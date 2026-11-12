Dunyodagi "eng yupqa" mexanik qo‘l soati Shveysariyada mukofotlandi

1 daqiqa o'qish55
Dunyodagi "eng yupqa" mexanik qo‘l soati Shveysariyada mukofotlandi

Rossiyalik mustaqil soatsoz Konstantin Chaykin yaratgan ThinKing Mystery modeli Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tkazilgan nufuzli Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) tanlovida «Jasorat» (Audacity Prize) mukofotiga sazovor bo‘ldi. Bu haqda Kommersant xabar berdi.

2026 yil 7 noyabr kuni topshirilgan mukofot soatsozlikdagi noodatiy yondashuv va ijodiy jasorat uchun beriladi.

ThinKing Mystery modelining qalinligi atigi 1,65 millimetr, og‘irligi esa tasmasiz 12,1 grammni tashkil etadi. Shu jihati bilan u dunyodagi eng yupqa mexanik qo‘l soati hisoblanadi.

Soat mexanizmi 284 ta detaldan iborat. Unda vaqt an’anaviy millar yordamida emas, balki shaffof sapfir disklari orqali ko‘rsatiladi. Modelning yana bir o‘ziga xos jihati — uning mexanizmi korpus bilan birlashtirilgan.

Ishlab chiqaruvchi ma’lumotiga ko‘ra, ushbu soatdan dunyo bo‘ylab atigi 12 dona ishlab chiqariladi. Narxi 400 ming Shveysariya franki atrofida, soliqlarsiz.

Qayd etish joizki, Konstantin Chaykin 2018 yilda ham GPHG tanlovida «Jasorat» mukofotini qo‘lga kiritgan. O‘shanda uning Clown modeli taqdirlangan edi.

Konstantin Chaykin yupqa soati va mukofot ushlab turgan odam tasvirlangan.
Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari