Kaspiydagi fojia ortidan qamoq: Qozog‘iston HDQ sobiq bosh qo‘mondoni ham hibsga olindi

·38·Dunyo
Kaspiydagi fojia ortidan qamoq: Qozog‘iston HDQ sobiq bosh qo‘mondoni ham hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaspiy dengizida o‘tkazilgan harbiy mashg‘ulotlar chog‘ida 17 askarning halok bo‘lishi ishi yuzasidan Qozog‘iston Harbiy-dengiz kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni Qanat Niyazbekov hibsga olindi.
  • Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayev mazkur fojiada aybdor bo‘lgan barcha shaxslarni qonun oldida murosasiz javobgarlikka tortishni talab qilgan.
  • Tekshiruvlar mashg‘ulotlarni rejalashtirish va xavfsizlik qoidalariga rioya etishda jiddiy kamchiliklar bo‘lganini ko‘rsatdi.

Qozog‘iston Qurolli kuchlari tarixida tinchlik davrida kuzatilgan eng katta yo‘qotish sabablarini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tergov doirasida yuqori martabali harbiylar javobgarlikka tortilmoqda. Kaspiy dengizida o‘tkazilgan harbiy mashg‘ulotlar chog‘ida askarlarning halok bo‘lishi ishi yuzasidan mamlakat Harbiy-dengiz kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni Qanat Niyazbekov rasman hibsga olindi.

Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayev o‘tgan haftadayoq uni egallab turgan lavozimidan ozod etgan va mazkur fojiada aybdor bo‘lgan barcha shaxslarni qonun oldida murosasiz javobgarlikka tortishni qat’iy talab qilgan edi.

To‘lqinlar yutib ketgan 17 askar: Fojia qanday yuz berdi?

Hodisa Kaspiy dengizining Qozog‘istonga qarashli akvatoriyasida tashkil etilgan «Kaspiy mudofaasi — 2026» keng ko‘lamli mashg‘ulotlari davomida sodir bo‘ldi:

  • Mashg‘ulot ko‘lami: 22 sentyabr kuni boshlangan harbiy mashg‘ulotlarga 500 nafardan ziyod harbiy xizmatchi jalb qilingan edi;

  • Keskin yomonlashgan ob-havo: 24 sentyabr kuni dengizda kuchli bo‘ron ko‘tarilib, ob-havo sharoiti keskin yomonlashishi oqibatida naq 17 nafar harbiy xizmatchini ulkan to‘lqinlar dengizga oqizib ketgan;

  • Og‘ir qurbonlar: Olib borilgan tezkor qutqaruv tadbirlari natijasida atigi uch nafar askarni tirik qutqarib qolishga erishildi, qolgan 14 harbiy halok bo‘ldi.

Ushbu halokat zamonaviy Qozog‘iston armiyasi tarixida mashg‘ulotlar vaqtida yuz bergan eng katta yo‘qotish sifatida qayd etildi.

«Umuman olganda, inobatga olinadi»: Sobiq qo‘mondonning bahsli javobi va tergov natijalari

Mazkur voqeadan so‘ng sobiq bosh qo‘mondon Qanat Niyazbekov jurnalistlar savollariga bergan mavhum javoblari bilan jamoatchilik g‘azabini qo‘zg‘atgan edi. U hodisani shunchaki noqulay ob-havo va to‘lqinlar bilan izohlab, mashg‘ulotlarni rejalashtirishda tabiat injiqliklari hisobga olinganmidi degan to‘g‘ridan to‘g‘ri savolga: «Umuman olganda, inobatga olinadi», deya javob qaytargan edi.

Biroq rasmiy tekshiruvlar buning teskarisini ko‘rsatdi:

  • Tayyorgarlikdagi qo‘pol kamchiliklar: Qozog‘iston Mudofaa vazirligining maxsus tekshiruv komissiyasi mashg‘ulotlarni rejalashtirish va xavfsizlik qoidalariga rioya etishda jiddiy qonunbuzilishlar hamda e’tiborsizlikni fosh etdi;

  • 5 nafar mansabdor panjara ortida: Mazkur jinoiy ish doirasida allaqachon besh nafar yuqori martabali mansabdor shaxs hibsga olinib, tergov izolatoriga joylashtirildi.

Qozog‘iston Bosh prokuraturasi va Harbiy tergov boshqarmasi fojia bo‘yicha har bir mas’ul ofitserning harakatiga huquqiy baho berish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.

Kaspiy mudofaasi 2026Qanat NiyazbekovQozog‘iston Bosh prokuraturasiTo‘qayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:1125 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildi26 iyul 22:28Samarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindiSamarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindiBugun 21:49Istanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildiIstanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildiBugun 21:49CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?Bugun 21:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?