Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoylik muhandislar Dobot Robotics va LimX Dynamics kompaniyalari bilan hamkorlikda tirik mavjudotdan deyarli farq qilmaydigan o‘ta realistik dinozavr-robotni yaratishdi.
- Sun’iy intellekt va bionik texnologiyalar asosida ishlangan ushbu yirtqich nafas olish, na’ra tortish hamda atrof-muhitga reaksiya bildirish qobiliyatiga ega.
Xitoyning ilg‘or texnologiya va robototexnika industriyasi navbatdagi hayratlanarli innovatsiya bilan jahon e’tiborini tortdi. Mamlakat muhandislari mashhur «Yura davri parki» (Jurassic Park) filmidagi ko‘rinishlarni bevosita hayotga ko‘chirib, tirik mavjudotdan ajratib bo‘lmaydigan darajada o‘ta realistik dinozavr-robotni ommaga namoyish etishdi.
Savdo markazlari va jamoat maydonlarida maxsus parda ortidan chiqib kelgan ushbu bionik yirtqich tomoshabinlar va bolalarda bir vaqtning o‘zida ham hayrat, ham qo‘rquv aralash hayajon uyg‘otmoqda.
Sun’iy intellekt va bionika: U qanday «jonlandi»?
Mazkur loyiha Xitoyning yetakchi robototexnika kompaniyalari (jumladan, Dobot Robotics va LimX Dynamics kabi ishlab chiquvchilar) tomonidan yaratilgan eng so‘nggi muhandislik yutuqlarini o‘zida jamlagan:
Tabiiy harakatlar va nafas olish: Ushbu bionik robot oddiy mexanik harakatlar bilan cheklanmaydi; u og‘ir qadam tashlab yuradi, nafas olayotgandek tanasi ko‘tarilib-pasayadi, ko‘zlarini pirpiratadi va past ohangda vishillagan hamda bo‘g‘iq na’ra tovushlarini chiqaradi;
Odamlarni tanish va munosabat: Robot tarkibiga kiritilgan sensorlar va sun’iy intellekt (AI) tizimi atrofdagi olomonni ilg‘ay oladi — u tomoshabinlarga qarab boshini buradi, nigohini qaratadi va murabbiylarining ko‘rsatmalariga reaksiya beradi;
Silikon teri va real tuzilish: Dinozavrning tashqi qoplamasi yuqori sifatli maxsus silikondan ishlangan bo‘lib, teri relefi, mushaklarning harakati va yirtqich tishlarining tuzilishi haqiqiy tirannozavr qiyofasini to‘liq qayta tiklaydi.
Maqsad nima: Harbiy emas, ko‘ngilochar va ta’lim inqilobi
Muhandislar ushbu robotlarni yaratishdan ko‘zlangan asosiy maqsad va qo‘llanish sohalarini ochiqladi:
Ko‘ngilochar va sayyohlik markazlari: Bu turdagi mahsulotlar harbiy yoki tibbiy maqsadlar uchun emas, balki yirik tematik maskanlar, muzeylar va istirohat bog‘lari (masalan, mashhur Chanchjou dinozavrlar parki) uchun tashrif buyuruvchilarni jalb qilish vositasi sifatida mo‘ljallangan;
Innovatsion ta’lim: Yosh avlodga paleontologiya va qadimgi dunyoni jonli interaktiv shaklda o‘rgatishda bunday vizual texnologiyalar yuksak samara beradi;
Xitoydagi yangi trendlar: So‘nggi vaqtlarda Xitoy parklarida Unitree kompaniyasining to‘rt oyoqli robot-itlari ustiga kichik dinozavr kostyumlarini kiygizib, bolalar bilan o‘ynatish ommaviy trendga aylangan edi. Endilikda esa bu yo‘nalish katta hajmdagi to‘laqonli va dahshatli T-Reks robotlari ko‘rinishigacha rivojlandi.
Xitoyning giperrealistik dinozavr-roboti tavsifi
Ko‘rsatkich
Texnologik xususiyatlari
Texnologiya asosi
Bionik muhandislik, sun’iy intellekt (AI) va harakat sensorlari
Tashqi qoplamasi
Maxsus teksturali yuqori sifatli silikon teri
Harakat imkoniyatlari
Yurish, nafas olish harakati, ko‘z qisish, na’ra tortish va boshini burish
Qo‘llanish sohasi
Tematik bog‘lar, savdo markazlari, muzeylar va ko‘ngilochar shoular
Asosiy ishlab chiquvchilar
Xitoyning ilg‘or robototexnika startaplari (Dobot, LimX va b.)
Taassurot darajasi
«Yura davri parki» filmi darajasidagi jonli effekt
Izohlar 0
…