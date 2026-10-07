Gollivudda tarixiy bitimdan so‘ng 111 mlrd dollarlik imperiya paydo bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gollivudda Paramount va Warner Bros.
- Discovery'ning birlashuvi natijasida qiymati qariyb 111 milliard dollarga teng bo‘lgan Skydance nomli yirik media imperiyasi paydo bo‘ldi.
- Bu bitim «Garri Potter», «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», DC qahramonlari, «Missiya: Mumkin emas» kabi ko‘plab mashhur loyihalar hamda Paramount+ va HBO Max kabi striming platformalarini bir korporativ tuzilma ostida birlashtirdi.
Gollivudda bir davrni o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan ulkan bitim amalga oshdi. Paramount Skydance Warner Bros. Discovery'ni sotib olish jarayonini yakunladi va natijada dunyodagi eng yirik media va ko‘ngilochar kompaniyalardan biri — Skydance paydo bo‘ldi. Bitimning umumiy qiymati qarz majburiyatlari bilan birga qariyb 111 milliard dollarni tashkil etdi.
Bu oddiy kompaniyalar qo‘shilishi emas. Endi «Garri Potter», «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», DC qahramonlari, «Missiya: Mumkin emas», «Matritsa», «Barbi», «Supermen», «Betmen» va boshqa ko‘plab mashhur loyihalar bir korporativ tuzilma ostida jamlandi.
111 milliard dollarlik bitim ortida nima bor?
Paramount Skydance Warner Bros. Discovery aksiyadorlariga har bir aksiya uchun 31 dollardan to‘lash shartlari asosida bitimni yakunladi. Warner Bros. Discovery'ning mustaqil kompaniya sifatidagi birja savdolari to‘xtatildi. Yangi Skydance kompaniyasining aksiyalari esa Nyu-York fond birjasida SKYD tikeri bilan savdoga chiqdi.
Bitimning Warner Bros. Discovery uchun xarid qiymati qariyb 81 milliard dollar bo‘lgan, qarzlarni ham hisobga olganda esa umumiy qiymat 111 milliard dollarga yaqinlashadi.
Shu tariqa, Paramount va Warner Bros. Discovery kabi Gollivudning ikki yirik media tuzilmasi bir kompaniya tarkibida birlashdi.
Endi «Garri Potter» va DC kimga tegishli?
Birlashuvdan keyin Skydance ulkan kontent portfeliga ega bo‘ldi.
Uning tarkibiga:
«Garri Potter»;
«Uzuklar hukmdori»;
«Taxtlar o‘yini»;
DC va uning mashhur qahramonlari;
«Missiya: Mumkin emas»;
«Matritsa»;
«Barbi»;
«Supermen»;
«Betmen»;
«Star Trek»;
«Top Gan»;
shuningdek, ko‘plab televizion va kino loyihalari kiradi.
Kompaniyaning qo‘liga faqat filmlar emas, balki yirik striming platformalari ham o‘tdi. Endi Paramount+ va HBO Max ham bir korporativ tizim tarkibida. Bundan tashqari, CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports va ko‘plab televizion kanallar ham yangi mediakonglomeratga kirdi.
Gollivudda yangi kuch markazi
Yangi kompaniyani Devid Ellison boshqaradi. U Skydance'ning raisi va bosh ijrochi direktori bo‘ladi, Ynon Kreiz esa hamrais ijrochi direktor sifatida faoliyat yuritadi.
Kompaniyaning rasmiy rejalariga ko‘ra, Skydance yiliga kamida 30 ta yuqori sifatli kinofilm va 180 dan ortiq televizion shou hamda serial ishlab chiqarishni ko‘zlamoqda. Shuningdek, uch yil ichida kamida 6 milliard dollarlik sinergiya va xarajat tejamkorligiga erishish maqsad qilingan.
Bu esa yangi kompaniyani Netflix, Disney, Amazon va boshqa yirik raqiblarga qarshi yanada kuchli o‘yinchiga aylantirishi mumkin.
Birlashuvning narxi ham katta
Ulkan mediakompaniyaning paydo bo‘lishi bilan birga katta moliyaviy majburiyatlar ham yuzaga keldi. AP ma’lumotiga ko‘ra, yangi kompaniyaning sof qarzi taxminan 80 milliard dollar atrofida bo‘ladi. Shu sababli Skydance oldidagi asosiy vazifalardan biri — ulkan biznesni birlashtirish bilan birga qarz yukini samarali boshqarish.
Kompaniya rahbariyati esa xarajatlarni optimallashtirish va bo‘shagan mablag‘larni yangi kontent, texnologiya hamda ijodiy loyihalarga yo‘naltirishni rejalashtirmoqda.
«Garri Potter»dan CNN'gacha — hammasi bir qo‘lda
Eng qiziq jihati shundaki, yangi Skydance endi faqat kino studiyasi emas.
Uning tarkibida Gollivud kinostudiyalari, striming platformalari, telekanallar, yangiliklar tarmoqlari, sport kontenti va kompyuter o‘yinlari bilan bog‘liq aktivlar jamlandi.
Shu ma’noda, 111 milliard dollarlik bitim tom ma’noda Gollivud xaritasini o‘zgartirdi.
Kecha alohida kompaniyalar tasarrufida bo‘lgan dunyoning eng mashhur franshizalari bugun bitta korporativ tom ostida.
Gollivudda yangi davr boshlanmoqda
Paramount va Warner Bros. Discovery'ning birlashishi kino va televideniye sanoatidagi kuchlar muvozanatiga ta’sir qilishi kutilmoqda. Endi Skydance oldida nafaqat mashhur franshizalarni boshqarish, balki ularning qiymatini oshirish, yangi auditoriya jalb qilish va striming davrida raqobatbardosh qolish vazifasi turibdi.
Biroq bir narsa aniq: «Garri Potter», DC, «Uzuklar hukmdori», «Taxtlar o‘yini», «Supermen», «Betmen» kabi nomlar endi bir ulkan mediamashina tarkibida.
111 milliard dollarlik bitim bilan Skydance Gollivudning yangi kuch markazlaridan biriga aylandi. Endi esa asosiy savol boshqa: bu ulkan imperiya mashhur franshizalar taqdirini qanday o‘zgartiradi?
Izohlar 0
…