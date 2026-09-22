Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi
O‘zbek professional boksi tarixida yangi oltin sahifa ochilish arafasida: dunyoning eng nufuzli boks tashkilotlaridan biri bo‘lgan Jahon boks assotsiatsiyasi (WBA) super o‘rta vazn toifasida rasmiy chempionlik jangini o‘tkazish to‘g‘risida qat’iy qaror chiqardi. Tashkilotning Chempionlik qo‘mitasi amaldagi WBA jahon chempioni, meksikalik yulduz Xayme Mungiya hamda ushbu vazn toifasining rasmiy 1-raqamli majburiy da’vogari bo‘lgan Bektemir «Bek Bulli» Meliqo‘ziyev o‘rtasida chempionlik kamarini himoya qilish to‘qnashuvini o‘tkazishni rasman buyurdi.
WBA reglamentiga muvofiq, har ikki bokschining jamoalariga barcha tashkiliy va moliyaviy shartlarni kelishib olish uchun 21 oktyabrga qadar 30 kunlik muzokara muddati berildi. 2026 yil may oyida Las-Vegasdagi mashhur «T-Mobile Arena»da chempionlik unvonini qo‘lga kiritgan Mungiya uchun majburiy himoya muddati allaqachon tugagan bo‘lib, u kamarni saqlab qolish uchun reytingda karvonboshi bo‘lib turgan Meliqo‘ziyev bilan ringga ko‘tarilishga majbur. Agar tomonlar belgilangan vaqt ichida murosaga kelmasa, ushbu markaziy jang promouterlik kimoshdi savdosiga (purse bid) qo‘yiladi.
Xo‘sh, Bektemir Meliqo‘ziyev Meksika boks maktabining eng xavfli vakillaridan birini nokautga uchratib, O‘zbekistonga mutlaq jahon chempionlik kamarini olib kela oladimi, Mungiya «o‘zbek sheryuragi»dan qochishga urinadimi va jang Las-Vegasdami yoki boshqa megapolisda bo‘lib o‘tadi?
«30 kunlik dedlayn, WBA buyrug‘i va Las-Vegas qasosi»: Chempionlik bahsining 5 ta asosiy nuqtasi
WBA qarori va bo‘lajak tarixiy superjang haqidagi eng muhim faktlar:
WBA'dan rasmiy buyruq: Tashkilot chempioni Xayme Mungiya va majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev to‘qnashuvi bo‘yicha rasmiy ko‘rsatma berdi;
21 oktyabrgacha 30 kunlik muhlat: Bokschilarning promouterlari jang sanasi va manzilini kelishib olish uchun 30 kun ichida kelishuvga erishishlari shart;
Mungiya qochib qutulolmaydi: WBA qoidalarining C.10 va C.12-bandlariga ko‘ra, chempion majburiy himoyani faqat 1-raqamli da’vogar Meliqo‘ziyevga qarshi o‘tkazishi kerak, aks holda unvonidan mahrum etiladi;
Kimoshdi savdosi xavfi: Agar tomonlar 21 oktyabrgacha kelisha olmasa, jangni tashkil etish huquqi ochiq auksion orqali eng ko‘p pul tikkan promouterga beriladi;
Ikki zarbdor pancher qarama-qarshiligi: 46 g‘alabaga ega meksikalik fenomen va professional ringda raqiblarini yanchib kelayotgan O‘zbekiston vakili o‘rtasidagi jang yilning eng qaynoq bahsi bo‘lishi kutilmoqda.
Bektemir Meliqo‘ziyev va Xayme Mungiya: Chempionlik jangi oldidan statistika taqqosi
Super o‘rta vazn gigantlarining professional ringdagi ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Xayme Mungiya (Amaldagi jahon chempioni)
Bektemir Meliqo‘ziyev (Rasmiy majburiy da’vogar)
Fuqaroligi
Meksika
O‘zbekiston
Yoshi
29 yosh
30 yosh
Janglar soni
48 ta jang
18 ta jang
G‘alabalar ko‘rsatkichi
46 ta g‘alaba (Ko‘p qismi nokaut bilan)
17 ta g‘alaba (10 dan ziyod nokaut)
Mag‘lubiyatlar soni
2 ta mag‘lubiyat
1 ta mag‘lubiyat (qasosi olingan)
Hozirgi maqomi
WBA Jahon chempioni (Las-Vegas, 2026 yil may)
WBA reytingida yaqqol 1-o‘rin egasi
Muzokaralar dedlayni
2026 yil 21 oktyabrgacha (30 kunlik muhlat)
2026 yil 21 oktyabrgacha (30 kunlik muhlat)
Professional boks ekspertizasi: Nega bu jang Bektemir Meliqo‘ziyev karyerasining eng katta imtihoni?
Xalqaro boks sharhlovchilari va insayderlarning tahliliy xulosalari:
«Chapaqay» zarba va jismoniy bosim: Bektemir Meliqo‘ziyev o‘ziga xos tajovuzkor, raqibni burchakka qamab uradigan chap qo‘l og‘ir zarbasiga (bodi-panch) ega; Mungiya an’anaviy ochiq jangni yoqtirganligi bois, bu Bektemir uchun raqib korpusini ishdan chiqarishga qulay imkoniyat yaratadi;
Mungiyaning og‘ir tajribasi: Meksikalik charm qo‘lqop ustasi 48 ta jangda qatnashgan va Saul «Kanelo» Alvares kabi dunyoning eng sara yulduzlari bilan 12 raundlik janglarda sinalgan; uning chidamliligi va jang tempini ushlab turishi Bektemirdan yuqori taktik aqlni talab etadi;
Promouterlar siyosati: Golden Boy va meksikalik promouterlar odatda o‘z chempionlarini himoya qilishga urinadi, ammo WBA tashkilotining qat’iy bosimi va Meliqo‘ziyevning majburiy da’vogarligi bu to‘qnashuvning muqarrarligini ta’minlaydi;
O‘zbek boksining yangi cho‘qqisi: Isroil Madrimov, Murodjon Ahmadaliyev va boshqa yulduzlarimizdan so‘ng super o‘rta vaznda chempionlik kamarining yurtimizga kelishi professional boksimizni dunyoning eng yuqori elitasi darajasiga ko‘taradi.
WBA tomonidan berilgan ushbu rasmiy buyruq Bektemir Meliqo‘ziyev uchun yillar davomida kutilgan orzu va jahon toji sari olib boruvchi hal qiluvchi jangni boshlab berdi.
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev 46 ta g‘alabaga ega bo‘lgan meksikalik yulduz Xayme Mungiyani nokautga uchrata oladimi yoki jang to‘liq 12 raund davom etadimi? Bu to‘qnashuv qayerda — Las-Vegasdami yoki Toshkentda tashkil etilishini istardingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksining ushbu tarixiy voqeasi haqidagi qaynoq tahlilni barcha charm qo‘lqop ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…