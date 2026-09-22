XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi

·0·Sport
XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi

O‘zbekistonlik Firdavs Atamuradov XX yozgi Osiyo o‘yinlarida finalgacha yetib borib, aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -60 kilogramm vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritdi. U finalda Tojikiston vakili Mirzobek Umarovga qarshi bahs olib bordi.

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi navbatdagi medalni qo‘lga kiritdi.

Bu safar sovrin aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -60 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Firdavs Atamuradov hisobiga yozildi.

Sportchimiz musobaqa davomida bir nechta jiddiy raqiblarni yengib, hal qiluvchi bosqichgacha yetib bordi.

Atamuradov finalga qanday yetib bordi?

Firdavs Atamuradovning Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki -60 kg vazn toifasidagi bahslardan boshlandi.

Musobaqaning ilk bosqichlaridanoq o‘zbekistonlik sportchi munosib natija qayd etdi. U dastlab Tailand vakili Nattavut Kayevxanchumni taslim usulida mag‘lub etdi. Keyingi bosqichda Xitoy Taypeyi vakili Chan Lini hakamlar qarori bilan yengdi.

Chorak finalda ham Atamuradovning ustunligi qayd etildi. U yana Chan Liga qarshi jang o‘tkazib, 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Yarim finalda esa o‘zbekistonlik sportchi Qirg‘iziston vakili Dastan Kanibek Uluga qarshi bahs olib bordi. Atamuradov ushbu jangda 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, Firdavs Atamuradov -60 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining oltin medali uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Finalda tojikistonlik raqib qarshi oldi

Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Atamuradov Tojikiston vakili Mirzobek Umarovga qarshi maydonga tushdi.

Jang yakunida Umarov g‘alaba qozonib, oltin medalga ega bo‘ldi. Atamuradov esa musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Natijada o‘zbekistonlik sportchi XX yozgi Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioniga aylandi.

Bu O‘zbekiston delegatsiyasi uchun ikkinchi kumush medal

Firdavs Atamuradovning natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoyadagi ushbu Osiyo o‘yinlaridagi ikkinchi kumush medal bo‘ldi.

Qayd etish joiz, aralash jang san’atlari XX Osiyo o‘yinlari dasturiga ilk bor kiritilgan. O‘zbekiston nomidan ushbu yo‘nalishda Firdavs Atamuradovdan tashqari Hilola Sobirova va Nodirbek Shavkatov ham ishtirok etmoqda.

Nodirbek Shavkatov -71 kilogramm vazn toifasida bronza medalni qo‘lga kiritgan. Hilola Sobirova esa ayollar o‘rtasida -60 kilogramm vazn toifasida finalga yo‘l olgan.

Atamuradovning kumushi medallar jamg‘armasini to‘ldirdi

Firdavs Atamuradovning sovrini O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallar jamg‘armasiga yana bir medalni qo‘shdi.

Ochiq manbalardagi ma’lumotlarga ko‘ra, Atamuradovning kumush medali bilan birga O‘zbekiston sportchilari Aichi-Nagoyadagi musobaqada jami to‘rtta medalga ega bo‘lgan: oltin, ikki kumush va bronza.

Bundan avval karate bahslarida Abdulvahob Rashidov oltin, Humoyunmirzo Halimov kumush medal olgan, Nodirbek Shavkatov esa MMA bo‘yicha bronza medalga sazovor bo‘lgan.

Firdavs Atamuradovning natijasi esa O‘zbekistonning MMA bo‘yicha Osiyo o‘yinlaridagi ilk ishtirokidayoq final bosqichida medal qayd etganini anglatadi.

Shunday qilib, Aichi-Nagoyadagi bahslarda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi. Firdavs Atamuradov -60 kilogramm vaznda finalgacha yetib borib, Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni sifatida musobaqani yakunladi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Bugun, 13:26O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiO‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiBugun, 12:55Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Futbolchini maydon tekislovchi mashina bosib ketdi (video)Bugun, 12:41San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)San-Fransiskoda jangovar odamsimon robot mashhur blogerning qo‘lini sindirdi (video)Bugun, 10:33Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiBugun, 08:25«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladiBugun, 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi