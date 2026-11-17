Merab Dvalishvili Islam Maxachevga uchrashuv taklif qildi: Umar va Usmanni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni hal qilish uchun Islam Maxachev bilan shaxsan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi.
- Gruziyalik jangchi ushbu masalani har ikki tomonga qulay joyda, barcha aka-ukalar ishtirokida xotirjam muhokama qilishni taklif etdi.
- Shu bilan birga, Dvalishvili Umar va Usman Nurmagomedovlarning vaziyatdagi xatti-harakatlarini keskin tanqid qilib, ularni qo'rqoqlikda aybladi.
UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili Umar va Usman Nurmagomedovlar bilan yuzaga kelgan mojaro bo‘yicha Islam Maxachev bilan shaxsan uchrashishga tayyorligini bildirdi. Gruziyalik jangchi masalani ochiq muhokama qilish uchun Islamning o‘zi yoki uning oldiga borishga rozi ekanini aytdi. Biroq u Nurmagomedovlarning so‘nggi vaziyatdagi xatti-harakatlarini keskin tanqid qildi.
«Istasang, yuzma-yuz gaplashamiz» — Merabdan Islamga taklif
Dvalishvilining aytishicha, u Islam Maxachev bilan uchrashib, yuzaga kelgan kelishmovchilikni xotirjam muhokama qilishga tayyor. Jangchi buning uchun maxsus shart qo‘ymasligini, suhbatni har ikki tomonga qulay joyda o‘tkazish mumkinligini ta’kidladi.
«Islam, agar gaplashmoqchi bo‘lsang, mening oldimga kelishing mumkin yoki men sening oldingga borishim mumkin. Barcha aka-ukalaring bilan uchrashib, hammasini xotirjam muhokama qilishimiz mumkin.
Men 100 foiz haqman. Aynan shuning uchun Ahmad Gadjimagomedov bilan qo‘l berib ko‘rishdik va bu masalaga nuqta qo‘ydik. Janjalni davom ettirishdan hech qanday ma’no yo‘q edi», — dedi Merab.
Umar va Usmanning xatti-harakatlarini qoraladi
Gruziyalik jangchi Ahmad Gadjimagomedov bilan yuzaga kelgan kelishmovchilikni o‘zaro gaplashib hal qilganini aytdi. Uning fikricha, bu masalaga nuqta qo‘yilganidan keyin mojaroni davom ettirishga hojat qolmagan.
Biroq Dvalishvili Umar va Usman Nurmagomedovlarning vaziyatdagi harakatlaridan norozi ekanini yashirmadi.
«Ammo Umar va Usmanning bu vaziyatda o‘zini tutishi mutlaqo bema’nilik bo‘ldi. Shuning uchun ularning ikkalasi ham mening hurmatimni yo‘qotdi va ikkalasi ham qo‘rqoq ekanini ko‘rsatdi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Mojaro hali davom etadimi?
Merabning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, u Islam Maxachev bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot qilishga qarshi emas. Aksincha, barcha tomonlar ishtirokida uchrashib, kelishmovchilikka oydinlik kiritishni taklif qilmoqda.
Biroq Umar va Usman haqidagi keskin fikrlari mojaro atrofidagi taranglikni saqlab qolishi mumkin. Hozircha Islam Maxachevning bu taklifga qanday munosabat bildirishi ma’lum emas.
Endi e’tibor Maxachevning javobiga qaratilgan: u Merabning uchrashuv taklifini qabul qiladimi yoki mojaro ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlar bilan cheklanib qoladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…