Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi: «Portugaliya uni hech qachon unutmaydi!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi va bu holat mamlakat futboli tarixida yangi davr boshlanganini anglatadi.
- Bosh murabbiy Jorje Jezush afsonaviy hujumchining milliy jamoa uchun o‘rni beqiyos ekanligini ta’kidlab, uni hech qachon unutmasliklarini bildirdi.
- Shuningdek, Jezush bir yil davomida birga ishlagan Ronaldu bilan o‘rtalarida ishonchli munosabatlar mavjudligini va futbolchi uni «Al-Nasr» klubiga taklif qilganini esladi.
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Ammo uning milliy jamoa tarixidagi o‘rni va futbolga qo‘shgan hissasi haqida gap ketganda, bu afsonaviy hujumchining nomi hali uzoq yillar tilga olinishi aniq. Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush ham Ronalduning alohida maqomini yana bir bor ta’kidlab, uning ketishini futbol uchun tabiiy, ammo muhim voqelik sifatida baholadi.
«Krishtianuni hech qachon unuta olmaymiz»
Jorje Jezush Millatlar ligasi doirasida Uels terma jamoasiga qarshi uchrashuv oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida Krishtianu Ronaldu haqidagi savolga javob berdi.
Jurnalist Uels terma jamoasining Garet Beyl kabi yulduz futbolchilardan keyingi holatini misol qilib keltirdi. Uning fikricha, bunday futbolchilarning jamoadan ketishi milliy terma uchun katta yo‘qotish hisoblanadi.
«Uels terma jamoasi Garet Beyl kabi futbolchilarni yo‘qotgach, yirik turnirlarga chiqishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ronaldu esa Portugaliya terma jamoasidan ketdi», — dedi jurnalist.
«Hamisha bir xil mavzu», — dedi Jezush kulib.
Shundan so‘ng u Krishtianuning Portugaliya futbolidagi o‘rnini alohida e’tirof etdi.
«Krishtianu — Portugaliya futboli va milliy jamoasining afsonasi. Biz uni hech qachon unuta olmaymiz», — deya ta’kidladi murabbiy.
Ronaldu Jezushni «Al-Nasr»ga taklif qilgan edi
Jorje Jezushning Krishtianu Ronaldu bilan munosabatlari faqat terma jamoa mavzusi bilan cheklanmaydi. Murabbiy bir yil davomida yulduz futbolchi bilan birga ishlaganini ham esladi.
Uning aytishicha, Ronaldu Jezushni Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubiga taklif qilganida, murabbiy unga jamoani chempion qilishda yordam berishini va’da qilgan.
«U bilan bir yil birga ishladim. U meni "Al-Nasr"ga taklif qilganida, unga chempion bo‘lishda yordam berishimni aytgandim. Va men adashmadim», — dedi Jezush.
Bu gaplar murabbiyning Ronalduga bo‘lgan hurmati bilan birga, ular o‘rtasidagi ishonchli munosabatlarni ham ko‘rsatadi.
Ronalduning ketishi — Portugaliya futboli uchun yangi davr
Jezush Krishtianuning milliy jamoadan ketishini barcha oldindan bilib turgan va qabul qilishga tayyor bo‘lgan voqelik sifatida baholadi.
«Bu barchamiz biladigan va tayyor turgan reallikdir», — dedi u.
Darhaqiqat, Ronalduning terma jamoadagi faoliyati shunchaki bir futbolchining karyerasidagi bosqich emas. U Portugaliya futboli tarixida butun bir davrni belgilab berdi. Endi esa jamoa yangi yetakchilar bilan oldinga intilishi, muxlislar esa o‘z qahramonining merosini eslab yashashi kerak.
Ronaldu maydonga tushmasa ham, uning nomi, rekordlari va Portugaliya futboli uchun qilgan ishlari uzoq vaqtgacha muhokamalar markazida bo‘lib qoladi. Jorje Jezushning so‘zlari ham buning yorqin tasdig‘idir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…