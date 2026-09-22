Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi

·1·Sport
Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi

O‘zbekiston delegatsiyasi XX yozgi Osiyo o‘yinlarida navbatdagi medalni qo‘lga kiritdi. Ko‘rgazmali chiqish dasturida ishtirok etgan Darya Latisheva hakamlardan 19,413 ball olib, kumush medalga sazovor bo‘ldi. Bu natija uning Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy medallari sonini uchtaga yetkazdi.

O‘zbekistonlik sportchilarning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlaridagi sovrinli chiqishlari davom etmoqda. Navbatdagi medal Darya Latisheva hisobiga yozildi.

O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan sportchi ko‘rgazmali chiqish dasturida o‘z mahoratini namoyish etib, hakamlardan 19,413 ball to‘pladi.

Bu ko‘rsatkich Latishevaga musobaqada ikkinchi o‘rinni egallash va shohsupaga ko‘tarilish imkonini berdi.

19,413 ball — Latishevaga kumush medalni olib keldi

Ko‘rgazmali chiqish dasturida sportchilarning texnikasi, harakatlarni bajarish sifati va dasturni ijro etishi kabi jihatlar hakamlar tomonidan baholanadi.

Darya Latisheva o‘z chiqishini yuqori natija bilan yakunladi.

Hakamlar uning dasturiga 19,413 ball berdi. Yakuniy natijalarga ko‘ra, bu ko‘rsatkich ikkinchi o‘rinni egallash uchun yetarli bo‘ldi.

Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi.

Bu Latishevaning Osiyo o‘yinlaridagi uchinchi medali

Darya Latishevaning bugungi natijasi faqat O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘lib qolmadi.

Kumush medal sportchining Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy medallari sonini uchtaga yetkazdi.

Shu tariqa, Latisheva Osiyo o‘yinlarining uch karra sovrindori maqomiga ega bo‘ldi.

Uning navbatdagi medali O‘zbekiston sporti uchun ham e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.

O‘zbekiston delegatsiyasi medallar jamg‘armasi boyimoqda

2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari bir qator sport turlarida medallar uchun kurash olib bormoqda.

Musobaqalarning turli yo‘nalishlarida o‘zbekistonlik sportchilarning sovrindor bo‘layotgani delegatsiyaning umumiy medallar jamg‘armasini to‘ldirib bormoqda.

Darya Latishevaning kumush medali ham ana shu jamg‘armaga qo‘shilgan navbatdagi sovrin bo‘ldi.

E’tiborli jihati shundaki, sportchining o‘zi uchun ham ushbu medal alohida ahamiyatga ega. Chunki u Osiyo o‘yinlaridagi shaxsiy sovrinlari sonini uchtaga yetkazdi.

Shohsupada yana bir O‘zbekiston vakili

Ko‘rgazmali chiqish dasturida ikkinchi natijani qayd etgan Darya Latisheva taqdirlash marosimida shohsupaga ko‘tarildi.

Uning 19,413 ballik natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi kumush medalni ta’minladi.

Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurash hali davom etmoqda. Demak, O‘zbekiston sportchilari oldida yana bir qator bahslar va sovrinlar uchun imkoniyatlar bor.

Darya Latishevaning kumush medali esa ushbu musobaqada O‘zbekiston delegatsiyasiga qo‘shilgan navbatdagi sovrin sifatida tarixda qoldi. Sportchining shaxsiy medallari soni esa uchtaga yetdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiBugun, 14:10Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Bugun, 13:26O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiO‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiBugun, 12:55Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Bugun, 12:41San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)Bugun, 10:33Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi