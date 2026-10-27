Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)

·109·Dunyo
Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik muhandislar Dobot Robotics va LimX Dynamics kompaniyalari bilan hamkorlikda tirik mavjudotdan deyarli farq qilmaydigan o‘ta realistik dinozavr-robotni yaratishdi.
  • Sun’iy intellekt va bionik texnologiyalar asosida ishlangan ushbu yirtqich nafas olish, na’ra tortish hamda atrof-muhitga reaksiya bildirish qobiliyatiga ega.

Xitoyning ilg‘or texnologiya va robototexnika industriyasi navbatdagi hayratlanarli innovatsiya bilan jahon e’tiborini tortdi. Mamlakat muhandislari mashhur «Yura davri parki» (Jurassic Park) filmidagi ko‘rinishlarni bevosita hayotga ko‘chirib, tirik mavjudotdan ajratib bo‘lmaydigan darajada o‘ta realistik dinozavr-robotni ommaga namoyish etishdi.

Savdo markazlari va jamoat maydonlarida maxsus parda ortidan chiqib kelgan ushbu bionik yirtqich tomoshabinlar va bolalarda bir vaqtning o‘zida ham hayrat, ham qo‘rquv aralash hayajon uyg‘otmoqda.

Sun’iy intellekt va bionika: U qanday «jonlandi»?

Mazkur loyiha Xitoyning yetakchi robototexnika kompaniyalari (jumladan, Dobot Robotics va LimX Dynamics kabi ishlab chiquvchilar) tomonidan yaratilgan eng so‘nggi muhandislik yutuqlarini o‘zida jamlagan:

  • Tabiiy harakatlar va nafas olish: Ushbu bionik robot oddiy mexanik harakatlar bilan cheklanmaydi; u og‘ir qadam tashlab yuradi, nafas olayotgandek tanasi ko‘tarilib-pasayadi, ko‘zlarini pirpiratadi va past ohangda vishillagan hamda bo‘g‘iq na’ra tovushlarini chiqaradi;

  • Odamlarni tanish va munosabat: Robot tarkibiga kiritilgan sensorlar va sun’iy intellekt (AI) tizimi atrofdagi olomonni ilg‘ay oladi — u tomoshabinlarga qarab boshini buradi, nigohini qaratadi va murabbiylarining ko‘rsatmalariga reaksiya beradi;

  • Silikon teri va real tuzilish: Dinozavrning tashqi qoplamasi yuqori sifatli maxsus silikondan ishlangan bo‘lib, teri relefi, mushaklarning harakati va yirtqich tishlarining tuzilishi haqiqiy tirannozavr qiyofasini to‘liq qayta tiklaydi.

Maqsad nima: Harbiy emas, ko‘ngilochar va ta’lim inqilobi

Muhandislar ushbu robotlarni yaratishdan ko‘zlangan asosiy maqsad va qo‘llanish sohalarini ochiqladi:

  • Ko‘ngilochar va sayyohlik markazlari: Bu turdagi mahsulotlar harbiy yoki tibbiy maqsadlar uchun emas, balki yirik tematik maskanlar, muzeylar va istirohat bog‘lari (masalan, mashhur Chanchjou dinozavrlar parki) uchun tashrif buyuruvchilarni jalb qilish vositasi sifatida mo‘ljallangan;

  • Innovatsion ta’lim: Yosh avlodga paleontologiya va qadimgi dunyoni jonli interaktiv shaklda o‘rgatishda bunday vizual texnologiyalar yuksak samara beradi;

  • Xitoydagi yangi trendlar: So‘nggi vaqtlarda Xitoy parklarida Unitree kompaniyasining to‘rt oyoqli robot-itlari ustiga kichik dinozavr kostyumlarini kiygizib, bolalar bilan o‘ynatish ommaviy trendga aylangan edi. Endilikda esa bu yo‘nalish katta hajmdagi to‘laqonli va dahshatli T-Reks robotlari ko‘rinishigacha rivojlandi.

Xitoyning giperrealistik dinozavr-roboti tavsifi

Ko‘rsatkich

Texnologik xususiyatlari

Texnologiya asosi

Bionik muhandislik, sun’iy intellekt (AI) va harakat sensorlari

Tashqi qoplamasi

Maxsus teksturali yuqori sifatli silikon teri

Harakat imkoniyatlari

Yurish, nafas olish harakati, ko‘z qisish, na’ra tortish va boshini burish

Qo‘llanish sohasi

Tematik bog‘lar, savdo markazlari, muzeylar va ko‘ngilochar shoular

Asosiy ishlab chiquvchilar

Xitoyning ilg‘or robototexnika startaplari (Dobot, LimX va b.)

Taassurot darajasi

«Yura davri parki» filmi darajasidagi jonli effekt

robototexnikasun’iy intellektbionikaXitoy texnologiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdi19 iyul 17:22Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi23 sentabr 12:25Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Xitoylik olimlar bitta DVD hajmiga 50 terabayt maʼlumot yozish texnologiyasini yaratdiXitoylik olimlar bitta DVD hajmiga 50 terabayt maʼlumot yozish texnologiyasini yaratdi30 sentabr 01:29Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi21 sentabr 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda