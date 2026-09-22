Afra Saracho‘g‘li bilan bog‘liq ishda yangi burilish: aktrisa ilk bor giyohvand moddalar bo‘yicha munosabat bildirdi

·55·Madaniyat
Afra Saracho‘g‘li bilan bog‘liq ishda yangi burilish: aktrisa ilk bor giyohvand moddalar bo‘yicha munosabat bildirdi

Turkiyada mashhur shaxslarga nisbatan olib borilayotgan giyohvand moddalar bo‘yicha tergov doirasida aktrisa Afra Saracho‘g‘lu haqida ham qo‘lga olish qarori chiqarilgani xabar qilindi.

Aktrisa xabarni chet elda eshitgan

Afra Saracho‘g‘lu mazkur xabarni chet elda bo‘lgan vaqtida bilganini ma’lum qildi. Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, uning xorijga safari avvaldan rejalashtirilgan ish safari bo‘lgan.

Saracho‘g‘lu Turkiyaga qaytib, tergov doirasida ko‘rsatma berishini bildirdi. Aktrisa vaziyatga aniqlik kiritish uchun eng qisqa muddatda Turkiyaga qaytishini aytdi. Shuningdek, u tergov doirasida ko‘rsatma berishga tayyorligini ma’lum qilgan.

Saracho‘g‘lu vaziyat tez orada oydinlashishiga ishonchi komil ekanini ta’kidladi.

Hozircha mazkur xabar tergov doirasidagi jarayon sifatida tilga olinmoqda. Aktrisaning o‘zi esa Turkiyaga qaytib, tegishli organlarga ko‘rsatma berishini bildirgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)Bugun, 14:18Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaBugun, 13:48Shahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiShahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiBugun, 13:47Maftuna Xolmurotovadan ijodiy yangilik: "Muhabbatim" nomli yangi premera qo‘shiq muxlislar e’tiborida!Maftuna Xolmurotovadan ijodiy yangilik: "Muhabbatim" nomli yangi premera qo‘shiq muxlislar e’tiborida!Bugun, 13:36Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he ikkinchi bor ona bo‘ldi!Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he ikkinchi bor ona bo‘ldi!Bugun, 13:19“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)“80 yil, 80 bahor, 80 yoz”: Saidkomil Umarov uzoq umr ko‘rish sirini aytdi (video)Bugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh