bajarish sifati va dasturni ijro etishi kabi jihatlar hakamlar tomonidan baholanadi.
Darya Latisheva o‘z chiqishini yuqori natija bilan yakunladi.
Hakamlar uning dasturiga 19,413 ball berdi. Yakuniy natijalarga ko‘ra, bu ko‘rsatkich ikkinchi o‘rinni egallash uchun yetarli bo‘ldi.
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi.
Bu Latishevaning Osiyo o‘yinlaridagi uchinchi medali
Darya Latishevaning bugungi natijasi faqat O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘lib qolmadi.
Kumush medal sportchining Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy medallari sonini uchtaga yetkazdi.
Shu tariqa, Latisheva Osiyo o‘yinlarining uch karra sovrindori maqomiga ega bo‘ldi.
Uning navbatdagi medali O‘zbekiston sporti uchun ham e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.
O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasi boyimoqda
2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari bir qator sport turlarida medallar uchun kurash olib bormoqda.
Musobaqalarning turli yo‘nalishlarida o‘zbekistonlik sportchilarning sovrindor bo‘layotgani delegatsiyaning umumiy medallar jamg‘armasini to‘ldirib bormoqda.
Darya Latishevaning kumush medali ham ana shu jamg‘armaga qo‘shilgan navbatdagi sovrin bo‘ldi.
E’tiborli jihati shundaki, sportchining o‘zi uchun ham ushbu medal alohida ahamiyatga ega. Chunki u Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy sovrinlari sonini uchtaga yetkazdi.
Shohsupada yana bir O‘zbekiston vakili
Ko‘rgazmali chiqish dasturida ikkinchi natijani qayd etgan Darya Latisheva taqdirlash marosimida shohsupaga ko‘tarildi.
Uning 19,413 ballik natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi kumush medalni ta’minladi.
Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurash hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari oldida yana bir qator bahslar va sovrinlar uchun imkoniyatlar bor.
Darya Latishevaning kumush medali esa ushbu musobaqada O‘zbekiston delegatsiyasiga qo‘shilgan navbatdagi sovrin sifatida tarixda qoldi. Sportchining shaxsiy medallari soni esa uchtaga yetdi.
Izohlar 0
…