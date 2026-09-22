Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)

·0·Madaniyat
Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)

Aktrisa Feruza Yusupovaning qizi Shamsiya 1 yoshni qarshi oldi. Aktrisa 21 sentyabr kuni qizining tug‘ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan bayramdan videoni Instagram sahifasiga joyladi.

Videoda Feruza Yusupovaning turmush o‘rtog‘i qizining ilk tug‘ilgan kunini Maldiv orolida nishonlashni rejalashtirgani aks etgan. U rafiqasi va qizini orol sohilida romantik kecha bilan kutib olgan. Tug‘ilgan kun davomida oila birga vaqt o‘tkazgani, shuningdek, Feruza va Shamsiyaga sovg‘alar taqdim etilgani videoda ko‘rsatilgan.

Aktrisa videoga “Family Date 21.09.26. Maa Sha Allah. 1 yoshing muborak, qizim. Adamizga rahmat! Biz uchun shunaqa kecha uyushtirganlari uchun”, deya izoh qoldirgan.

Aktrisaning ushbu posti kuzatuvchilar e’tiborini ham tortgan. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Shamsiyani tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga samimiy tilaklarini bildirgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaBugun, 13:48Shahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiShahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiBugun, 13:47Maftuna Xolmurotovadan ijodiy yangilik: "Muhabbatim" nomli yangi premera qo‘shiq muxlislar e’tiborida!Maftuna Xolmurotovadan ijodiy yangilik: "Muhabbatim" nomli yangi premera qo‘shiq muxlislar e’tiborida!Bugun, 13:36Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he ikkinchi bor ona bo‘ldi!Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he ikkinchi bor ona bo‘ldi!Bugun, 13:19“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)Bugun, 13:11Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)Bugun, 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh