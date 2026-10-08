Hindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindiston havo hududida yo‘lovchi samolyotiga qo‘nish paytida chaqmoq urishi natijasida uning burun qismi jiddiy shikastlandi.
- Ekipajning professionalligi va tezkor harakatlari tufayli samolyot aeroportga xavfsiz qo‘ndirildi.
- Ushbu hodisa natijasida bortdagi 104 nafar yo‘lovchi va 6 nafar ekipaj a’zosi jabrlanmagan.
- Samolyotga yetkazilgan zarar ko‘lami va texnik tizimlarning holati bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Hindiston havo hududida yo‘lovchi tashuvchi havo kemasi bilan bog‘liq nihoyatda xavfli hodisa yuz berdi. Parvoz yakuniga yetib, layner qo‘nishga tayyorgarlik ko‘rayotgan pallada uni kuchli chaqmoq (yashin) urib yubordi. Zarba oqibatida havo kemasining burun qismi jiddiy shikastlangan bo‘lsa-da, ekipajning professionalligi tufayli katta fojianing oldi olindi.
Voqea tafsilotlari va e’lon qilingan fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqardi.
To‘g‘ridan to‘g‘ri burun qismiga zarba: Tabiat hodisasi oqibatlari
Times of India nashri xabar berishicha, kutilmagan yashin urushi eng mas’uliyatli paytda sodir bo‘lgan:
Qo‘nish paytidagi zarba: Chaqmoq layner aynan aeroportga yaqinlashib, yerga qo‘nish bosqichida bo‘lgan pallada urilgan;
Jiddiy deformatsiya: Zarba samolyotning old qismiga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, ob-havo radari joylashgan burun konusini sezilarli darajada pachoqlab, teshib yuborgan;
Og‘ir shikastlanish: Hodisa oqibatida layner fyuzelyajining yuqori va old qoplamalari kuchli deformatsiyaga uchragan.
Uchuvchilar mahorati va 110 kishining omon qolishi
Texnik shikastlanishga qaramay, uchuvchilar sovuqqonlikni saqlab qoldilar:
Xavfsiz qo‘nish: Ekipaj a’zolarining yuqori malakasi va tezkor harakatlari natijasida samolyot aeroport uchish-qo‘nish yo‘lagiga xavfsiz tarzda qo‘ndirildi;
Jabrlanganlar yo‘q: Layner bortida bo‘lgan 104 nafar yo‘lovchi hamda 6 nafar ekipaj a’zosidan hech kim tan jarohati olmagan va hamma eson-omon evakuatsiya qilingan.
Samolyot muhandislari va aviatsiya xavfsizligi xizmati laynerga yetkazilgan zarar ko‘lamini baholash hamda barcha texnik tizimlarning holatini tekshirish bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Tezkorlik va qoidalarga qat’iy rioya etilishi bu gal osmondagi navbatdagi ehtimoliy falokatning oldini oldi.
Izohlar 0
…