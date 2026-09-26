14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi

·95·Dunyo
14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaspiy dengizida harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida 14 nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan fojia ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori hibsga olindi.
  • Hibsga olinganlar orasida Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari ham bor bo‘lib, ular xizmatga sovuqqonlik bilan qarash va navigatsiya qoidalarini buzganlikda gumon qilinmoqda.
  • Tergov doirasida yana qo‘shimcha hibsga olishlar kutilmoqda.

Qozog‘iston qurolli kuchlari tizimida Kaspiy dengizi akvatoriyasida sodir bo‘lgan halokatli fojia ortidan keng ko‘lamli hibsga olishlar to‘lqini boshlandi. Harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida yuz bergan favqulodda hodisa oqibatida 14 nafar harbiy xizmatchining fojiali tarzda halok bo‘lishi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar yuqori martabali mansabdoriga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atilib, ularning barchasi qo‘lga olindi.

Qozog‘iston Ichki ishlar vazirligining rasmiy bayonotiga muvofiq, hibsga olinganlar qatorida Harbiy-dengiz kuchlari (HDQ) qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari ham bor bo‘lib, ular xizmatga o‘ta sovuqqonlik bilan qarash hamda harbiy navigatsiya va xavfsizlik qoidalarini qo‘pol ravishda buzganlikda gumon qilinmoqda.

E’lon qilingan tezkor tasvirlarda yuqori martabali harbiy amaldorlarning to‘g‘ridan to‘g‘ri xizmat xonalarida kishanlanib, tergov izolatoriga (SIZO) olib ketilayotgani aks etgan. Tergov guruhi hodisa yuzasidan jinoiy surishtiruvlarni davom ettirayotgan bo‘lib, yaqin soatlarda Mudofaa vazirligi tizimida yana qo‘shimcha hibsga olishlar amalga oshirilishi mumkinligi bildirilmoqda.

«14 qurbon, qo‘mondon o‘rinbosari va kishanlar»: Harbiy amaldorlar hibsining 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘istondagi shov-shuvli harbiy jinoyat ishidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • 14 nafar askar halok bo‘ldi: Kaspiy dengizidagi harbiy o‘quv mashg‘uloti chog‘ida yuz bergan fojia 14 nafar harbiyning o‘limiga sabab bo‘ldi;

  • Mudofaa vazirligining 5 amaldori hibsda: Oqibatda 5 nafar mas’ul shaxs rasman qo‘lga olinib, tergov izolatoriga qamaldi;

  • HDQ rahbariyati tergovda: Qo‘lga olinganlar orasida Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari shaxsan mavjud;

  • Ayblov moddalari: Harbiy mulozimlar xizmat vazifasiga sovuqqonlik qilish va suvda navigatsiya qoidalarini buzishda ayblanmoqda;

  • Yangi hibslar kutilmoqda: IIV tergov doirasida yana boshqa rahbarlar ham javobgarlikka tortilishi mumkinligini ochiqladi.

Qozog‘iston harbiy fojiasi: Tergov harakatlari va ayblov ko‘rsatkichlari

Holat yuzasidan olib borilayotgan surishtiruv parametrlari va faktlar taqqosi:

Mezonlar va parametrlar

Rasmiy qayd etilgan holat va ko‘rsatkichlar

Hodisa yuz bergan hudud

Kaspiy dengizi akvatoriyasi (harbiy mashg‘ulotlar poligoni)

Insoniy talafotlar miqdori

14 nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan

Hibsga olingan mansabdorlar soni

Mudofaa vazirligining 5 nafar mas’ul xodimi

Eng yuqori unvonli gumonlanuvchi

Harbiy-dengiz kuchlari (HDQ) qo‘mondonining 1-o‘rinbosari

Qo‘yilgan birlamchi ayblovlar

Xizmatga sovuqqonlik bilan qarash, navigatsiya tartibini buzish

Ehtiyot chorasi va hozirgi maqomi

Kishanlangan holda tergov izolatoriga (SIZO) joylashtirildi

Tergovning keyingi istiqboli

Harbiy rahbariyat ichida yangi hibslar va keng tekshiruvlar

Harbiy va huquqiy ekspertiza: Nega mashg‘ulotlar bunday qonli yakun topdi?

Mudofaa sohasi ekspertlari, harbiy tahlilchilar va huquqshunoslarning xulosalari:

  • «Xavfsizlik protokollarining qo‘pol buzilishi»: Dengizdagi o‘quv-mashg‘ulotlari ob-havo sharoiti, to‘lqinlar va texnikaning suzish qobiliyati qat’iy hisob-kitob qilingan holda o‘tkazilishi shart; navigatsiya qoidalariga rioya qilmaslik hamda sovuqqon buyruqlar harbiy texnikalar va askarlarning halokatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochgan;

  • Rahbariyatning shaxsiy javobgarligi: HDQ qo‘mondoni o‘rinbosaridek shaxsning bevosita hibsga olinishi — Qozog‘iston oliy rahbariyati armiyadagi pala-partishlik va askarlar o‘limiga nisbatan bu gal murosasiz munosabatda ekanini yaqqol ko‘rsatadi;

  • Tizimli inqiroz va tekshiruvlar: 14 nafar harbiyning qurbon bo‘lishi mamlakat mudofaa sektorida faqat 5 nafar shaxs bilan cheklanmaydigan chuqur ichki tekshiruvlarga hamda Mudofaa vazirligi rahbariyatida yangi iste’folarga sabab bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Kaspiy dengizidagi mashg‘ulotlarda 14 nafar askar hayotiga zomin bo‘lgan bunday halokatlarning asl sababi nimada — qo‘mondonlarning sovuqqonligimi yoki harbiy xavfsizlik tizimining eskirgani? 5 nafar amaldorning kishanlanishi armiyadagi tartibni tiklash uchun yetarlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni davlatdagi ushbu fojiali tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Qozog‘iston Mudofaa vazirligiQozog‘iston harbiy-dengiz kuchlariKaspiy dengizi akvatoriyasiQozog‘iston harbiy fojia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:2025 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlariKecha 08:34Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!20 sentabr 13:17«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota