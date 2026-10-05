Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildi

·63·Dunyo
Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildi

Ummonning Al-Musanna shahrida bo‘lib o‘tgan tuya go‘zallik tanlovida kutilmagan voqea kuzatildi. Tanlovda qatnashishi kerak bo‘lgan 20 ta tuya veterinariya tekshiruvlaridan keyin musobaqadan chetlatildi. Bunga hayvonlarning tashqi ko‘rinishini sun’iy ravishda o‘zgartirishga urinish sabab bo‘lgan.

Mutaxassislar ayrim tuyalarga botoks va filler yuborilgani, shuningdek, o‘rkach hajmini kattaroq ko‘rsatish uchun silikon ishlatilganini aniqlagan. Mushaklarni yanada aniq ko‘rsatish maqsadida gormonlardan foydalanilgan bo‘lishi ehtimoli ham o‘rganilmoqda.

Ko‘rfaz davlatlaridagi tuya tanlovlarida tashqi ko‘rinish muhim mezonlardan biri sanaladi. Hakamlar hayvonlarning lablari, burni, boshi, bo‘yni, o‘rkachi va tana tuzilishiga e’tibor qaratadi. Shu sababli g‘oliblik hayvon egasiga katta moliyaviy foyda keltirishi mumkin.

Veterinariya mutaxassislarining fikricha, bunday kosmetik aralashuvlar infeksiya, yallig‘lanish va to‘qimalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin. Botoks esa yuz mushaklari faoliyatiga ta’sir qilib, hayvonning ovqatlanishi va suv ichishiga xalaqit berishi ehtimoli bor.

Tashkilotchilar tanlovning halolligini ta’minlash uchun veterinariya nazoratini yanada kuchaytirishini ma’lum qildi.

Al-Musannatuya go‘zallik tanlovibotokssilikon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldi12 sentabr 12:00Qozog‘istonda go‘zallik xizmatlariga qancha mablag‘ sarflandi?Qozog‘istonda go‘zallik xizmatlariga qancha mablag‘ sarflandi?12 avgust 13:25Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdiMalayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi4 avgust 07:02Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)13 avgust 11:33Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi5 sentabr 10:06Go‘zallik g‘olibasi novvoyxonada: hayot kutilmagan tomonga burildiGo‘zallik g‘olibasi novvoyxonada: hayot kutilmagan tomonga burildi28 aprel 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota