Vashingtonda o‘zbek ayvoni o‘rnatildi: Prezidentning hadyasi AQSH poytaxtida qad ko‘tardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Donald Trampga sovg‘a qilingan an’anaviy o‘zbek ayvonlari Vashingtondagi tarixiy West Potomac Park hududida rasman o‘rnatildi.
- O‘zbekistonning AQSHdagi elchisi Furqat Sidiqov ma’lum qilishicha, mazkur loyiha ikki davlat o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan AQSH yetakchisi Donald Trampga hadya qilingan an’anaviy o‘zbek ayvonlari Vashington shahridagi mashhur va tarixiy West Potomac Park hududida rasman o‘rnatildi. Bu haqda O‘zbekistonning AQSHdagi favqulodda va muxtor elchisi Furqat Sidiqov ma’lum qildi.
Tantanali ochilish marosimi va milliy ramzlar
AQSH poytaxtida tashkil etilgan mazkur tadbirda ikki mamlakat vakillari, diplomatik korpus hamda mahalliy jamoatchilik ishtirok etdi. Videotasvirdan ko‘rinib turibdiki, ochilish marosimi milliy bayroqlarimiz — O‘zbekiston va AQSH davlat bayroqlari ostida, yuqori kayfiyatda o‘tkazilgan.
O‘zbek milliy hunarmandchiligining noyob namunasi bo‘lgan bu ayvonlar o‘zining nafis o‘ymakorlik naqshlari, milliy arxitektura elementlari va yuqori sifatli yog‘och mahsulotlari bilan ajralib turadi. U Vashington mehmonlari va shahar aholisiga o‘zbek xalqining boy madaniy merosi hamda san’atidan bahramand bo‘lish imkonini beradi.
Loyiha jihatlari
Tafsilotlar
Sovg‘a qiluvchi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev
Qabul qiluvchi
Donald Tramp (AQSH tomoni)
O‘rnatilgan manzil
Vashington shahri, tarixiy West Potomac Park hududi
Ahamiyati
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash ramzi
Xalqaro hamkorlik va madaniy diplomatiya
Bu kabi loyihalar mamlakatlar o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy ayvonlarning AQSHning bosh shahridagi tarixiy bog‘da qad ko‘tarishi o‘zbek milliy san’atining jahon miqyosida e’tirof etilayotgani va keng targ‘ib qilinayotganining yaqqol isbotidir.
Sizningcha, mamlakatimizning boy madaniy merosini shunday yo‘llar bilan xorijiy davlatlarda targ‘ib qilish xalqaro aloqalarni mustahkamlashga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…