XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi
O‘zbekistonlik Firdavs Atamuradov XX yozgi Osiyo o‘yinlarida finalgacha yetib borib, aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -60 kilogramm vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritdi. U finalda Tojikiston vakili Mirzobek Umarovga qarshi bahs olib bordi.
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi navbatdagi medalni qo‘lga kiritdi.
Bu safar sovrin aralash jang san’atlarining modern yo‘nalishida -60 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Firdavs Atamuradov hisobiga yozildi.
Sportchimiz musobaqa davomida bir nechta jiddiy raqiblarni yengib, hal qiluvchi bosqichgacha yetib bordi.
Atamuradov finalga qanday yetib bordi?
Firdavs Atamuradovning Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki -60 kg vazn toifasidagi bahslardan boshlandi.
Musobaqaning ilk bosqichlaridanoq o‘zbekistonlik sportchi munosib natija qayd etdi. U dastlab Tailand vakili Nattavut Kayevxanchumni taslim usulida mag‘lub etdi. Keyingi bosqichda Xitoy Taypeyi vakili Chan Lini hakamlar qarori bilan yengdi.
Chorak finalda ham Atamuradovning ustunligi qayd etildi. U yana Chan Liga qarshi jang o‘tkazib, 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Yarim finalda esa o‘zbekistonlik sportchi Qirg‘iziston vakili Dastan Kanibek Uluga qarshi bahs olib bordi. Atamuradov ushbu jangda 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, Firdavs Atamuradov -60 kg vazn toifasida Osiyo o‘yinlarining oltin medali uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Finalda tojikistonlik raqib qarshi oldi
Oltin medal uchun kechgan hal qiluvchi bahsda Atamuradov Tojikiston vakili Mirzobek Umarovga qarshi maydonga tushdi.
Jang yakunida Umarov g‘alaba qozonib, oltin medalga ega bo‘ldi. Atamuradov esa musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Natijada o‘zbekistonlik sportchi XX yozgi Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioniga aylandi.
Bu O‘zbekiston delegatsiyasi uchun ikkinchi kumush medal
Firdavs Atamuradovning natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi-Nagoyadagi ushbu Osiyo o‘yinlaridagi ikkinchi kumush medal bo‘ldi.
Qayd etish joiz, aralash jang san’atlari XX Osiyo o‘yinlari dasturiga ilk bor kiritilgan. O‘zbekiston nomidan ushbu yo‘nalishda Firdavs Atamuradovdan tashqari Hilola Sobirova va Nodirbek Shavkatov ham ishtirok etmoqda.
Nodirbek Shavkatov -71 kilogramm vazn toifasida bronza medalni qo‘lga kiritgan. Hilola Sobirova esa ayollar o‘rtasida -60 kilogramm vazn toifasida finalga yo‘l olgan.
Atamuradovning kumushi medallar jamg‘armasini to‘ldirdi
Firdavs Atamuradovning sovrini O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallar jamg‘armasiga yana bir medalni qo‘shdi.
Ochiq manbalardagi ma’lumotlarga ko‘ra, Atamuradovning kumush medali bilan birga O‘zbekiston sportchilari Aichi-Nagoyadagi musobaqada jami to‘rtta medalga ega bo‘lgan: oltin, ikki kumush va bronza.
Bundan avval karate bahslarida Abdulvahob Rashidov oltin, Humoyunmirzo Halimov kumush medal olgan, Nodirbek Shavkatov esa MMA bo‘yicha bronza medalga sazovor bo‘lgan.
Firdavs Atamuradovning natijasi esa O‘zbekistonning MMA bo‘yicha Osiyo o‘yinlaridagi ilk ishtirokidayoq final bosqichida medal qayd etganini anglatadi.
Shunday qilib, Aichi-Nagoyadagi bahslarda O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir kumush medal paydo bo‘ldi. Firdavs Atamuradov -60 kilogramm vaznda finalgacha yetib borib, Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni sifatida musobaqani yakunladi.
Izohlar 0
…