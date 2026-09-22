IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?
Professional boksning superog‘ir vazn toifasidagi chempionlik kamarlari atrofida hal qiluvchi harakatlar boshlandi. Taniqli britaniyalik promouter Frenk Uorren o‘zining asosiy mijozlaridan biri, og‘ir vaznda IBF yangi jahon chempioni Filip Xrgovichning kelgusi rejalari va majburiy himoya jangi tafsilotlarini oshkor qildi. Boxing Scene nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, xorvatiyalik kamar egasi joriy yilda boshqa ringga ko‘tarilmaydi, biroq 2027 yil boshida majburiy da’vogar kubalik Frenk Sanchesga qarshi chempionlik unvonini himoya qiladi.
Promouter ilgari ushbu jangni kechiktirish uchun Sanchesning jamoasiga katta miqdorda tovon puli («step-aside money») to‘langanini ochiq tan oldi: «Xrgovich bu yil ringga chiqmaydi, lekin kelasi yilning boshida jang qiladi. Biz buni tashkil qilamiz. Filip ayni paytda Frenk Sanchesga qarshi bellashishi kerak. Bu uning majburiy himoyasi va biz mazkur to‘qnashuvga rozilik berganmiz. Avvalroq Sanchesga vaqtincha chetga chekinishi uchun katta miqdorda pul ham to‘lagan edik».
Eslatib o‘tamiz, Xrgovich 2026 yil 29 avgust kuni Britaniyaning yosh yulduzi Mozes Itaumani 9-raundda texnik nokautga uchratib, vakant qolgan IBF kamarini qo‘lga kiritgan edi. Ushbu divizionda IBF reytingining 4-pog‘onasida kelayotgan ikki karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov esa 17 oktyabr kuni britaniyalik Solomon Dakresga qarshi o‘ta muhim saralash jangini o‘tkazadi.
Xo‘sh, Xrgovich kubalik «Flesh» laqabli Sanchesning mudofaasini yorib o‘ta oladimi, Bahodir Jalolov oktyabrdagi g‘alabadan so‘ng chempionlik jangiga rasmiy 1-raqamli da’vogarga aylanadimi va o‘zbek «Katta odami» IBF taxtiga qachon ko‘tariladi?
«Tovon puli, Sanches bilan dedlayn va Jalolovning qadami»: Vazndagi 5 ta asosiy nuqta
Superog‘ir vazn elitasida kutilayotgan voqealarning eng muhim jihatlari:
Xrgovich 2027 yil boshida qaytadi: Xorvatiyalik IBF chempioni 2026 yil oxirigacha hordiq chiqaradi va kelgusi yil boshida oktagonga tushadi;
Majburiy himoya — Frenk Sanches: IBF tashkilotining rasmiy talabi bilan Xrgovich kamarini kubalik xavfli nokautchiga qarshi himoya qilishga majbur;
Sanchesga to‘langan katta pullar: Frenk Uorren Xrgovichning Itaumaga qarshi chempionlik jangini uyushtirish uchun Sanchesga vaqtincha chetga chiqib turishi uchun kompensatsiya to‘langanini tasdiqladi;
Itaumaning qulashi: 29 avgustda 9-raundda texnik nokautga uchragan britan yulduzi kamarni Xrgovichga topshirishga majbur bo‘lgan edi;
Bahodir Jalolov eshik qoqmoqda: IBF reytingida 4-o‘rinda borayotgan hamyurtimiz 17 oktyabr kuni Solomon Dakresni mag‘lub etsa, ushbu chempionlik poygasining eng asosiy favoritiga aylanadi.
Superog‘ir vazndagi IBF taxti: Chempion va da’vogarlar taqqosi
IBF reytingining yuqori cho‘qqisidagi kuchlar balansi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Filip Xrgovich (Amaldagi IBF chempioni)
Frenk Sanches (Rasmiy majburiy da’vogar)
Bahodir Jalolov (IBF 4-o‘rin egasi)
Fuqaroligi
Xorvatiya
Kuba
O‘zbekiston
Laqabi
«El Animal» (Yirtqich)
«The Cuban Flash»
«Big Uzbek» (Katta o‘zbek)
Maqomi
Jahon chempioni (Itaumani yutgan)
Rasmiy 1-raqamli da’vogar
Olimpiya chempioni, TOP-4 da’vogar
Keyingi jang vaqti
2027 yil boshi
2027 yil boshi (Xrgovichga qarshi)
2026 yil 17 oktyabr (Dakresga qarshi)
Promouteri
Frenk Uorren (Queensberry)
Premier Boxing Champions / PBC
Top Rank / saudiyalik hamkorlar
Strategik vazifasi
Kamarni muvaffaqiyatli himoya qilish
Tovon pulidan so‘ng chempion bo‘lish
Dakresni yengib, final da’vogari bo‘lish
Professional boks ekspertizasi: Nega bu zanjir Bahodir Jalolov uchun eng katta imkoniyat?
Xalqaro boks sharhlovchilari va insayderlarining tahliliy xulosalari:
«Tovon puli» taktikasining tugashi: Xrgovich jamoasi Sanchesga pul to‘lab vaqt yutgan edi, ammo IBF reglamenti ikkinchi bor bunday sun’iy kechiktirishga yo‘l qo‘ymaydi; chempionlik jangi 2027 yil boshida o‘tishi shart, bu esa vazndagi sun’iy to‘siqlarni olib tashlaydi;
Jalolovning 17 oktyabrdagi tramplini: Bahodir Jalolovning britaniyalik Solomon Dakresga qarshi jangi shunchaki reyting bahsi emas; g‘alaba hamyurtimizni IBF da’vogarlik jadvalida 2-yoki 1-o‘ringa ko‘taradi va Xrgovich — Sanches jangi g‘olibi bilan ro‘baro‘ qiladi;
Xrgovich va Sanches stillari to‘qnashuvi: Xrgovich kuchli jismoniy bosim va og‘ir krosslarga tayanadi, kubalik Sanches esa maktab ko‘rgan klassik himoya va chapqay harakatlarga ega; ularning jangi 12 raundga cho‘zilib, har ikki bokschini ham jismonan qattiq sillasini quritishi mumkin;
O‘zbek og‘ir vaznining tarixiy lahzasi: Ruslan Chagayevdan keyin professional boksning superog‘ir divizionida kamarga yaqin kelgan Bahodir Jalolov o‘z gabaritlari, chap qo‘l zarbasi va olimpiya harakatchanligi bilan ham Xrgovich, ham Sanches uchun yengib bo‘lmas muammo hisoblanadi.
Frenk Uorren tomonidan e’lon qilingan mazkur kelishuv 2027 yil boshida og‘ir vaznda chempionlik kamari uchun murosasiz kurashni boshlab beradi va bu jang o‘zbek boksi tarixiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.
Sizningcha, Filip Xrgovich va kubalik Frenk Sanches o‘rtasidagi to‘qnashuvda kim g‘olib chiqadi? Bahodir Jalolov 17 oktyabrda Solomon Dakresni nokautga uchratib, 2027 yilda ushbu kamarga mutlaq egalik qila oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti kelajagiga oid ushbu qaynoq tahlilni barcha boks ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…