O‘zbekiston bilan o‘yinda saudiyalik himoyachi qizil kartochka oldi: hakam qarori to‘g‘ri edimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 17 noyabr kuni Dohada o‘tkazilgan O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvida saudiyalik himoyachi Ali Lajami raqibiga nisbatan qo‘pol harakati uchun qizil kartochka oldi.
- Hakamning ushbu qarori VAR tekshiruvidan keyin ham o‘z kuchida qoldi va iordaniyalik ekspert Ahmad Abu Xadija tomonidan qo‘llab-quvvatlandi.
- Ali Lajami uchun bu Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi safidagi 27-uchrashuvida olingan ilk qizil kartochka bo‘ldi.
O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvidagi eng shov-shuvli vaziyatlardan biri — Ali Lajamining maydondan chetlatilishi bo‘ldi. Saudiyalik himoyachi ikkinchi bo‘lim boshida zaxiradan maydonga tushgan, biroq ko‘p o‘tmay o‘zbekistonlik futbolchiga nisbatan qo‘pol harakati sabab jamoasini bir kishi kam qoldirgandi. Saudiya futbolchilari hakam qaroriga qanchalik e’tiroz bildirmasin, VAR tekshiruvidan keyin ham qizil kartochka o‘z kuchida qoldi.
VAR ham hakam qarorini o‘zgartirmadi
17 noyabr kuni Dohada o‘tkazilgan O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni uchrashuvi 2:1 hisobida hamyurtlarimiz foydasiga yakunlangan edi. Bellashuvdagi keskin vaziyatlardan biri 50-daqiqada yuz berdi.
Tanaffusdan keyin Abduliloh al-Amriy o‘rniga maydonga tushgan «Al-Hilol» himoyachisi Ali Lajami o‘zbekistonlik futbolchiga nisbatan qo‘pol harakat qildi. Bosh hakam ushbu holatni jiddiy qoidabuzarlik deb baholab, futbolchiga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatdi.
Saudiyalik futbolchilar bu qarorga keskin norozilik bildirishdi. Biroq vaziyat VAR orqali qayta ko‘rib chiqilganidan keyin ham hakam o‘z fikrida qoldi. Natijada Lajami maydonni tark etishga majbur bo‘ldi, Saudiya Arabistoni esa uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.
Iordaniyalik ekspert hakam qarorini qo‘llab-quvvatladi
Ushbu epizod atrofidagi bahslarga Iordaniyalik hakamlik eksperti Ahmad Abu Xadija ham munosabat bildirdi. U «Al-Maydon» nashriga bergan intervyusida Ali Lajamining chetlatilishi to‘g‘ri qaror bo‘lganini ta’kidladi.
«Ali Lajamining O‘zbekistonga qarshi o‘yinda chetlatilishi to‘g‘ri qaror. Chunki u raqibiga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatdi», — dedi ekspert.
Demak, mutaxassisning fikricha, hakamning qizil kartochka ko‘rsatishi uchun yetarli asos bo‘lgan. VAR tekshiruvidan keyin ham qarorning o‘zgarmagani bu epizodga berilgan bahoni yana bir bor tasdiqladi.
Lajami terma jamoadagi ilk qizil kartochkasini oldi
Kooora nashri ma’lumotiga ko‘ra, Ali Lajami Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi safidagi 27-uchrashuvida faoliyatidagi ilk qizil kartochkani olgan.
Biroq klub miqyosida uning bunday holatlar bilan bog‘liq tajribasi bor. Himoyachi avvalroq uch marta maydondan chetlatilgan: «An-Nasr» safida ikki marta, «Al-Xalij» jamoasida esa bir marta qizil kartochka olgan.
O‘zbekiston g‘alabasi bilan yakunlangan bahs
Eslatib o‘tamiz, 17 noyabr kuni Qatar poytaxti Dohada o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistonini 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
Sherzod Esanov birinchi bo‘limda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilib, terma jamoamizga g‘alaba keltirdi. Saudiyaliklar esa Firas al-Buraykanning goli bilan javob qaytarishdi.
Lajamining chetlatilishi uchrashuvdagi keskinlikni yanada oshirdi. Ammo bu bahsdan o‘zbek muxlislari uchun eng muhimi — terma jamoamizning kuchli raqib ustidan qozongan g‘alabasi bo‘ldi. Endi esa saudiyalik himoyachining terma jamoa safidagi ilk qizil kartochkasi ham ushbu uchrashuvning esda qolarli tafsilotlaridan biriga aylandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…