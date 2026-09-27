Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!

·62·Dunyo
Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Kaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulotlar chog‘ida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishiga sabab bo‘lgan fojia ortidan Mudofaa vaziri general-leytenant Dauren Kosanovni lavozimidan bo‘shatdi.
  • Ob-havoning keskin yomonlashuvi va kuchli shamol oqibatida 17 nafar harbiy dengizga oqib ketgan, ulardan faqat 3 nafari qutqarib qolingan.

Qozog‘iston harbiy-siyosiy doiralarida Kaspiy dengizidagi halokat ortidan katta shov-shuvli iste’fo yuz berdi. Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayevning tegishli farmoni bilan Mudofaa vaziri general-leytenant Dauren Kosanov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Ushbu qat’iy qarorga Mang‘istov viloyati hududida, Kaspiy dengizi akvatoriyasida o‘tkazilgan harbiy-dengiz mashg‘ulotlari chog‘ida sodir bo‘lgan mudhish fojia sabab bo‘ldi. O‘quv-jangovar topshiriqni bajarish paytida ob-havoning to‘satdan va keskin yomonlashishi, kuchli shamol oqibatida 17 nafar harbiy xizmatchini ochiq dengizga oqizib ketgan.

Tezkor qidiruv-qutqaruv tadbirlari davomida faqat 3 nafar askarni qutqarib qolishga erishilgan bo‘lsa, qolgan 14 nafar harbiy halok bo‘ldi. 25 sentyabr kuni ertalab so‘nggi bedarak yo‘qolgan ikki nafar harbiy — serjant Mansur Gumarov va matros Miras Turdibekulining jasadlari topilgach, qidiruv ishlari rasman yakunlandi va mamlakat bo‘ylab umummilliy motam e’lon qilindi. Fojia ko‘lami va xavfsizlik qoidalarining buzilishi bevosita vazirlik rahbariyatining iste’fosiga olib keldi.

«14 nafar halok bo‘lgan harbiy, ochiq dengizdagi bo‘ron va vazirning ketishi»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘istondagi halokat va rasmiy iste’fo bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Mudofaa vaziri lavozimidan olindi: Prezident farmoni bilan general Dauren Kosanov Mudofaa vaziri lavozimidan zudlik bilan chetlatildi;

  • Kaspiydagi dahshatli halokat: O‘quv-jangovar mashg‘ulotlar vaqtida 17 nafar harbiy xizmatchini kuchli to‘lqin ochiq dengizga oqizib ketdi;

  • 14 nafar qurbon va 3 nafar omon qolgan: Faqat 3 nafar askar qutqarib qolindi, 14 nafar dengizchi halok bo‘ldi;

  • Qidiruv ishlarining yakunlanishi: 25 sentyabr kuni so‘nggi ikki harbiyning jasadi topilib, qidiruv rasman tugatildi;

  • Umummilliy motam va tergov: Mamlakatda 25 sentyabr kuni motam e’lon qilindi, Bosh prokuratura tomonidan xavfsizlik qoidalari buzilishi bo‘yicha jinoiy ish ochildi.

Kaspiy dengizidagi harbiy mashg‘ulot fojiasi tafsilotlari va ko‘rsatkichlari

Hodisa vakolatli organlar tomonidan ochiqlangan rasmiy faktlar jadvali:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Rasmiy qayd etilgan holat va tafsilotlar

Hodisa joyi va sharoiti

Mang‘istov viloyati, Kaspiy dengizi qirg‘oqlari va akvatoriyasi

Halokatning asosiy sababi

Mashg‘ulot paytida ob-havoning keskin yomonlashuvi va bo‘ron kuchayishi

Dengizga oqib ketgan harbiylar

Jami 17 nafar xizmatchi

Qutqarib qolinganlar

3 nafar harbiy (shifoxonaga yotqizilgan)

Halok bo‘lganlar soni

14 nafar harbiy xizmatchi (ofitserlar, serjant va matroslar)

Davlat darajasidagi reaksiya

25 sentyabrda Umummilliy motam e’lon qilinishi

Siyosiy va institutsional oqibat

Mudofaa vaziri Dauren Kosanovning iste’fosi va jinoiy tergov

Harbiy va siyosiy ekspertiza: Nega To‘qayev Mudofaa vazirini ayab o‘tirmadi?

Harbiy tahlilchilar, siyosatshunoslar va xavfsizlik bo‘yicha xalqaro ekspertlarning xulosalari:

  • «Qo‘mondonlik mas’uliyatsizligi va xavfsizlik inqirozi»: Tinchlik davrida, oddiy o‘quv-mashg‘ulot paytida 14 nafar harbiyning fojiali halok bo‘lishi armiyadagi xavfsizlik protokollari va ob-havo prognozini baholash mexanizmlari butunlay izdan chiqqanini ko‘rsatdi; bo‘ron xavfi oldindan ma’lum bo‘la turib mashg‘ulot to‘xtatilmagani qo‘mondonlik xatosi sifatida baholandi;

  • Prezident To‘qayevning qat’iy siyosiy irodasi: Davlat rahbari bunday og‘ir yo‘qotishdan so‘ng quyi bo‘g‘indagi komandirlar bilan cheklanmasdan, armiyaning birinchi raqamli shaxsi — Mudofaa vazirini ishdan bo‘shatish orqali jamoatchilikka adolat va qat’iyat signalini yubordi;

  • Harbiy tizimdagi keng ko‘lamli tozalash boshlanishi: Bosh vazir o‘rinbosari rahbarligida hukumat komissiyasi tuzilib, Bosh prokuratura tomonidan tekshiruvlar boshlanishi vazirlik apparati va Bosh shtabda yana bir qancha yuqori martabali generallarning javobgarlikka tortilishini muqarrar qilib qo‘ydi.

Sizningcha, mashg‘ulot paytida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishida faqat tabiiy ofat aybdormi yoki qo‘mondonlikning xavfsizlikni nazar-pispisa qilmaganimi? Mudofaa vazirining iste’fosi armiyada shu kabi fojialarning oldini olish uchun yetarli chorami? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni qardosh mamlakatdagi ushbu og‘ir voqea tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Qosim-Jo‘mart To‘qayevMudofaa vaziri Dauren KosanovKaspiy dengizi fojiaMang‘iston viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentyabr — Qozog‘istonda milliy motam kuni: Mang‘istovdagi fojia tafsilotlari25 sentabr 08:34"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)16 sentabr 18:0414 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandiKecha 10:11Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota