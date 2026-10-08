Hindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldi

·6·Dunyo
Hindistonda chaqmoq urgan yo‘lovchi samolyoti mo‘jiza tufayli omon qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindiston havo hududida yo‘lovchi samolyotiga qo‘nish paytida chaqmoq urishi natijasida uning burun qismi jiddiy shikastlandi.
  • Ekipajning professionalligi va tezkor harakatlari tufayli samolyot aeroportga xavfsiz qo‘ndirildi.
  • Ushbu hodisa natijasida bortdagi 104 nafar yo‘lovchi va 6 nafar ekipaj a’zosi jabrlanmagan.
  • Samolyotga yetkazilgan zarar ko‘lami va texnik tizimlarning holati bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Hindiston havo hududida yo‘lovchi tashuvchi havo kemasi bilan bog‘liq nihoyatda xavfli hodisa yuz berdi. Parvoz yakuniga yetib, layner qo‘nishga tayyorgarlik ko‘rayotgan pallada uni kuchli chaqmoq (yashin) urib yubordi. Zarba oqibatida havo kemasining burun qismi jiddiy shikastlangan bo‘lsa-da, ekipajning professionalligi tufayli katta fojianing oldi olindi.

Voqea tafsilotlari va e’lon qilingan fotosuratlar ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqardi.

To‘g‘ridan to‘g‘ri burun qismiga zarba: Tabiat hodisasi oqibatlari

Times of India nashri xabar berishicha, kutilmagan yashin urushi eng mas’uliyatli paytda sodir bo‘lgan:

  • Qo‘nish paytidagi zarba: Chaqmoq layner aynan aeroportga yaqinlashib, yerga qo‘nish bosqichida bo‘lgan pallada urilgan;

  • Jiddiy deformatsiya: Zarba samolyotning old qismiga to‘g‘ri kelgan bo‘lib, ob-havo radari joylashgan burun konusini sezilarli darajada pachoqlab, teshib yuborgan;

  • Og‘ir shikastlanish: Hodisa oqibatida layner fyuzelyajining yuqori va old qoplamalari kuchli deformatsiyaga uchragan.

Uchuvchilar mahorati va 110 kishining omon qolishi

Texnik shikastlanishga qaramay, uchuvchilar sovuqqonlikni saqlab qoldilar:

  • Xavfsiz qo‘nish: Ekipaj a’zolarining yuqori malakasi va tezkor harakatlari natijasida samolyot aeroport uchish-qo‘nish yo‘lagiga xavfsiz tarzda qo‘ndirildi;

  • Jabrlanganlar yo‘q: Layner bortida bo‘lgan 104 nafar yo‘lovchi hamda 6 nafar ekipaj a’zosidan hech kim tan jarohati olmagan va hamma eson-omon evakuatsiya qilingan.

Samolyot muhandislari va aviatsiya xavfsizligi xizmati laynerga yetkazilgan zarar ko‘lamini baholash hamda barcha texnik tizimlarning holatini tekshirish bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Tezkorlik va qoidalarga qat’iy rioya etilishi bu gal osmondagi navbatdagi ehtimoliy falokatning oldini oldi.

Hindiston havo hududiTimes of Indiaqo‘nish jarayoniqo‘nish jarayonidagi hodisa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdi8 iyul 01:31Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!2 oktabr 10:56Turkiyada fojia: chaqmoq urgan bolalar halok bo‘ldiTurkiyada fojia: chaqmoq urgan bolalar halok bo‘ldi18 aprel 19:37Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiPokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldi8 iyul 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?