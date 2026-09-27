Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Kaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulotlar chog‘ida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishiga sabab bo‘lgan fojia ortidan Mudofaa vaziri general-leytenant Dauren Kosanovni lavozimidan bo‘shatdi.
- Ob-havoning keskin yomonlashuvi va kuchli shamol oqibatida 17 nafar harbiy dengizga oqib ketgan, ulardan faqat 3 nafari qutqarib qolingan.
Qozog‘iston harbiy-siyosiy doiralarida Kaspiy dengizidagi halokat ortidan katta shov-shuvli iste’fo yuz berdi. Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayevning tegishli farmoni bilan Mudofaa vaziri general-leytenant Dauren Kosanov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Ushbu qat’iy qarorga Mang‘istov viloyati hududida, Kaspiy dengizi akvatoriyasida o‘tkazilgan harbiy-dengiz mashg‘ulotlari chog‘ida sodir bo‘lgan mudhish fojia sabab bo‘ldi. O‘quv-jangovar topshiriqni bajarish paytida ob-havoning to‘satdan va keskin yomonlashishi, kuchli shamol oqibatida 17 nafar harbiy xizmatchini ochiq dengizga oqizib ketgan.
Tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari davomida faqat 3 nafar askarni qutqarib qolishga erishilgan bo‘lsa, qolgan 14 nafar harbiy halok bo‘ldi. 25 sentyabr kuni ertalab so‘nggi bedarak yo‘qolgan ikki nafar harbiy — serjant Mansur Gumarov va matros Miras Turdibekulining jasadlari topilgach, qidiruv ishlari rasman yakunlandi va mamlakat bo‘ylab umummilliy motam e’lon qilindi. Fojia ko‘lami va xavfsizlik qoidalarining buzilishi bevosita vazirlik rahbariyatining iste’fosiga olib keldi.
«14 nafar halok bo‘lgan harbiy, ochiq dengizdagi bo‘ron va vazirning ketishi»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi
Qozog‘istondagi halokat va rasmiy iste’fo bo‘yicha eng muhim faktlar:
Mudofaa vaziri lavozimidan olindi: Prezident farmoni bilan general Dauren Kosanov Mudofaa vaziri lavozimidan zudlik bilan chetlatildi;
Kaspiydagi dahshatli halokat: O‘quv-jangovar mashg‘ulotlar vaqtida 17 nafar harbiy xizmatchini kuchli to‘lqin ochiq dengizga oqizib ketdi;
14 nafar qurbon va 3 nafar omon qolgan: Faqat 3 nafar askar qutqarib qolindi, 14 nafar dengizchi halok bo‘ldi;
Qidiruv ishlarining yakunlanishi: 25 sentyabr kuni so‘nggi ikki harbiyning jasadi topilib, qidiruv rasman tugatildi;
Umummilliy motam va tergov: Mamlakatda 25 sentyabr kuni motam e’lon qilindi, Bosh prokuratura tomonidan xavfsizlik qoidalari buzilishi bo‘yicha jinoiy ish ochildi.
Kaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulot fojiasi tafsilotlari va ko‘rsatkichlari
Hodisa vakolatli organlar tomonidan ochiqlangan rasmiy faktlar jadvali:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Rasmiy qayd etilgan holat va tafsilotlar
Hodisa joyi va sharoiti
Mang‘istov viloyati, Kaspiy dengizi qirg‘oqlari va akvatoriyasi
Halokatning asosiy sababi
Mashg‘ulot paytida ob-havoning keskin yomonlashuvi va bo‘ron kuchayishi
Dengizga oqib ketgan harbiylar
Jami 17 nafar xizmatchi
Qutqarib qolinganlar
3 nafar harbiy (shifoxonaga yotqizilgan)
Halok bo‘lganlar soni
14 nafar harbiy xizmatchi (ofitserlar, serjant va matroslar)
Davlat darajasidagi reaksiya
25 sentyabrda Umummilliy motam e’lon qilinishi
Siyosiy va institutsional oqibat
Mudofaa vaziri Dauren Kosanovning iste’fosi va jinoiy tergov
Harbiy va siyosiy ekspertiza: Nega To‘qayev Mudofaa vazirini ayab o‘tirmadi?
Harbiy tahlilchilar, siyosatshunoslar va xavfsizlik bo‘yicha xalqaro ekspertlarning xulosalari:
«Qo‘mondonlik mas’uliyatsizligi va xavfsizlik inqirozi»: Tinchlik davrida, oddiy o‘quv-mashg‘ulot paytida 14 nafar harbiyning fojiali halok bo‘lishi armiyadagi xavfsizlik protokollari va ob-havo prognozini baholash mexanizmlari butunlay izdan chiqqanini ko‘rsatdi; bo‘ron xavfi oldindan ma’lum bo‘la turib mashg‘ulot to‘xtatilmagani qo‘mondonlik xatosi sifatida baholandi;
Prezident To‘qayevning qat’iy siyosiy irodasi: Davlat rahbari bunday og‘ir yo‘qotishdan so‘ng quyi bo‘g‘indagi komandirlar bilan cheklanmasdan, armiyaning birinchi raqamli shaxsi — Mudofaa vazirini ishdan bo‘shatish orqali jamoatchilikka adolat va qat’iyat signalini yubordi;
Harbiy tizimdagi keng ko‘lamli tozalash boshlanishi: Bosh vazir o‘rinbosari rahbarligida hukumat komissiyasi tuzilib, Bosh prokuratura tomonidan tekshiruvlar boshlanishi vazirlik apparati va Bosh shtabda yana bir qancha yuqori martabali generallarning javobgarlikka tortilishini muqarrar qilib qo‘ydi.
Sizningcha, mashg‘ulot paytida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishida faqat tabiiy ofat aybdormi yoki qo‘mondonlikning xavfsizlikni nazar-pispisa qilmaganimi? Mudofaa vazirining iste’fosi armiyada shu kabi fojialarning oldini olish uchun yetarli chorami? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni qardosh mamlakatdagi ushbu og‘ir voqea tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…