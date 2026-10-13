Antaliyada botoksdan keyin 16 kishining ahvoli yomonlashdi

·48·Dunyo
Antaliyada botoksdan keyin 16 kishining ahvoli yomonlashdi

Turkiyaning Antaliya shahrida so‘nggi uch oy davomida kosmetik maqsadda botoks muolajasini olgan 16 kishi sog‘lig‘i yomonlashgani sababli shifoxonaga yotqizildi.

DHA axborot agentligining 2026 yil 12 oktyabrdagi xabariga ko‘ra, bemorlarda yutish va gapirish qiyinlashishi, nafas olishda muammolar hamda mushaklar kuchsizligi kuzatilgan. Ularning ayrimlari sun’iy nafas oldirish apparatiga ulangan, uch nafari esa jonlantirish bo‘limida davolangan. Yengilroq alomatlar kuzatilgan bemorlarga ambulator yordam ko‘rsatilgan.

Akdeniz universiteti shifoxonasi nevrologiya mutaxassisi, professor Ebru Apadin Dog‘onning aytishicha, bemorlarning barchasida kosmetik muolajalardan keyin zaharlanishga xos alomatlar kuzatilgan. Mutaxassis noma’lum manbadan olingan preparatlar yoki muolajani yetarli malakaga ega bo‘lmagan shaxslar bajarishi xavf tug‘dirishi mumkinligini ta’kidlagan.

Shifoxonaga murojaat qilgan bemorlardan biri botoks muolajasidan bir necha kun o‘tgach, qovog‘i tushib ketgani va yutishda qiynala boshlaganini aytgan. Uning da’vosiga ko‘ra, muolajani shifokor emas, balki klinika kotibasi bajargan.

Hozirda bemorlarga botoks muolajasi qayerda va kimlar tomonidan o‘tkazilgani o‘rganilmoqda. So‘nggi bir haftada nevrologiya bo‘limiga yotqizilgan yetti bemorning holati huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham xabar qilingan.

Mutaxassislar botoks muolajasini litsenziyaga ega tibbiy muassasada, tegishli malakaga ega shifokorga qildirish va preparatning kelib chiqishi hamda sifatiga e’tibor berish zarurligini eslatgan.

AntaliyabotoksAkdeniz universitetiEbru Apadin Dog‘on
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiTuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildi5 oktabr 16:58Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiAntaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindi10 sentabr 14:15Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandi31 avgust 18:22Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37Qopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdiQopqon ham yordam bermadi: uyni kalamushlar bosdi13 sentabr 16:25Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?Ballistik zarbalar statistikasi to‘xtatilgani nega katta shov-shuvga sabab bo‘ldi?16 avgust 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda