Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildi
Ummonning Al-Musanna shahrida bo‘lib o‘tgan tuya go‘zallik tanlovida kutilmagan voqea kuzatildi. Tanlovda qatnashishi kerak bo‘lgan 20 ta tuya veterinariya tekshiruvlaridan keyin musobaqadan chetlatildi. Bunga hayvonlarning tashqi ko‘rinishini sun’iy ravishda o‘zgartirishga urinish sabab bo‘lgan.
Mutaxassislar ayrim tuyalarga botoks va filler yuborilgani, shuningdek, o‘rkach hajmini kattaroq ko‘rsatish uchun silikon ishlatilganini aniqlagan. Mushaklarni yanada aniq ko‘rsatish maqsadida gormonlardan foydalanilgan bo‘lishi ehtimoli ham o‘rganilmoqda.
Ko‘rfaz davlatlaridagi tuya tanlovlarida tashqi ko‘rinish muhim mezonlardan biri sanaladi. Hakamlar hayvonlarning lablari, burni, boshi, bo‘yni, o‘rkachi va tana tuzilishiga e’tibor qaratadi. Shu sababli g‘oliblik hayvon egasiga katta moliyaviy foyda keltirishi mumkin.
Veterinariya mutaxassislarining fikricha, bunday kosmetik aralashuvlar infeksiya, yallig‘lanish va to‘qimalarning zararlanishiga olib kelishi mumkin. Botoks esa yuz mushaklari faoliyatiga ta’sir qilib, hayvonning ovqatlanishi va suv ichishiga xalaqit berishi ehtimoli bor.
Tashkilotchilar tanlovning halolligini ta’minlash uchun veterinariya nazoratini yanada kuchaytirishini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…