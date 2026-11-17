Trampdan jurnalistga keskin javob: «Agar ular meni nishonga olishsa, siz ham yo‘q bo‘lasiz!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Eron dronlari shaxsan o‘ziga hujum qilishi mumkinligi haqidagi savolga javob berar ekan, jurnalistni ham xavf ostida ekanligi haqida ogohlantirdi.
- 16 noyabr kuni Oq uyda bo‘lib o‘tgan muloqotda prezident agar Eron uni nishonga olsa, jurnalist ham yo‘q bo‘lishini aytib, keskin va kinoyali munosabat bildirdi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Eron dronlari shaxsan o‘ziga hujum qilishi mumkinligi haqidagi savolga kutilmagan javob qaytardi. Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatlashayotgan prezident o‘z xavfsizligidan xavotirlanish o‘rniga, savol bergan muxbirga qarata: «Agar ular meni nishonga olishsa, siz ham yo‘q bo‘lasiz. Ehtiyot bo‘ling», dedi.
Trampning bu gaplari 16 noyabr kuni Oq uyning Janubiy maysazorida, u Filippin va Xitoyga safarga jo‘nab ketishidan oldin jurnalistlar bilan muloqot qilgan paytda yangradi. Prezidentning keskin va biroz kinoyali javobi Eron bilan bog‘liq xavfsizlik tahdidlari haqidagi xabarlar fonida yanada katta qiziqish uyg‘otdi.
Jurnalist Trampdan nimani so‘radi?
Jurnalist prezidentdan Eron dronlari shaxsan uni nishonga olishi mumkinligidan xavotirda yoki yo‘qligini so‘radi.
Tramp esa savolni o‘zgartirib, jurnalistning o‘ziga qarata javob berdi:
«Men sizdan xavotirdaman. Chunki agar ular meni nishonga olishsa, siz ham yo‘q bo‘lasiz. Ehtiyot bo‘ling».
Bu suhbat Oq uy oldidagi qisqa matbuot muloqoti davomida, prezidentning vertolyotga o‘tirishidan avval bo‘lib o‘tdi. Tramp jurnalistlar savollariga javob berar ekan, Eron bilan bog‘liq vaziyat va o‘z xavfsizligi haqidagi savolga ham shu tarzda munosabat bildirdi.
Trampga qarshi suiqasd rejasi haqida qanday xabarlar tarqalgan?
So‘nggi paytlarda AQSH va Isroil razvedka xizmatlari Eronning Amerika yuqori martabali rasmiylariga qarshi ehtimoliy hujum rejalari haqida ma’lumot almashgani to‘g‘risida xabarlar paydo bo‘ldi.
Ayrim OAV xabarlarida Isroil razvedkasi — «Mossad» AQSH Markaziy razvedka boshqarmasini Eron tomonidan Donald Tramp va boshqa yuqori lavozimli amerikaliklarga qarshi dronlardan foydalangan holda suiqasd uyushtirish ehtimoli haqida ogohlantirgani aytilgan.
Reuters agentligining avvalgi surishtiruvida ham Isroil tomonidan Eronning Trampga qarshi ehtimoliy suiqasd rejalari haqida AQSHga bir necha bor ogohlantirishlar berilgani xabar qilingan. Biroq Amerika razvedkasi bu ma’lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmagani qayd etilgan.
Shuning uchun bunday xabarlarni amalga oshirilishi aniq bo‘lgan hujum rejasi sifatida talqin qilish to‘g‘ri emas. Razvedka ogohlantirishi mavjudligi hujum muqarrarligini anglatmaydi.
Eron dronlari bilan bog‘liq xavf nima uchun yana kun tartibiga chiqdi?
Trampning bayonoti Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat va Eron bilan AQSH o‘rtasidagi qarama-qarshilik kuchaygan bir paytga to‘g‘ri keldi.
16 noyabr kuni tarqalgan xabarlarda Eronning Bahrayndagi Amerika harbiy obyektlariga dronlar orqali hujum qilishga uringani haqida ham ma’lumotlar keltirildi. Bahrayn rasmiylari dronlar tutib qolinganini bildirgan.
Bu kabi hodisalar AQSHning mintaqadagi harbiy va diplomatik obyektlari xavfsizligiga doir xavotirlarni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, Amerika rasmiylari ehtimoliy tahdidlarni baholash va ularga qarshi choralar ko‘rishda davom etmoqda.
Trampning gaplari hazilmi yoki jiddiy ogohlantirish?
Prezidentning javobida qora yumor va keskin ogohlantirish ohangi seziladi. U jurnalistga o‘z xavfsizligi haqida o‘ylashni tavsiya qilgan bo‘lsa-da, bu gapni Eron tomonidan aniq hujum rejasi mavjudligining tasdig‘i sifatida qabul qilib bo‘lmaydi.
Shuningdek, Trampning javobi uning shaxsiy xavfsizligiga oid barcha ma’lumotlarni oshkor qilmaydi. Prezidentning o‘ziga qarshi hujum xavfi haqidagi savolga shunday munosabat bildirishi esa siyosiy va axborot maydonida yana bir muhokama mavzusini yuzaga keltirdi.
Hozircha Trampga qarshi dronlar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan muayyan suiqasd rejasi haqida rasmiy tasdiqlangan ma’lumot yo‘q. Ammo AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik, razvedka ogohlantirishlari va mintaqadagi harbiy hodisalar Vashingtonda yuqori darajadagi xavfsizlik masalalari kun tartibidan tushmayotganini ko‘rsatmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…