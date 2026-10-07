Gollivudda tarixiy bitimdan so‘ng 111 mlrd dollarlik imperiya paydo bo‘ldi

·49·Dunyo
Gollivudda tarixiy bitimdan so‘ng 111 mlrd dollarlik imperiya paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gollivudda Paramount va Warner Bros.
  • Discovery'ning birlashuvi natijasida qiymati qariyb 111 milliard dollarga teng bo‘lgan Skydance nomli yirik media imperiyasi paydo bo‘ldi.
  • Bu bitim «Garri Potter», «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», DC qahramonlari, «Missiya: Mumkin emas» kabi ko‘plab mashhur loyihalar hamda Paramount+ va HBO Max kabi striming platformalarini bir korporativ tuzilma ostida birlashtirdi.

Gollivudda bir davrni o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan ulkan bitim amalga oshdi. Paramount Skydance Warner Bros. Discovery'ni sotib olish jarayonini yakunladi va natijada dunyodagi eng yirik media va ko‘ngilochar kompaniyalardan biri — Skydance paydo bo‘ldi. Bitimning umumiy qiymati qarz majburiyatlari bilan birga qariyb 111 milliard dollarni tashkil etdi.

Bu oddiy kompaniyalar qo‘shilishi emas. Endi «Garri Potter», «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», DC qahramonlari, «Missiya: Mumkin emas», «Matritsa», «Barbi», «Supermen», «Betmen» va boshqa ko‘plab mashhur loyihalar bir korporativ tuzilma ostida jamlandi.

111 milliard dollarlik bitim ortida nima bor?

Paramount Skydance Warner Bros. Discovery aksiyadorlariga har bir aksiya uchun 31 dollardan to‘lash shartlari asosida bitimni yakunladi. Warner Bros. Discovery'ning mustaqil kompaniya sifatidagi birja savdolari to‘xtatildi. Yangi Skydance kompaniyasining aksiyalari esa Nyu-York fond birjasida SKYD tikeri bilan savdoga chiqdi.

Bitimning Warner Bros. Discovery uchun xarid qiymati qariyb 81 milliard dollar bo‘lgan, qarzlarni ham hisobga olganda esa umumiy qiymat 111 milliard dollarga yaqinlashadi.

Shu tariqa, Paramount va Warner Bros. Discovery kabi Gollivudning ikki yirik media tuzilmasi bir kompaniya tarkibida birlashdi.

Endi «Garri Potter» va DC kimga tegishli?

Birlashuvdan keyin Skydance ulkan kontent portfeliga ega bo‘ldi.

Uning tarkibiga:

  • «Garri Potter»;

  • «Uzuklar hukmdori»;

  • «Taxtlar o‘yini»;

  • DC va uning mashhur qahramonlari;

  • «Missiya: Mumkin emas»;

  • «Matritsa»;

  • «Barbi»;

  • «Supermen»;

  • «Betmen»;

  • «Star Trek»;

  • «Top Gan»;

  • shuningdek, ko‘plab televizion va kino loyihalari kiradi.

Kompaniyaning qo‘liga faqat filmlar emas, balki yirik striming platformalari ham o‘tdi. Endi Paramount+ va HBO Max ham bir korporativ tizim tarkibida. Bundan tashqari, CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports va ko‘plab televizion kanallar ham yangi mediakonglomeratga kirdi.

Gollivudda tarixiy bitimdan so‘ng 111 mlrd dollarlik imperiya paydo bo‘ldi

Gollivudda yangi kuch markazi

Yangi kompaniyani Devid Ellison boshqaradi. U Skydance'ning raisi va bosh ijrochi direktori bo‘ladi, Ynon Kreiz esa hamrais ijrochi direktor sifatida faoliyat yuritadi.

Kompaniyaning rasmiy rejalariga ko‘ra, Skydance yiliga kamida 30 ta yuqori sifatli kinofilm va 180 dan ortiq televizion shou hamda serial ishlab chiqarishni ko‘zlamoqda. Shuningdek, uch yil ichida kamida 6 milliard dollarlik sinergiya va xarajat tejamkorligiga erishish maqsad qilingan.

Bu esa yangi kompaniyani Netflix, Disney, Amazon va boshqa yirik raqiblarga qarshi yanada kuchli o‘yinchiga aylantirishi mumkin.

Birlashuvning narxi ham katta

Ulkan mediakompaniyaning paydo bo‘lishi bilan birga katta moliyaviy majburiyatlar ham yuzaga keldi. AP ma’lumotiga ko‘ra, yangi kompaniyaning sof qarzi taxminan 80 milliard dollar atrofida bo‘ladi. Shu sababli Skydance oldidagi asosiy vazifalardan biri — ulkan biznesni birlashtirish bilan birga qarz yukini samarali boshqarish.

Kompaniya rahbariyati esa xarajatlarni optimallashtirish va bo‘shagan mablag‘larni yangi kontent, texnologiya hamda ijodiy loyihalarga yo‘naltirishni rejalashtirmoqda.

«Garri Potter»dan CNN'gacha — hammasi bir qo‘lda

Eng qiziq jihati shundaki, yangi Skydance endi faqat kino studiyasi emas.

Uning tarkibida Gollivud kinostudiyalari, striming platformalari, telekanallar, yangiliklar tarmoqlari, sport kontenti va kompyuter o‘yinlari bilan bog‘liq aktivlar jamlandi.

Shu ma’noda, 111 milliard dollarlik bitim tom ma’noda Gollivud xaritasini o‘zgartirdi.

Kecha alohida kompaniyalar tasarrufida bo‘lgan dunyoning eng mashhur franshizalari bugun bitta korporativ tom ostida.

Gollivudda yangi davr boshlanmoqda

Paramount va Warner Bros. Discovery'ning birlashishi kino va televideniye sanoatidagi kuchlar muvozanatiga ta’sir qilishi kutilmoqda. Endi Skydance oldida nafaqat mashhur franshizalarni boshqarish, balki ularning qiymatini oshirish, yangi auditoriya jalb qilish va striming davrida raqobatbardosh qolish vazifasi turibdi.

Biroq bir narsa aniq: «Garri Potter», DC, «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», «Supermen», «Betmen» kabi nomlar endi bir ulkan mediamashina tarkibida.

111 milliard dollarlik bitim bilan Skydance Gollivudning yangi kuch markazlaridan biriga aylandi. Endi esa asosiy savol boshqa: bu ulkan imperiya mashhur franshizalar taqdirini qanday o‘zgartiradi?

Paramount+Warner Bros. DiscoverySkydanceDC Comics
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:0638 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)21 sentabr 13:58Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?