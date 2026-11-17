Yaponiya Paragvayga yutqazdi, Rossiya Venesuelani tor-mor etdi: kutilmagan natijalar
FIFA kunlari munosabati bilan milliy terma jamoalar o‘rtasidagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari davom etmoqda. Navbatdagi bahslarda bir qator qiziqarli natijalar qayd etildi: Paragvay Yaponiyani mag‘lub etgan bo‘lsa, Rossiya o‘z maydonida Venesuelani ikki gol farqi bilan yengdi. Iordaniya Avstraliyadan ustun keldi, Janubiy Koreya esa Qatar maydonida minimal hisobda g‘alaba qozondi.
Paragvay Yaponiyani ikki gol bilan jazoladi
Kunning e’tiborga molik uchrashuvlaridan biri Yaponiya va Paragvay terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi. Bu bahsda janubiy amerikaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Paragvayliklar uchrashuvni juda faol boshladi. Hali ikkinchi daqiqa ham tugamasidan Kaseres raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘limning 40-daqiqasida Gomes yana bir gol urib, ustunlikni mustahkamladi.
Yaponiya terma jamoasi mag‘lubiyatdan qutulish uchun bor kuchini ishga soldi. 85-daqiqada Fukuda hisobdagi farqni qisqartirdi. Biroq qolgan vaqtda mezbonlar yana bir gol urishga ulgurishmadi.
Yaponiya — Paragvay — 1:2
Gollar: Fukuda (85) — Kaseres (2), Gomes (40).
Rossiya Venesuelaga imkoniyat qoldirmadi
Rossiya terma jamoasi Krasnodarda Venesuelani qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning 2:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Birinchi bo‘limda jamoalar bir-birining himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘lmadi. Ammo tanaffusdan keyin Rossiya terma jamoasi hujumdagi faolligini oshirdi.
59-daqiqada Aleksey Miranchuk hisobni ochdi. U oradan 16 daqiqa o‘tib, yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi va dubl rasmiylashtirdi. Shu tariqa Rossiya terma jamoasi o‘z maydonida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Rossiya — Venesuela — 2:0
Gollar: Aleksey Miranchuk (59, 75).
Rossiya terma jamoasining uchrashuvdagi asosiy tarkibi: Safonov, Vaxaniya, Danilov, Malyoxin, Langovich, Batrakov, Mironov, Miranchuk, Dmitriy Glebov, Konstantin Glebov va Komlichenko.
Iordaniya Avstraliyani mag‘lub etdi
Yana bir e’tiborli natija Iordaniya va Avstraliya terma jamoalari o‘rtasidagi bahsda qayd etildi. Iordaniyaliklar raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etishdi.
Uchrashuvning 34-daqiqasida Muso Tamari hisobni ochdi. Avstraliya terma jamoasi o‘yin davomida vaziyatni o‘zgartirishga harakat qildi, ammo Iordaniya himoyasini yorib o‘ta olmadi.
Bahsning qo‘shimcha vaqtida, 90+3-daqiqada Olvan ikkinchi golni kiritib, Iordaniya g‘alabasini mustahkamladi.
Iordaniya — Avstraliya — 2:0
Gollar: Tamari (34), Olvan (90+3).
Janubiy Koreya Qatarda g‘alaba qozondi
Dohada o‘tkazilgan Qatar — Janubiy Koreya uchrashuvida mehmonlar minimal hisobda ustun kelishdi.
Uchrashuvdagi yagona gol birinchi bo‘limning 43-daqiqasida kiritildi. Se Hun raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Janubiy Koreyaga g‘alaba keltirdi.
Qatar terma jamoasi ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirishga uringan bo‘lsa-da, Janubiy Koreya ustunlikni saqlab qoldi.
Qatar — Janubiy Koreya — 0:1
Gol: Se Hun (43).
FIFA kunlaridagi natijalar
Uchrashuv
Hisob
Yaponiya — Paragvay
1:2
Rossiya — Venesuela
2:0
Iordaniya — Avstraliya
2:0
Qatar — Janubiy Koreya
0:1
Shunday qilib, navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvlari bir nechta qiziqarli natijalar bilan esda qoldi. Ayniqsa, Yaponiyaning Paragvayga mag‘lub bo‘lishi va Iordaniyaning Avstraliya ustidan qozongan g‘alabasi kunning diqqatga sazovor voqealari bo‘ldi. Rossiya esa Miranchukning dubli evaziga Venesuela qarshiligini ishonchli tarzda yengib o‘tdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…